IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel durchschneidet weiterhin hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung im Texmont-Projekt

Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel durchschneidet weiterhin hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung im Texmont-Projekt

Höhepunkte

- Die Untersuchungsergebnisse der letzten 11 Bohrlöcher bestätigen eine anhaltende hochgradige oberflächennahe Mineralisierung innerhalb mächtiger mineralisierter Abschnitte

- Sieben von 11 Löchern durchschnitten Nickelgehalte > 1 % und alle 11 Löcher durchschnitten Nickelgehalte > 0,5 %.

- Bohrloch TXT23-39 durchschnitt 3,0 Meter mit 2,31% Nickel innerhalb von 15,0 Metern mit 0,83% Nickel innerhalb von 90,0 Metern mit 0,34% Nickel, beginnend bei 12 Metern

- Das Bohrloch TXT23-36 durchschnitt 3,0 Meter mit 2,34% Nickel innerhalb von 12,0 Metern mit 1,06% Nickel innerhalb von 96,5 Metern mit 0,36% Nickel, beginnend bei 4,5 Metern

TORONTO, 1. Juni 2023 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - (OTCQX: CNIKF) meldete heute, dass die Untersuchungsergebnisse der letzten 11 Bohrlöcher auf seinem Projekt Texmont eine weiterhin hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung bestätigt haben. Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die letzten Ergebnisse des 39-Bohrlöcher-Programms, das im Winter 2022-2023 bei Texmont durchgeführt wurde.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Diese jüngsten Untersuchungsergebnisse bestätigen unsere These von oberflächennahen hochgradigen Abschnitten innerhalb mächtiger mineralisierter Abschnitte, die das Potenzial für eine kurzfristige Tagebauproduktion in kleinerem Maßstab unterstützen. Wir freuen uns darauf, noch in diesem Jahr eine erste Ressource und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA") für Texmont vorzulegen, da das kurzfristige Produktionspotenzial in hohem Maße das Potenzial unserer groß angelegten Crawford- und regionalen Nickelsulfidprojekte ergänzt.

Neueste Bohrergebnisse

Die Bohrergebnisse bestätigen die Interpretation der Lagerstätte Texmont, die eine Zonierung der Mineralisierung aufweist, mit einem höhergradigen Kern von > 1,0 % Nickel in einer Mächtigkeit von 2 bis 8 Metern, der von einer mittel- bis hochgradigen Mineralisierung von 0,6 bis 1,0 % Nickel in einer Mächtigkeit von 12 bis 25 Metern umgeben ist und von einer niedriggradigen Mineralisierung von 0,25 % und mehr mit einer Mächtigkeit von bis zu 150 Metern umgeben ist (siehe Tabellen 1 und 2). Die Mineralisierung wurde bis zu einer vertikalen Tiefe von 444 Metern gebohrt und ist in der Tiefe weiterhin offen.

Canada Nickel geht davon aus, dass im Laufe dieses Jahres eine Mineralressourcenschätzung für das Projekt Texmont erstellt wird, wobei die 28.884 Bohrmeter des vorherigen Bohrprogramms 2006-2008 und die 9.726 Meter des aktuellen Programms 2022-2023 verwendet werden. Diese Ressource wird Teil einer PEA sein, die bis Ende 2023 erwartet wird.

Tabelle 1: Texmont-Explorationsbohrergebnisse - hochgradige Highlights

Bohrung ID Von An Länge* Ni Co Pd+Pt Pd Punkt S

(m) (m) (m) (%) (%) (g/t) (g/t) (g/t) (%)

