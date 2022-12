IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel erwirbt die ehemals produzierende Texmont-Mine, Hervorhebung des hochgradigen Potenzials des regionalen Landpakets

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel erwirbt die ehemals produzierende Texmont-Mine, Hervorhebung des hochgradigen Potenzials des regionalen Landpakets

Höhepunkte

- Bietet das Potenzial für eine kurzfristige Tagebauproduktion aus einer oberflächennahen hochgradigen Mineralisierung bei Texmont.

- Das hochgradige Potenzial des regionalen Pakets wurde bereits auf mehreren Grundstücken - Texmont, Sothman, Bannockburn - nachgewiesen. Mineralisierung kommt auf allen drei Grundstücken zum Vorschein

o Texmont - Historische Ressource Die historische Ressourcenschätzung von Texmont ist nicht klassifiziert und entspricht nicht den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven, wie in NI-43-101 vorgeschrieben. Die historische Ressource wurde von Fletcher Nickel Inc. auf Seite 22 ("Texmont Historic Reports - Leigh 1971 Report") seines geänderten und neu gestalteten Prospekts vom 25. Oktober 2007 gemeldet.

von 3,2 Millionen Tonnen mit 0,9 % Nickel, die im Zielgebiet für große Tonnagen enthalten sind.

o Sothman - Historische Ressource Die historische Ressourcenschätzung von Sothman ist nicht klassifiziert und entspricht nicht den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven, wie in NI 43-101 gefordert. Die historische Ressource wurde von D. R. Bell für Sothman Mines Limited am 1. Oktober 1969 als 189.753 Tonnen mit 1,24 % Nickel unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 1,00 % Nickel gemeldet.

Die Verlässlichkeit dieser historischen Ressourcen wird als angemessen betrachtet, aber eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Ressourcenschätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren und das Unternehmen behandelt die historische Ressourcenschätzung nicht als aktuelle Ressource. Das Unternehmen plant die Durchführung eines Explorationsprogramms, um die historische Ressource in eine aktuelle Mineralressourcenkategorie umzudefinieren.

von 190.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,24% Nickel

o Bannockburn - Historische Bohrungen mit mehreren Intervallen von mehr als 2 %

- Die Ergebnisse der PGM-Zone von Crawford beinhalten zwei Bohrungen mit einer Kernlänge von 30 Metern mit 1,82 g/t Palladium + Platin und 15,0 Metern mit 1,88 g/t Platin + Palladium.

TORONTO, 19. Dezember 2022 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb einer 100%-Beteiligung am ehemals produzierenden Grundstück Texmont unterzeichnet hat, das sich zwischen den unternehmenseigenen Grundstücken Deloro und Sothman südlich von Timmins, Ontario, befindet. Das Unternehmen meldet auch die Ergebnisse der ersten vier Bohrlöcher bei Texmont und der ersten fünf Bohrlöcher, die auf eine höhergradige Mineralisierung bei Sothman abzielen. Die Ergebnisse aller neun Bohrlöcher stehen noch aus.

Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel Company: "Der Erwerb des Grundstücks Texmont bietet kurzfristiges Produktionspotenzial in kleinerem Maßstab und ist eine hervorragende Ergänzung zu unseren großen Crawford- und regionalen Nickelsulfidprojekten. Wir freuen uns über das Potenzial, das Verständnis der Geologie bei Texmont und weiterer hochgradiger Gebiete bei Sothman und Bannockburn zu nutzen und diese Erkenntnisse auf unser großes regionales Grundstückspaket anzuwenden. In unseren Gesprächen mit Nickelabnehmern für den Batteriemarkt sind viele von ihnen an einer neuen Nickelproduktion interessiert, die bis 2025 auf den Markt kommen könnte. Ebenso hat eine Reihe von Investoren Interesse an der Finanzierung einer kurzfristigen Produktion bekundet.

