IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc meldet Transaktion zum Erwerb des Bilboes-Goldprojekts in Simbabwe

St. Helier, 21. Juli 2022 - Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung zum Kauf der Bilboes Gold Limited, der Muttergesellschaft, die über ihre simbabwische Tochtergesellschaft Bilboes Holdings (Private) Limited ("Bilboes Holdings") das Bilboes-Goldprojekt in Simbabwe ("Bilboes" oder das "Projekt") besitzt, für einen Gesamtbetrag von 5.123.044 Caledonia-Aktien, die etwa 28.5 Prozent des vollständig verwässerten Eigenkapitals von Caledonia und eine 1-Prozent-Nettoschmelzlizenzgebühr ("NSR") auf die Einnahmen des Projekts (die "Transaktion") abschließen konnte. Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs an der NYSE American von 10,40 $ pro Aktie beträgt der Wert der neuen Aktien, die als Gegenleistung ausgegeben werden, derzeit 53.279.658 $. Der Abschluss der Transaktion unterliegt mehreren Bedingungen, die im Folgenden erläutert werden.

Höhepunkte

- Bilboes ist eine große, hochgradige Goldlagerstätte, die sich etwa 75 km nördlich von Bulawayo, Simbabwe, befindet. In der Vergangenheit wurde sie in begrenztem Umfang im Tagebau abgebaut.

- Das Projekt verfügt über NI43-101-konforme nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,96 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,29 g/t sowie gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 2,56 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,26 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 577.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,89 g/t. Das Projekt hat seit 1989 etwa 288.000 Unzen Gold produziert.

- Eine von den Verkäufern erstellte Machbarkeitsstudie (die "DRA-Machbarkeitsstudie") weist auf das Potenzial für eine Goldmine im Tagebau hin, die bei einer Lebensdauer der Mine von 10 Jahren durchschnittlich 168.000 Unzen pro Jahr produzieren könnte.

- Caledonia wird eine eigene Machbarkeitsstudie durchführen, um den sinnvollsten Weg zur Kommerzialisierung des Projekts zu ermitteln und die Rendite für die Aktionäre zu optimieren. Ein Ansatz, der in Betracht gezogen wird, ist eine stufenweise Erschließung, die die anfänglichen Kapitalinvestitionen minimieren und die Notwendigkeit einer Finanzierung durch Dritte reduzieren würde.

- Vor dem Abschluss der Transaktion wird Caledonia eine Vereinbarung mit Bilboes Holdings treffen, damit der Oxidationsbetrieb wieder aufgenommen werden kann, wobei davon ausgegangen wird, dass Bilboes Holdings innerhalb von sechs Monaten wieder einen rentablen Betrieb aufnehmen wird. Dies hat auch den Vorteil, dass die Haupterschließung des Projekts vorweggenommen werden kann.

- Die Transaktion ist an mehrere Bedingungen geknüpft:

- dass Bilboes Holdings von den simbabwischen Behörden die Bestätigung erhält, dass das Unternehmen während der Lebensdauer der Mine Gold direkt exportieren und 100 % der Verkaufserlöse in US-Dollar einbehalten kann, ohne dass die Goldeinnahmen in US-Dollar in die Landeswährung umgetauscht werden müssen; und

- eine Vereinbarung mit den simbabwischen Behörden und/oder einem unabhängigen Stromerzeuger über die künftige Verfügbarkeit einer ausreichend zuverlässigen und erschwinglichen Stromversorgung für das Projekt oder eine entsprechende Bestätigung von diesen.