TXT23-24 126.0 147.0 21.0 0.71 0.02 0.08 0.045 0.037 0.9

einschließlich 142.5 147.0 4.5 1.36 0.04 0.18 0.096 0.082 1.76

TXT23-29 9.0 13.3 4.3 1.20 0.03 0.09 0.054 0.036 0.99

und 229.5 237.0 7.5 1.56 0.06 0.16 0.093 0.066 3.08

TXT23-30 151.0 170.5 19.5 0.83 0.02 0.13 0.070 0.055 1.00

Einschließlich 160.5 169.0 8.5 1.34 0.03 0.23 0.124 0.101 1.76

TXT23-33 80.0 99.0 19.0 0.45 0.01 0.03 0.017 0.013 0.81

und 184.5 190.5 6.0 0.51 0.01 0.04 0.023 0.017 0.38

TXT23-35 39.0 64.5 25.5 0.72 0.01 0.09 0.058 0.033 0.59

einschließlich 40.5 49.5 9.0 1.03 0.01 0.10 0.062 0.038 0.70

TXT23-36 90.0 102.0 12.0 1.06 0.02 0.14 0.076 0.060 0.80

Einschließlich 93.0 96.0 3.0 2.34 0.03 0.32 0.182 0.141 1.71

TXT23-38 53.5 75.0 21.5 0.52 0.02 0.09 0.053 0.039 0.54

einschließlich 63.0 67.5 4.5 1.03 0.03 0.28 0.159 0.117 1.22

TXT23-39 40.5 55.5 15.0 0.83 0.02 0.13 0.080 0.053 0.78

einschließlich 40.5 43.5 3.0 2.31 0.06 0.43 0.257 0.177 2.06

*Bohrlochlänge, wahre Dicke nicht berechnet.

Abbildung 1 - Draufsicht auf die Texmont-Bohrergebnisse auf dem TMI (das schwarze Rechteck ist das südliche Gebiet)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70800/01062023_DE_CanadaNickel.001.png

Abbildung 2 - Texmont-Grundstück - südlicher Bereich

Tabelle 2: Texmont-Explorationsbohrergebnisse - Bohrlochdurchschnitt

Bohrung ID Von An Länge* Ni Co Pd Punkt Cr Fe S

(m) (m) (m) (%) (%) (g/t) (g/t) (%) (%) (%)

TXT23-24 13.8 303.0** 289.2 0.29 0.01 0.013 0.012 0.17 6.00 0.41

einschließlich 126.0 147.0 21.0 0.71 0.02 0.045 0.037 0.16 6.35 0.90

Einschließlich 142.5 147.0 4.5 1.36 0.04 0.096 0.082 0.17 7.55 1.76

und 159.0 192.0 33.0 0.62 0.02 0.045 0.030 0.15 6.19 0.92

TXT23-29 6.3 175.5 169.2 0.25 0.01 0.008 0.008 0.12 5.34 0.30

Einschließlich 9.0 13.3 4.3 1.20 0.03 0.054 0.036 0.12 5.43 0.99

und 193.3 250.2 56.9 0.42 0.02 0.018 0.014 0.20 6.46 0.79

Einschließlich 229.5 237.0 7.5 1.56 0.06 0.093 0.066 0.42 11.76 3.08

und 265.8 321.0 55.2 0.33 0.01 0.014 0.011 0.15 5.73 0.53

Einschließlich 291.0 304.5** 13.5 0.47 0.02 0.028 0.027 0.16 6.64 0.85

TXT23-30 3.1 130.5 127.4 0.22 0.01 0.006 0.007 0.15 5.71 0.32

und 151.0 170.5 19.5 0.83 0.02 0.070 0.055 0.12 5.53 1.00

Einschließlich 160.5 169.0 8.5 1.34 0.03 0.124 0.101 0.12 5.86 1.76

und 211.7 321.0 109.3 0.11 0.01 0.008 0.007 0.21 7.20 0.17

TXT23-31 18.0 360.0** 342.0 0.24 0.01 0.009 0.008 0.15 5.22 0.21

TXT23-33 7.2 300.0** 292.8 0.24 0.01 0.006 0.007 0.14 5.10 0.16

Einschließlich 80.0 99.0 19.0 0.45 0.01 0.017 0.013 0.14 5.41 0.81

und 184.5 190.5 6.0 0.51 0.01 0.023 0.017 0.13 5.06 0.38

TXT23-34 108.0 180.0** 72.0 0.18 0.01 0.003 0.005 0.12 4.99 0.17

TXT23-35 5.5 180.0** 174.5 0.30 0.01 0.022 0.016 0.23 5.46 0.35

Einschließlich 39.0 64.5 25.5 0.72 0.01 0.058 0.033 0.14 4.95 0.59

einschließlich 40.5 49.5 9.0 1.03 0.01 0.062 0.038 0.14 4.74 0.70

TXT23-36 4.5 102.0** 97.5 0.36 0.01 0.020 0.015 0.13 5.93 0.26

Einschließlich 90.0 102.0 12.0 1.06 0.02 0.076 0.060 0.14 5.22 0.80

Einschließlich 93.0 96.0 3.0 2.34 0.03 0.182 0.141 0.13 5.50 1.71

TXT23-37 7.6 19.9 12.3 0.61 0.02 0.062 0.043 0.12 4.66 0.53

und 36.7 102.0** 65.3 0.19 0.01 0.006 0.006 0.14 4.83 0.41

TXT23-38 12.6 75.0** 62.4 0.34 0.01 0.026 0.026 0.11 6.22 0.42

Einschließlich 53.5 75.0 21.5 0.52 0.02 0.053 0.039 0.14 5.42 0.54

einschließlich 63.0 67.5 4.5 1.03 0.03 0.159 0.117 0.13 5.58 1.22

TXT23-39 12.0 102.0** 90.0 0.34 0.01 0.019 0.017 0.13 5.70 0.29

einschließlich 40.5 55.5 15.0 0.83 0.02 0.080 0.053 0.13 4.90 0.78

einschließlich 40.5 43.5 3.0 2.31 0.06 0.257 0.177 0.12 5.51 2.06

*Bohrlochlänge, wahre Dicke nicht berechnet.