Texmont Eigentum

Das Grundstück Texmont befindet sich 36 Kilometer südlich von Timmins und enthält einen ultramafischen Körper mit einem geophysikalischen Fußabdruck, der etwa 1,2 Kilometer lang und 150 Meter breit ist (siehe Abbildung 1). Es wurde eine historische Ressourcenschätzung von 3,2 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,9 % gemeldet (Leigh, 1971) ( Siehe Anmerkung oben bezüglich der historischen Ressourcenschätzung von Texmont ). Von Juli 1971 bis Dezember 1972 wurden auf dem Gelände eine Mine und eine Mühle mit einer Nennkapazität von 500 Tonnen pro Tag betrieben. Die gesamte geförderte Menge kann nicht bestätigt werden, da die Daten und endgültigen Abbaupläne nicht verfügbar sind. Das Ziel der Mine war eine schmale Nickelmineralisierung mit einem Gehalt von über 1,0 %. Canada Nickel ist der Ansicht, dass diese hochgradige Mineralisierung in einer größeren Lagerstätte mit großen Tonnagen enthalten ist, die sich bis zur Oberfläche erstreckt. Die ersten Bohrergebnisse unseres laufenden Bohrprogramms bestätigen das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung in ultramafischem Gestein sowie derzeit nicht definierte, niedriggradigere und breitere Abschnitte, die beim früheren Abbau nicht berücksichtigt wurden. Bis dato hat Canada Nickel vier Bohrlöcher gebohrt, die alle bedeutende Mineralisierungsabschnitte innerhalb des ultramafischen Zielgesteins durchschnitten (siehe Tabellen 1 und 2).

Von 2006 bis 2008 führte Fletcher Nickel Bohrungen auf 28.883 Metern durch und legte einen technischen Bericht vor, der am 25. Juni 2009 veröffentlicht wurde, der jedoch noch nicht in eine Ressourcenschätzung eingeflossen ist. Die Bohrungen bei Texmont werden fortgesetzt, wobei mehrere Bohrungen für den Winter 2023 geplant sind, mit dem Ziel, eine aktuelle Ressourcenschätzung unter Verwendung historischer und neuer Daten zu erstellen, die als Grundlage für einen Tagebauplan dienen soll, um eine mögliche Wiederaufnahme des Betriebs bis 2025 zu unterstützen oder eine Quelle für höherwertiges Material für das Crawford Nickel Sulphide Projekt zu schaffen.

Texmont Historic Drilling Siehe Anmerkung oben bezüglich der historischen Ressourcenschätzung von Texmont. Eine qualifizierte Person hat im Auftrag von Canada Nickel keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Daten zu überprüfen.

Bei den Bohrungen im Jahr 2000 wurde gut mineralisiertes und serpentinisiertes ultramafisches Gestein durchschnitten, das überwiegend als Komatiit-Peridotit beschrieben wird. Die Bohrungen ergaben mehrere bedeutende Durchschneidungen. Beispielsweise durchteufte Bohrloch TEX07-13 1,23 % Nickel auf 28,0 Metern, einschließlich 2,45 % Nickel auf 7,0 Metern. Eine Auswahl an historischen Bohrergebnissen ist in Tabelle 3 dargestellt. Die von Canada Nickel durchgeführten Bodenarbeiten haben den Standort dieser hochgradigen Abschnitte weiterverfolgt, wobei die Probenahme an der Oberfläche von stark mineralisierten Horizonten erfolgte. (Abbildung 2)

Jüngste Aktivität

Diese Pressemitteilung enthält aktuelle Informationen zu den Aufzeichnungen der ersten vier Bohrlöcher unseres laufenden Bohrprogramms bei Texmont. Die wahren Mächtigkeiten sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die ersten drei Bohrlöcher durchschnitten die Mineralisierung unmittelbar nach dem Deckgebirge und bestätigten deren Fortsetzung an der Oberfläche. Eine höhere Sulfidmineralisierung wurde erwartungsgemäß in Abschnitten von 16,0 bis 25,0 Metern in allen drei Bohrlöchern innerhalb der gesamten mineralisierten Abschnitte über die gesamte Kernlänge durchteuft und im Aufschluss gefunden. (Siehe Abbildung 2).