- Caledonia wird, vorbehaltlich der Erfüllung der Bedingungen und der üblichen Anpassungen des Kaufpreises zur Berücksichtigung von außerordentlichen Verbindlichkeiten, die vor dem Abschluss eingegangen wurden, Bilboes Gold Limited ("Bilboes Gold") für eine Gegenleistung erwerben, die durch die Ausgabe von 5.123.044 neuen Aktien von Caledonia an die Verkäufer und eine 1 %ige NSR auf die Einnahmen des Projekts beglichen wird. Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs an der NYSE American von $10,40 pro Aktie beträgt der Wert der neuen Aktien, die als Gegenleistung ausgegeben werden, derzeit $53.279.658.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:

"Wir freuen uns über die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb von Bilboes, dem führenden Golderschließungsprojekt in Simbabwe und in der Tat eines der besten Golderschließungsprojekte in Afrika.

"Dies ist eine transformative Anlage für Caledonia, da wir den nächsten Schritt auf unserem Weg zu einem Multi-Asset-Goldproduzenten mittlerer Größe machen. Sobald die Produktion in vollem Umfang angelaufen ist (was von der Finanzierung der Investitionskosten abhängt), ist das Management von Caledonia der Ansicht, dass Bilboes das Dreifache unseres derzeitigen Anteils von 64 % an der Goldproduktion von Blanket produzieren könnte.

"Der Erwerb von Bilboes baut auf dem kürzlich erfolgten Erwerb der Maligreen-Claims auf, die NI 43-101-konforme abgeleitete Mineralressourcen von 940.000 Unzen Gold in 15,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,88 g/t beherbergen Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "Caledonia Mining Corporation Plc NI 43-101 Mineral Resource Report on the Maligreen Gold Project, Zimbabwe" von Minxcon (Pty) Ltd vom 2. November 2021, der am 3. November 2021 auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurde.

. Wir setzen unsere Arbeiten bei Maligreen fort, die sich darauf konzentrieren, das Vertrauensniveau der Ressourcenbasis zu erhöhen.

"Wir haben die Entwicklung von Bilboes über mehrere Jahre hinweg verfolgt, und die heutige Ankündigung markiert den Höhepunkt jahrelanger harter Arbeit sowohl des Caledonia- als auch des Bilboes-Managementteams.

"Der vorgeschlagene Erwerb von Bilboes erfolgt zu einem günstigen Zeitpunkt nach der Fertigstellung des Central Shaft-Projekts in Blanket im Jahr 2021, da wir einen Teil unseres überschüssigen Cashflows in diese aufregende neue Wachstumsmöglichkeit reinvestieren wollen.

"Ich freue mich darauf, die Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, wenn wir den Investitionsplan für Bilboes überprüfen und die Arbeit bei Maligreen fortsetzen.

Über Bilboes

Bilboes befand sich früher im Besitz der Anglo American Corporation Zimbabwe Limited und wurde von ihr erkundet, bevor sie sich 2003 aus dem simbabwischen Goldsektor zurückzog. Das Projekt befindet sich etwa 75 km nördlich von Bulawayo und umfasst insgesamt 6.870 Hektar an Bergbau-Claims und 92.000 Hektar an exklusiven Schürfaufträgen. Bilboes Gold befindet sich im Besitz der folgenden Personen:

- Toziyana Resources Limited ("Toziyana") (50 %) - ein privates Unternehmen auf Mauritius, das sich zu 100 % im Besitz von GAT Investments (Private) Limited befindet, einem simbabwischen Unternehmen, das von Victor Gapare, einem bekannten simbabwischen Bergbauunternehmer, kontrolliert wird. Victor Gapare war früher Betriebsleiter für das Gold- und Pyritgeschäft der Anglo American Corporation Zimbabwe Limited, als Bilboes zu deren Portfolio gehörte, bevor er an einem Management-Buyout beteiligt war. Er ist ein ehemaliger Präsident der Chamber of Mines Zimbabwe. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion wird Herr Gapare zum Executive Director von Caledonia ernannt;

- Baker Steel Resources Trust Limited ("BSRT") (24 Prozent) - eine in London notierte Investmentgesellschaft, die von Baker Steel Capital verwaltet wird; und

- Infinite Treasure Limited ("Infinite Treasure") (26 Prozent) - eine auf den Britischen Jungferninseln eingetragene Tochtergesellschaft von Shining Capital Holdings LP. II, einem auf den Cayman Islands registrierten Investmentfonds.

