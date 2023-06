IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre gibt Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibre gibt Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

Vancouver, British Columbia. 14. Juni 2023. Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (Calibre oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass alle Punkte, die den Aktionären zur Genehmigung vorgelegt wurden, wie im Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung des Unternehmens (Management Information Circular) vom 26. April 2023 detailliert dargelegt, von der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf der per Live-Webcast übertragenen Jahreshauptversammlung (AGM, Annual General Meeting) genehmigt wurden. Insgesamt 246.854.652 Stammaktien von Calibre wurden von den Aktionären persönlich oder durch einen Bevollmächtigten auf der Jahreshauptversammlung vertreten, was 54,28 % der zum Stichtag, den 26. April 2023, ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Im Einzelnen stimmten die Aktionäre über Folgendes ab

- Wahl des Board of Directors; und

- Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Professional Accountants, als externe Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das Jahr 2023.

Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmung sind unten aufgeführt:

Wahl der Direktoren

Kandidaten Ergebnis der Abstimmung Ja-Stimmen %Ja-Stimmen Stimmenthaltungen %

Stimmenthaltungen

Darren Hall gewählt 236.517.670 99,60% 953.196 0,40%

Blayne Johnson gewählt 231.371.486 97,43% 6.099.380 2,57%

Douglas Forster gewählt 210.670.488 88,71% 26.800.378 11,29%

Edward Farrauto gewählt 225.986.964 95,16% 11.483.902 4,84%

Raymond Threlkeld gewählt 230.802.359 97,19% 6.668.507 2,81%

Douglas Hurst gewählt 208.590.986 87,84% 28.879.880 12,16%

Audra Walsh gewählt 210.949.140 88,83% 26.521.726 11,17%

Mike Vint gewählt 236.661.849 99,66% 809.017 0,34%

Randall Chatwin gewählt 236.340.252 99,52% 1.130.614 0,48%

Die Direktoren werden bis zur nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Board of Direktors tätig sein.

Ernennung der Wirtschaftsprüfer

Ergebnis der Abstimmung Ja-Stimmen %Ja-Stimmen Stimmenthaltungen % Stimmenthaltungen

Ernannt 245.265.276 99,36% 1.589.376 0,64%

Alle Einzelheiten zu den Vorschlägen sind im Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung des Unternehmens beschrieben, das auf der Website des Unternehmens unter www.calibremining.com und auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Im Namen des Board of Directors

"Darren Hall"

Darren Hall, President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ryan King

Senior Vice President Corporate Development & Investor Relations

Tel.: (604) 628-1012

E-Mail: calibre@calibremining.com

Website: www.calibremining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Calibre Mining Corp.

Calibre Mining ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.