Die Bohrlöcher TXT22-01 und TXT22-02 wurden auf derselben Anlage angelegt, wobei beide Bohrungen in Richtung Westen verliefen. TXT22-01 verlief in ultramafischem Gestein, das eine stark disseminierte, blasige Nickelsulfidmineralisierung enthielt, bis zum Ende des Bohrlochs auf 249 Metern (Abbildung 3). TXT22-02 wurde in einem flacheren Winkel (-45) auf demselben Abschnitt gebohrt und durchschnitt mäßig bis stark mineralisierten Ultramafix bis zum Ende des Bohrlochs auf 126 Metern. Beide Bohrungen wurden nur durch kleinere späte Gabbro-Gesteinsgänge unterbrochen.

Die Bohrung TXT22-03 verlief in östlicher Richtung, stieß bei 1,7 Metern auf Peridotit und setzte sich in mineralisiertem Peridotit über 150 Meter bis zum Ende des Bohrlochs fort. Die Mineralisierung bestand aus einer mäßig bis stark disseminierten, blasigen Nickelsulfidmineralisierung.

TXT22-04 wurde vor der Anomalie in mafischem Vulkangestein gebohrt, mit dem Ziel, die potenziellen weiteren Ressourcenhüllen mit niedrigem bis mittlerem Gehalt abzugrenzen (Abbildung 3). Das Bohrloch zielte darauf ab, die gesamte Stratigraphie der hängenden Wand und der Fußwand zu durchschneiden, um ein Verständnis der Geologie, der Struktur und der Gehaltsvariationen außerhalb des höhergradigen Kerns zu gewinnen. Das Bohrloch durchteufte bei 127,3 Metern einen mineralisierten Peridotit und setzte sich in variabel mineralisiertem Peridotit bis auf 308 Meter fort, wobei nur geringfügige Erzgänge dazwischen lagen. Das Bohrloch endete in vulkanischem Grundgestein bei 343 Metern.

Abbildung 1 - Draufsicht auf Texmont - Historische Untersuchungen und CNC 2022-Bohrungen zur magnetischen Gesamtintensität

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68657/19122022_DE_Canadanickel.001.png

Tabelle 1: Orientierung der Texmont-Bohrlöcher

Bohrung ID Östliche Nordrichtung Azimut Collar Dip Länge

Ausrichtung

(mE) (mN) () () (m)

TEX22-01 484872 5334590 270 -78 249.0

TEX22-02 484872 5334590 270 -50 126.0

TEX22-03 484802 5334530 90 -65 150.0

TEX22-04 484985 5334595 270 -50 350.0

Abbildung 2 - Hochgradige Schürfprobe von Texmont - Nickelmineralisierung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68657/19122022_DE_Canadanickel.002.jpeg

Abbildung 3 - Kernproben aus Textmont. TEX22-01 und TEX22-04

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68657/19122022_DE_Canadanickel.003.jpeg

Abbildung 4 - Querschnitte von Texmont - Historische Untersuchungen und potenzielle mineralisierte Hüllkurve

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68657/19122022_DE_Canadanickel.004.png

*Die Querschnitte sind 60 m dick. Die mineralisierte Umhüllung wird aus historischen Bohrungen abgeleitet.