Das Projekt hat seit 1989 insgesamt etwa 288.000 Unzen Gold produziert, von denen etwa 90.000 Unzen von den derzeitigen Eigentümern produziert wurden. Bilboes hat auch insgesamt 93.400 Meter an Bohrungen auf einer Gesamtstreichlänge von 7,4 km durchgeführt. Ungefähr 60 % dieser Bohrungen waren Diamantkernbohrungen.

Bilboes Gold verzeichnete für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr einen ungeprüften Verlust vor Steuern von 1,5 Mio. $ und ein ungeprüftes Nettovermögen zum 31. Mai 2022 von 23 Mio. $. Der Prüfungsprozess schreitet voran und die geprüften Ergebnisse für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr werden voraussichtlich vor Abschluss der Transaktion vorliegen. Investoren sollten beachten, dass sich die historische Finanzleistung des Unternehmens in erster Linie auf den alten Oxidbergbau und nicht auf das größere Sulfidprojekt bezieht.

Bilboes Holdings beauftragte DRA Projects (Pty) Ltd ("DRA") mit der Durchführung der DRA-Durchführbarkeitsstudie für das Projekt, die am 15. Dezember 2021 in Kraft treten soll und von der heute eine Kopie auf SEDAR veröffentlicht wird Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "BILBOES GOLD PROJECT FEASIBILITY STUDY" (Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Bilboes) mit Gültigkeitsdatum 15. Dezember 2021, der von DRA Projects (Pty) Ltd erstellt wurde und heute vom Unternehmen auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wird. Diese Pressemitteilung wurde von Dana Roets (B Eng (Min.), MBA, Pr.Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, der qualifizierten Person des Unternehmens gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101"), genehmigt. Herr James Gemmell von DRA Projects (Pty) Ltd, die für den Bericht verantwortliche qualifizierte Person, hat diese Pressemitteilung ebenfalls genehmigt. Herr Sivanesan (Desmond) Subramani hat die hierin veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die für die Mineralressource maßgeblich sind, verifiziert und Herr David Alan Thompson hat die Reservenschätzung überprüft, indem er die Methoden, Ergebnisse und alle Verfahren, die in Übereinstimmung mit der Branchenpraxis durchgeführt wurden, überprüft hat, und alle Angelegenheiten waren nach seinem professionellen Urteil konsistent und genau. Es gab keine Einschränkungen im Verifizierungsprozess.

. Die Mineralressourcen und -reserven, die in dem Bericht aufgeführt sind, werden im Folgenden zusammengefasst:

Mineralische Ressourcen (Cut-off-Gehalt 0,9g/t)

Kategorie Tonnen (Mt) Gehalt (g/t) Unzen (koz)

Gemessen 6.128 2.51 495

Angezeigt 29.052 2.21 2,061

M&I insgesamt 35.180 2.26 2,555

Abgeleitet 9.475 1.89 577

In-situ-Mineralreserven

Kategorie Tonnen (Mt) Gehalt (g/t) Unzen (koz)

Bewiesen 5.858 2.42 456

Wahrscheinlich 20.785 2.26 1,509

Insgesamt bewiesen & wahrscheinlich 26.644 2.29 1,964

1. Die Mineralressourcen umfassen auch die Mineralreserven.

2. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

3. Bei der Bewertung der Mineralressourcen wurde ein langfristiger Goldpreis von 2.400 $/oz und bei der Bewertung der Mineralreserven ein langfristiger Goldpreis von 1.500 $/oz zugrunde gelegt.