**Loch endete in Mineralisierung

Tabelle 3: Orientierung der Texmont-Bohrlöcher

Bohrung ID Östliche Ausrichtung Nordrichtung (mN) Azimut () Eintauchen () Länge (m)

(mE)

TXT23-24 484725 5334350 90 -62 303.0

TXT23-29 484818 5334611 180 -45 321

TXT23-30 484797 5334535 155 -45 321

TXT23-31 484975 5335039 272 -64 360

TXT23-33 484955 5335289 268 -66 300

TXT23-34 485175 5335340 268 -50 180

TXT23-35 484887 5335188 265 -65 180

TXT23-36 484827 5334651 125 -45 102

TXT23-37 484831 5334575 115 -52 102

TXT23-38 484814 5334505 92 -65 75

TXT23-39 484814 5334505 85 -62 102

Von den 11 Bohrlöchern in dieser Pressemitteilung wurden fünf in der südlichen Hälfte des Grundstücks in der Nähe der ehemaligen produzierenden Texmont-Mine gebohrt. Die restlichen sechs Bohrlöcher wurden in der nördlichen Hälfte des Grundstücks gebohrt, um die Streichenlänge der Mineralisierung zu erproben.

Die Bohrlöcher TXT23-24, TXT23-29, TXT23-30, TXT23-31 und TXT23-33 in der südlichen Hälfte des Grundstücks durchschnitten alle einen unterschiedlichen Grad an Mineralisierung, die vorwiegend in Peridotiten und in geringerem Ausmaß in angrenzenden mineralisierten Komatiiten vorkommt. Alle Bohrlöcher durchschnitten die interpretierten niedrig- bis mittel- bis hochgradigen Schalen, wobei der beste Schnittpunkt in Bohrloch TXT23-30 mit 1,34 % Ni auf 8,5 Metern innerhalb einer mittel- bis hochgradigen Schale mit 0,83 % Ni auf 19,5 Metern innerhalb einer niedriggradigen Schale mit 0,22 % Ni auf 127,4 Metern lag. Die Bohrlöcher TXT23-29 und TXT23-30 wurden subparallel zum Streichen gebohrt, um das Vorhandensein von vermuteten Querverwerfungen zu erproben und die Kontinuität der mineralisierten Schalen (niedrig, mittel und hoch) über geologische Abschnitte hinweg in einem Bereich der Mineralisierung zu bestätigen, in dem die bestehende unterirdische Infrastruktur Bohrungen im Abschnitt erschwert.

Die sechs verbleibenden Bohrlöcher, die im nördlichen Abschnitt des Grundstücks gebohrt wurden (Abbildung 2), wiesen alle einen unterschiedlichen Grad an Nickelmineralisierung auf, wobei die Bohrlöcher TXT23-32 und TXT23-35 die besten Ergebnisse lieferten, da sie hochgradiges Nickel sehr nahe an der Oberfläche durchschnitten, wobei das Deckgebirge in TXT23-35 weniger als 5,5 Meter betrug. TXT23-35 durchteufte 9,0 Meter mit 1,03 % Nickel innerhalb eines größeren Abschnitts von 25,5 Metern mit 0,72 % Nickel innerhalb einer mineralisierten Gesamthülle von 174,5 Metern mit einem Gehalt von 0,30 % Nickel.

Assays, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohrungen und Assays

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrer entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten magnetischen Bilder wurden von Canada Nickel anhand von Datensätzen erstellt, die vom Ontario Geological Survey bereitgestellt wurden.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die "Grundstücke"), das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford, des Texmont-Projekts und der anderen Grundstücke, der Zeitplan für wirtschaftliche Studien und Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche oder aktionärsbezogene Genehmigungen zu erhalten, sowie die Auswirkungen von COVID-19-bezogenen Störungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Zulieferer, Anlagen und andere Interessengruppen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70800

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70800&tr=1