Tabelle 2: Texmont Ausgewählte protokollierte Intervalle

Loch # Von (m) Bis (m) Länge (m)Mineralisierung*

TEX22-01 7.0 249.0 242.0 Durchschnittlich 2% Sulfide

einschließlich 22.0 31.1 9.0 2-5% Sulfide

einschließlich 49.0 94.3 45.3 2-5% Sulfide

einschließlich 111.0 127.5 16.5 5- 10% Sulfide

einschließlich 148.5 165.5 17.0 5-10% Sulfide

TEX22-02 6.0 126.0 120.0 Durchschnittlich 1% Sulfide

einschließlich 24.0 51.0 27.0 2-5% Sulfide

und 71.3 126.0 54.7 ~ 1% Sulfide

TEX22-03 1.0 150.0 149.0 Durchschnittlich 2% Sulfide

einschließlich 129.3 145.0 15.7 5-10% Sulfide

TEX22-04 127.3 325.0 197.7 Durchschnittlich 2% Sulfide

einschließlich 127.8 147.3 19.5 5-10% Sulfide

181.0 214.0 33.0 2-5% Sulfide

*Die Mineralisierung ist ein Hinweis auf den Sulfidgehalt, der Nickelgehalt dieser Sulfide kann variieren.

Der Nickelgehalt kann nur durch Analysen bestimmt werden.

Tabelle 3: Historische Bohrungen - Texmont Ausgewählte Abschnitte

Bohrung ID Von Bis Länge Ni Co

(m) (m) (m) (%) (%)

TEX06-01 9.0 129.6 120.6 0.41 0.01

Einschließlich 23.0 38.0 15.0 1.02 0.02

TEX06-02 44.6 67.5 22.9 0.42 0.01

Einschließlich 54.0 67.5 13.5 0.52 0.01

TEX06-04 65.0 84.4 19.4 0.46 0.02

Einschließlich 78.0 84.4 6.4 0.66 0.02

TEX06-05 33.5 64.4 30.9 0.62 0.02

Einschließlich 47.0 52.5 5.5 1.15 0.03

und 81.0 140.0 59.0 0.35 0.01

TEX06-07 56.0 113.7 57.7 0.44 0.02

Einschließlich 67.0 81.0 14.0 0.95 0.03

TEX07-13 302.5 401 98.5 0.53 -

Einschließlich 321.0 349.0 28.0 1.23 -

Einschließlich 338.0 345.0 7.0 2.45 -

TEX08-32 341.0 428.0 87.0 0.63 -

Einschließlich 345.0 374.0 29.0 1.24 -

Einschließlich 351.0 361.0 10.0 2.23 -

TEX08-112 193.1 210.5 17.4 0.51 -

Einschließlich 202.0 209.0 7.0 0.95 -

TEX08-113 231.0 271.3 40.3 0.91 -

Einschließlich 231.9 251.0 19.1 1.44 -

Bedingungen der Transaktion

Das Unternehmen hat eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung (vorbehaltlich bestimmter Rechte Dritter, die weiter unten beschrieben werden) an 14 Bergbaupachtverträgen im Austausch gegen eine Barzahlung von 250.000 $ und die Ausgabe eines unverzinslichen Schuldscheins in Höhe von 3,75 Mio. $ mit Fälligkeit am 14. März 2023 getroffen. Bei Abschluss erhält der Verkäufer eine 2 %-ige Nettosmelting-Returns-Lizenzgebühr, die nach Wahl des Unternehmens für 2,5 Mio. $ auf 1 % gesenkt werden kann. Die Liegenschaft hat eine Altbeteiligung von 15 % und eine Nettogewinnbeteiligung von 10 %. Das Unternehmen beabsichtigt, festzustellen, ob diese Beteiligungen noch gültig sind. Das Unternehmen hatte zuvor im Jahr 2022 im Rahmen seiner regionalen Grundstückskonsolidierung 14 Claims in der Umgebung dieser Bergbaupacht erworben.

Red Cloud Securities Inc. fungierte im Auftrag von Canada Nickel als Finanzberater im Hinblick auf die Transaktion.

Sothman Nickel Eigentum

Das Grundstück Sothman ist etwa 1.100 Hektar groß und liegt 70 km südlich von Timmins. Es enthält ein ultramafisches Ziel, das 2,2 Kilometer in Ost-West-Richtung und 200 Meter in Nord-Süd-Richtung misst (Abbildung 5).