4. CIM-Definitionen (10. Mai 2014), die für die Klassifizierung von Mineralressourcen gelten.

5. Schüttdichte des Blocks, interpoliert aus den Messungen des spezifischen Gewichts von Kernproben.

6. Die Ressourcen werden durch eine mit der Whittle-Software optimierte Lerchs-Grossman (LG)-Grubenhülle begrenzt.

7. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die Schätzung der Mineralien

Ressourcen können durch den Abbau, die Verarbeitung, die metallurgische, infrastrukturelle, wirtschaftliche, vermarktungstechnische und rechtliche Aspekte wesentlich beeinflusst werden,

ökologische, soziale und staatliche Faktoren ("Modifying Factors").

8. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

9. Stichtag für die Ressourcenschätzung ist der 25. Oktober 2021.

10. DRA ist zuversichtlich, dass genügend geologische Arbeiten durchgeführt und ein ausreichendes geologisches Verständnis erlangt wurde, um die Erstellung eines Erzkörpermodells zu ermöglichen, das für die Ableitung von Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen geeignet ist. DRA ist der Ansicht, dass sowohl die Modellierung als auch die Gehaltsinterpolation auf unvoreingenommene Weise durchgeführt wurden und dass die daraus resultierenden Gehalts- und Tonnagenschätzungen im Rahmen der angewandten Klassifizierung zuverlässig sein sollten. Darüber hinaus sind DRA keine metallurgischen, infrastrukturellen, umweltbezogenen, rechtlichen, rechtlichen, steuerlichen, sozioökonomischen oder vermarktungstechnischen Probleme bekannt, die sich auf die in der Machbarkeitsstudie von DRA dargestellten Mineralressourcen- oder Reservenangaben auswirken würden.

Durchführbarkeitsstudien

Caledonia wird eine eigene Machbarkeitsstudie durchführen, um den sinnvollsten Weg zur Kommerzialisierung des Projekts zu ermitteln, um die Renditen für die Aktionäre zu optimieren, wobei die Verfügbarkeit von Fremd- und Eigenkapital zu akzeptablen Bedingungen berücksichtigt wird, um die Barmittel, die aus Caledonias bestehendem Goldbetrieb in Simbabwe, der Blanket-Mine, voraussichtlich erwirtschaftet werden, aufzustocken. Ein Ansatz, der in Erwägung gezogen wird, ist eine stufenweise Entwicklung, die die anfänglichen Kapitalinvestitionen minimieren und den Bedarf an Fremdfinanzierung reduzieren würde.

Die DRA-Machbarkeitsstudie zeigt lediglich zu Informationszwecken das Potenzial für eine Goldmine im Tagebau auf, die über eine Lebensdauer der Mine von 10 Jahren durchschnittlich 168.000 Unzen pro Jahr produziert.

Die DRA-Durchführbarkeitsstudie weist insbesondere die folgenden Punkte auf:

Mein Leben 10 Jahre

Geplante Produktionsraten Isabella & McCays 2,88Mtpa

Bubi 2.160Mtpa

Lebensdauer der Mine Goldproduktion (Oz) 1,673 Millionen Unzen

Durchschnittliche jährliche neunjährige LOM-Produktion in 168koz pro Jahr

konstantem Zustand

(koz)

Spitzenproduktion (koz) 208koz pro Jahr

LOM C1-Kosten ($/oz) 719 $/oz

Spitzenfinanzierungsbedarf ($m) $250m

Wirtschaftliche Analyse, Stand: 15. Dezember 2021

Goldpreis ($/oz) 1.350 $/Unze 1.500 $/Unze 1.650 $/Unze

NPV nach Steuern (10%) (Mio. $) $126.9m $225.2m $323.3m

IRR nach Steuern (%) 20.5% 27.3% 33.4%

AISC ($/oz) 811 $/oz 818 $/oz 826 $/oz

Das Erz in den Bilboes-Lagerstätten ist feuerfest und erfordert eine spezielle metallurgische Aufbereitung. DRA hat Arbeiten zur metallurgischen Verarbeitung durchgeführt, die zu dem Schluss kommen, dass etwa 84 % des enthaltenen Goldes mit der Biox-Technologie in Verbindung mit der Schwerkraft- und Kohleauslaugungs-Verarbeitung gewonnen werden können. Die Arbeit von DRA wurde von Caledonias internem Team und technischen Beratern während des Due-Diligence-Prozesses überprüft.

