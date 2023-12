IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Mitteilung einer relevanten Änderung an den Hauptaktionär

Weitere Suchergebnisse zu "Caledonia Mining":

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Mitteilung einer relevanten Änderung an den Hauptaktionär

20. Dezember 2023: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ - gibt bekannt, dass es am 19. Dezember 2023 von Allan Gray Proprietary Limited die Mitteilung erhalten hat, dass es am 8. Dezember 2023 den Schwellenwert für die Mitteilung einer relevanten Änderung (gemäß der Definition in den AIM Rules for Companies) überschritten hat.

Eine Kopie der Mitteilung finden Sie unten.

TR-1: Standardformular für die Meldung bedeutender Betriebe

1. Angaben zum Emittenten

ISIN

JE00BF0XVB15

Name des Emittenten

CALEDONIA MINING CORPORATION PLC

UK oder Nicht-UK Emittent

UK

2. Grund für die Benachrichtigung

Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Stimmrechten

3. Angaben zur meldepflichtigen Person

Name

Allan Gray Proprietary Limited

Ort des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend)

Kapstadt

Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend)

Südafrika

4. Angaben zum Aktionär

Vollständiger Name des/der Anteilseigner(s), falls abweichend von der/den oben genannten meldepflichtigen Person(en)

Ort des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend)

Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend)

5. Datum, an dem die Schwelle überschritten oder erreicht wurde

08-Dez-2023

6. Datum der Mitteilung des Emittenten

19-Dez-2023

7. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person(en)

. % der mit den % der Stimmrechte durch Summe aus Gesamtzahl der vom

Aktien verbundenen Finanzinstrumente (Summe beiden in % Emittenten

Stimmrechte aus 8.B 1 + 8.B 2) (8.A + 8.B) gehaltenen

(insgesamt 8.A) Stimmrechte

Situation zum Zeitpunkt 6.331770 0.000000 6.331770 1214945

des Überschreitens

oder Erreichens der

Schwelle

Position der vorherigen 9.736900 0.000000 9.736900

Meldung (falls

zutreffend)

8. Mitgeteilte Einzelheiten über die sich ergebende Situation an dem Tag, an dem die Schwelle überschritten oder erreicht wurde

8A. Mit den Aktien verbundene Stimmrechte

Gattung/Art der Anzahl der direkten Anzahl der indirekten % der direkten % der indirekten

Aktien ISIN-Code Stimmrechte Stimmrechte Stimmrechte Stimmrechte

(falls möglich) (DTR5.1) (DTR5.2.1) (DTR5.1) (DTR5.2.1)

JE00BF0XVB15 1214945 6.331770

Zwischensumme 8.A 1214945 6.331770%

8B1. Finanzinstrumente gemäß (DTR5.3.1R.(1) (a))

Art des Verfallsdatum Ausübungs-/UmwandlungszeitrAnzahl der Stimmrechte, % der

Finanzinstruments aum die bei Stimmrechte

Ausübung/Umwandlung des

Instruments erworben

werden können

Zwischensumme 8.B1

8B2. Finanzinstrumente mit ähnlichen wirtschaftlichen Auswirkungen gemäß (DTR5.3.1R.(1) (b))

Art des Verfallsdatum Ausübungs-/UmwandlungszeitrPhysische Anzahl der % der

Finanzinstruments aum Abwicklung Stimmrechte Stimmrechte

oder

Barzahlung

Zwischensumme 8.B2

9. Informationen in Bezug auf die meldepflichtige Person

1. Die meldepflichtige Person wird nicht von einer natürlichen oder juristischen Person kontrolliert und kontrolliert keine anderen Unternehmen, die direkt oder indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten halten.

Ultimative Name des % der Stimmrechte, % der Stimmrechte durch Summe aus beiden,

Kontrollperson kontrollierten wenn er die Finanzinstrumente, wenn wenn sie gleich

Unternehmens meldepflichtige sie die meldepflichtige oder höher als die

Schwelle erreicht Schwelle erreichen oder meldepflichtige

oder überschreitet überschreiten Schwelle ist

10. Im Falle der Stimmrechtsvertretung

Name des Vollmachtgebers

Anzahl und % der gehaltenen Stimmrechte

Das Datum, bis zu dem die Stimmrechte gehalten werden

11. Zusätzliche Informationen

12. Datum der Fertigstellung

19. Dezember 2023

13. Ort der Fertigstellung

Kapstadt, Südafrika