Bislang wurden zehn Bohrlöcher gebohrt. Informationen zu den ersten fünf Bohrlöchern finden Sie in der vorherigen Pressemitteilung (Dezember 1st , 2022). Die nächsten fünf Bohrlöcher, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurden am westlichen Ende der Zielanomalie gebohrt, wo sich die historische Ressource befand, um die hochgradige Mineralisierung und das Potenzial für größere, angrenzende Abschnitte mit niedriggradiger Mineralisierung zu bestätigen (Tabelle 4). Diese Bohrungen bestätigten erfolgreich das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung in breiteren Abschnitten von 100 bis 120 Metern (siehe Tabelle 5). Die Ergebnisse aller Bohrungen stehen noch aus.

Die Bohrungen auf dem Grundstück Sothman werden fortgesetzt, wobei ein Bohrloch für geophysikalische Untersuchungen geplant ist, um das Verständnis und die Anpeilung des Zentrums des höhergradigen Kerns zu unterstützen, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese geologischen Strukturen das Potenzial für zusätzliche Nickellinsen haben, insbesondere da die letzten geophysikalischen Untersuchungen und Bohrungen in den frühen 1970er Jahren stattfanden. Die Ergebnisse aller Bohrungen stehen noch aus.

Tabelle 4: Ausrichtung der Sothman-Bohrungen

Bohrung ID Östliche Nordrichtung Azimut Collar Dip Länge

Ausrichtung

(mE) (mN) () () (m)

SOT22-06 481748 5299478 183 -45 200

SOT22-07 481748 5299478 183 -60 251

SOT22-08 481748 5299478 150 -45 170

SOT22-09 481706 5299498 180 -50 251

SOT22-10 481706 5299498 180 -70 179

SOT22-06, SOT22-07 und SOT22-08 kollabierten im Vulkangestein auf derselben Anlage hinter einem Aufschluss mit hochgradiger Mineralisierung (Abbildung 6). SOT22-08 trat aus dem Dunit in das Vulkangestein aus und deutet darauf hin, dass die hochgradige Zone schnell nach Osten hin abfällt. SOT22-06 und SOT22-07 verblieben bis zum Ende des Bohrlochs in mäßig bis stark serpentinisiertem und mineralisiertem Dunit, was darauf hindeutet, dass sich das hochgradige Wirtsgestein über den größten Teil seiner geschätzten Streichlänge von 300 Metern bis zu 150 Meter in Richtung Westen ausdehnt.

SOT22-08 wurde in südöstlicher Richtung gebohrt und verläuft halbparallel zum Streichen, jedoch senkrecht zu den gemessenen hochgradigen Ausläufern. Eine starke Nickelmineralisierung tritt in weit verbreiteten disseminierten Sulfiden sowie in lückenhaften Blasen mit einem scharfen unteren Kontakt zu mafischem Vulkangestein auf.

Abbildung 5 - Planansicht von Sothman - Bohrergebnisse überlagert mit der magnetischen Gesamtintensität

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68657/19122022_DE_Canadanickel.005.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68657/19122022_DE_Canadanickel.006.png

SOT22-09 und SOT22-10 wurden 50 Meter nordwestlich von SOT22-08 in mafischem Vulkangestein gebohrt, wobei beide Bohrungen in Richtung Süden verlaufen. Beide Bohrungen durchschnitten serpentinisierten Dunit und Peridotit mit unterschiedlichen Mengen an Mineralisierung, vorwiegend Pyrrhotit und Pentlandit.

Tabelle 5: Sothman Select Logged Intervalle

Nummer der Bohrung Von Bis Länge (m) Mineralisierung

SOT22-06 41.0 53.5 12.5 ~ 5% Sulfide

und 61.7 200.0 138.3 Durchschnittlich 0,25% Sulfide

SOT22-07 65.3 251.0 185.7 Durchschnittlich 0,25% Sulfide

einschließlich 65.3 71.0 5.7 2% Sulfide

einschließlich 65.3 67.0 1.6 5-10% Sulfide

und 71.0 251.0 180.0 ~ 0,25% Sulfide

SOT22-08 51.7 129.3 77.6 3% Sulfide

einschließlich 57.3 68.0 10.7 5-10%, Sulfide

und 107.0 129.3 59.3 ~0,25% Sulfide

SOT22-09 58.7 251.0 192.3 ~0,5% Sulfide

einschließlich 58.7 65.3 6.6 +10% Sulfide

einschließlich 65.3 251.0 185.7 0,25-1% Sulfide

SOT22-10 151.0 179.0 28.0 Tr- 0,25% Sulfide

*Die Mineralisierung ist ein Hinweis auf den Sulfidgehalt, der Nickelgehalt dieser Sulfide kann variieren.

Der Nickelgehalt kann nur durch Analysen bestimmt werden.

Abbildung 6 - Hochgradige Sothman-Probe im Außenbereich

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68657/19122022_DE_Canadanickel.007.jpeg

Sothman Historic Drilling

Die Bohrungen der Vorbesitzer in den 1950er und 1970er Jahren ergaben mehrere bedeutende Abschnitte. Das Bohrloch DG50-S04 beispielsweise durchschnitt 1,58 % Nickel auf 12,2 Metern (8,6 Meter geschätzte tatsächliche Breite) auf 41,2 Metern im Bohrloch, einschließlich 4,6 Metern (3,2 Meter geschätzte tatsächliche Breite) mit 2,31 % Nickel und 0,19 % Kupfer. Siehe Anmerkung oben bezüglich der historischen Ressourcenschätzung von Sothman. Eine qualifizierte Person hat im Auftrag von Canada Nickel keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Daten zu überprüfen.

Eine nicht klassifizierte historische Ressourcenschätzung Siehe Anmerkung oben bezüglich der historischen Ressourcenschätzung von Sothman. Eine qualifizierte Person hat im Auftrag von Canada Nickel keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Daten zu überprüfen.

meldete 189.753 Tonnen mit einem Nickelgehalt von 1,24 % (die Zone Sothman West), die 500 Meter westlich der Hauptschwelle liegt (die 2,2 km lange Dunitschwelle ist weitgehend unerprobt). Die Zone Sothman West kommt am nördlichen ultramafischen Kontakt innerhalb einer etwa 300 Meter breiten und in der Tiefe offenen Fußwandeinbuchtung vor.

Eine Auswahl der historischen Bohrergebnisse ist in Tabelle 6 dargestellt. Zwei Bohrlöcher durchschnitten eine tiefere Zone mit einer ähnlichen Sulfidmineralisierung (3,4 Meter mit 1,32 % Nickel aus 398 Metern in SM71-1 und 5,5 Meter mit 0,49 % Nickel aus 353,2 Metern in SM71-2) außerhalb der Ressource während des letzten Bohrprogramms im Jahr 1971. Die begrenzten Bohrungen im Jahr 1971 bewiesen, dass die hochgradige Zone in der Tiefe weiterhin offen ist. Siehe vorherige Pressemitteilung vom 22. November 2021.

Tabelle 6: Historische Bohrungen - Sothman Ausgewählte Abschnitte

Bohrung ID Von An Länge Geschätzte wahre Ni Cu

Breite

(m)

(m) (m) (m) (%) (%)

SM56-K11 93.2 102.4 9.2 4.6 1.58 0.17

Einschließlich93.2 97.5 4.3 2.2 2.58 0.34

SM67-B06 28.7 40.5 11.8 8.4 1.57 0.11

Einschließlich28.7 33.8 5.1 3.6 2.28 0.16

DG50-S04 41.2 53.3 12.2 8.6 1.58 0.12

Einschließlich41.2 45.7 4.6 3.2 2.31 0.19

DG51-S20 89.9 95.8 5.9 4.0 1.56 0.13

DG50-S05 19.8 21.0 1.2 0.9 7.51 0.62

SM71-1 398.1 409.0 11.0 4.1 0.66 0.04

Einschließlich398.1 401.4 3.4 1.2 1.32 0.05

SM71-2 353.3 358.8 5.5 2.5 0.49 0.03

Bannockburn Nickel Eigentum

Das Grundstück Bannockburn liegt 65 Kilometer südöstlich von Timmins und etwa 27 Kilometer nordöstlich des Grundstücks Sothman sowie 30 Kilometer südöstlich von Texmont. Das Grundstück enthält mindestens zwei ultramafische Einheiten, die Zone B", eine große, überwiegend in großen Tonnagen mineralisierte ultramafische Einheit, die vor kurzem erprobt wurde, sowie kleinere, hochgradige Zonen in den Zonen C", D" und F". (Abbildung 7). Siehe vorherige Pressemitteilung vom 7. Juni 2022.

Frühere Bohrungen innerhalb der hochgradigen Zonen ergaben bis zu 5 % Nickel in der Zone C", die im Durchschnitt eine Mächtigkeit von 2,5 Metern aufweist, 0,85 % Nickel auf 4,27 Metern in der Zone D", die weiterhin offen ist, und bis zu 4,54 % Nickel in der Zone F" mit Mächtigkeiten von 0,25 Metern bis 17,6 Metern (Tabelle 7 und 8), die ebenfalls weiterhin offen ist.

Canada Nickel hat hochgradige Proben aus dem Aufschluss entnommen (Abbildung 8) und mehrere Ziele identifiziert, die im Jahr 2023 mit einer Bohrkampagne weiterverfolgt werden sollen, um die geologische und mineralogische Fortsetzung dieser Zonen auf dem Streichen und in der Neigung besser zu definieren.

Abbildung 7 - Bannockburn - Historische Bohrungen zur magnetischen Gesamtintensität

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68657/19122022_DE_Canadanickel.008.png

Abbildung 8 - Bannockburn Hochgradige Proben

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68657/19122022_DE_Canadanickel.009.png

Tabelle 7: Historische Bohrungen - Bannockburn ausgewählte Abschnitte der Zonen C und F

Bohrung ID Zone Von (m) Bis (m) Länge (m) Ni (%)

MBC3-02 C 8.40 11.75 3.35 2.390

MBC3-06 C 9.70 12.10 2.40 1.442

MBC3-09 C 7.50 10.25 2.75 2.345

MBC4-10 C 6.30 10.30 4.00 1.594

einschließlich. C 6.30 8.80 2.50 2.248

MBC4-11 C 27.10 30.10 3.00 1.419

einschließlich. C 27.10 28.25 1.15 2.623

MBC4-12 C 45.50 47.50 2.00 1.775

MBC4-15 C 73.56 75.60 2.04 2.020

MBC4-18 C 56.30 58.00 1.70 2.088

MBC4-19 C 69.00 73.00 4.00 0.812

MBC4-23 C 60.90 62.00 1.10 3.258

MBC4-25 C 98.40 101.85 3.45 1.097

und C 223.60 227.25 3.65 1.257

und C 230.50 238.55 8.05 1.352

MBC4-30 C 74.00 171.00 97.00 0.261

MBC4-31 C 147.00 151.00 4.00 2.206

MBC4-33 C 176.80 179.80 3.00 1.124

MBC4-45 C 71.50 72.89 1.39 2.482

MBC4-47 C 78.24 81.10 2.86 2.042

MBF4-02 F 441.25 447.50 6.25 0.874

einschließlich. F 441.25 445.00 3.75 1.155

MBF4-03 F 329.50 334.00 4.50 0.847

MBF4-04 F 221.50 224.30 2.80 2.935

BN-12-97 F 414.62 425.20 10.58 1.067

BN-3-96 F 161.80 163.00 1.20 3.220

BN-8-97 F 288.15 291.19 3.04 1.058

Tabelle 8: Historische Bohrungen - Bannockburn-Zonen

Zone # Dhs Meter

B-Zone 10 2,794

C-Zone 53 12,095

D-Zone 6 1,140

F-Zone 9 1,090

G-Zone 3 233

Crawford PGM

Crawford enthält auch ein Gebiet mit hochgradigeren Mineralisierungen außerhalb der Ressourcen der Hauptzone und der Zone East mit großen Tonnagen. Im Rahmen der jüngsten Bohrungen durchteufte das Unternehmen mehrere bedeutende PGM-Abschnitte im nordwestlichen Bereich der Lagerstätte. Das Bohrloch CR22-234 ergab 30 Meter mit 1,82 g/t Palladium + Platin. Bohrloch CR22-236 ergab 15,0 Meter mit 1,88 g/t Platin + Palladium (Tabelle 9). PGEs wurden im Allgemeinen an den Kontakten von Peridotit und Pyroxeniten gefunden, wobei sich die anomalen Werte innerhalb der Pyroxenite um die Zone Crawford Main und East fortsetzen, jedoch nicht in diesen Gehalten/Mächtigkeiten.

Tabelle 9: Crawford Ausgewählte PGM-Intervalle

Bohrung ID Von Bis Länge Pd+Pt Pd Punkt Ni Co Cr Fe S

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (%) (%)

CR20-32 121.5 133.5 12.0 1.82 0.88 0.94 0.02 0.01 0.33 5.70 0.02

und 242.0 245.0 3.0 1.85 0.89 0.96 0.03 0.01 0.30 5.37 0.06

und 279.0 288.3 9.3 1.28 0.67 0.61 0.02 0.01 0.39 5.90 0.12

CR20-66 221.5 231.0 9.5 1.18 0.61 0.57 0.03 0.01 0.35 6.00 0.18

und 372.5 383.0 10.5 1.52 0.77 0.75 0.02 0.01 0.34 5.76 0.03

CR21-73 376.5 387.0 10.5 0.83 0.34 0.49 0.04 0.01 0.35 6.28 0.07

CR21-75 268.5 276.0 7.5 1.39 0.68 0.71 0.02 0.01 0.48 5.78 0.04

CR21-96 120.0 130.5 10.5 1.13 0.83 0.30 0.06 0.01 0.52 7.80 0.06

und 267.0 270.0 3.0 3.53 1.70 1.83 0.02 0.01 0.30 5.14 0.02

CR21-124 499.5 507.0 7.5 1.23 0.45 0.78 0.06 0.01 0.51 7.53 0.02

532.6 544.0 11.4 1.41 0.71 0.70 0.02 0.01 0.46 6.04 0.03

CR22-232 82.5 93.0 10.5 0.95 0.58 0.37 0.06 0.01 0.62 6.51 0.06

CR22-234 145.5 175.5 30.0 1.82 0.92 0.90 0.02 0.01 0.42 5.33 0.03

und 292.5 306 13.5 0.44 0.24 0.20 0.04 0.01 0.29 5.17 0.03

CR22-236 153.0 168.0 15.0 1.88 0.93 0.95 0.03 0.01 0.32 5.17 0.03

Abbildung 9 - Draufsicht auf Crawford - PGM-Bohrergebnisse überlagert mit Schwerkraft

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68657/19122022_DE_Canadanickel.010.png

Assays, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohrungen und Assays

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrgerät entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle Labore sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten magnetischen Bilder wurden von Canada Nickel anhand von Datensätzen erstellt, die vom Ontario Geological Survey bereitgestellt wurden.

Ausgabe von Anteilen an den Dienstanbieter

Canada Nickel gab heute außerdem bekannt, dass es - vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange - zugestimmt hat, insgesamt 86.337 Stammaktien von Canada Nickel auszugeben, um die Verpflichtungen gegenüber einem Dienstleister in Höhe von insgesamt 123.463 $ zu erfüllen. Die Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

Vorsitz und CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die "Grundstücke"), das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, der Zeitplan für wirtschaftliche Studien und Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche oder aktionärsseitige Genehmigungen zu erhalten, und die Auswirkungen von COVID-19-bezogenen Unterbrechungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Zulieferer, Anlagen und andere Interessengruppen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68657

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68657&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13515Q1037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.