Wie bereits erwähnt, ist Caledonia der Ansicht, dass der in der DRA-Machbarkeitsstudie skizzierte Erschließungsplan in einen stufenweisen Ansatz mit einer geringeren Anfangsproduktion und einem geringeren Spitzenfinanzierungsbedarf geändert werden kann. Basierend auf Caledonias Einschätzung der bestehenden Kapitalintensität des Projekts und Caledonias Erfahrung mit der Projekterschließung in Simbabwe schätzt Caledonia, dass der Spitzenwert der Vorabinvestitionen auf weniger als 100 Millionen $ für den Bau einer Mine mit einer anfänglichen Produktionskapazität von etwa 60.000 Unzen pro Jahr reduziert werden könnte, bevor der Betrieb in den nachfolgenden Phasen gesteigert wird, um eine ähnliche Größenordnung wie in der DRA-Machbarkeitsstudie beschrieben zu erreichen, nämlich etwa 168.000 Unzen pro Jahr. Caledonia beabsichtigt, etwa 12 Monate nach Abschluss der Transaktion die DRA-Machbarkeitsstudie weiter zu überprüfen, um einen Projektentwicklungsplan zu formulieren, der Caledonias zukünftiges Cash-Generierungsprofil aus der Blanket-Mine und den Oxidabbau- und -verarbeitungsbetrieben in Bilboes (weiter unten beschrieben), die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen und Caledonias Erfahrung mit der Entwicklung großer Bergbauprojekte in Simbabwe in den letzten sechs Jahren (z. B. das Central Shaft-Projekt) berücksichtigt. Dementsprechend sollten die Leser die vorstehenden wirtschaftlichen Highlights nur als Richtwerte betrachten, die sich nach der Fertigstellung von Caledonias überarbeitetem Entwicklungsplan noch ändern können. Caledonia wird den Markt auf dem Laufenden halten, sobald die Ergebnisse der eigenen Machbarkeitsstudie vorliegen.

Die Transaktion

Vorbehaltlich der Erfüllung verschiedener aufschiebender Bedingungen wird Caledonia Bilboes Gold zu einem Gesamtpreis erwerben, der 5.123.044 Caledonia-Aktien und eine NSR von 1 % aus dem Projekt bei Fertigstellung umfasst (die "Gegenleistung"). Vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen wird die Gegenleistung unter den derzeitigen Bilboes-Gold-Aktionären wie folgt aufgeteilt werden:

- 2.863.336 neue Caledonia-Aktien werden an Toziyana ausgegeben, wovon ca. 441.000 Caledonia-Aktien von Caledonia einbehalten und an Infinite Treasure zur Begleichung einer separaten Geschäftsvereinbarung zwischen der Holdinggesellschaft von Toziyana und Infinite Treasure ausgegeben werden. Die Ausgabe der einbehaltenen Aktien an Infinite Treasure erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der Reserve Bank of Zimbabwe für die Geschäftsvereinbarung zwischen der Holdinggesellschaft von Toziyana und Infinite Treasure.

- 800.000 neue Aktien von Caledonia und die 1%ige NSR werden an BSRT ausgegeben; und

- 1.459.708 neue Aktien von Caledonia werden an Infinite Treasure ausgegeben. Wie bereits erwähnt, wird Infinite Treasure weitere ca. 441.000 Caledonia-Aktien aus der Zuteilung von Toziyana's Consideration-Aktien zur Begleichung ihrer separaten Geschäftsvereinbarung erhalten.

Die Aktien der Gegenleistung unterliegen für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Abschluss der Transaktion einer Verkaufsbeschränkung. Die NSR ist unbefristet, wird jedoch auf einen zwischen den Parteien zu vereinbarenden Wert begrenzt, der derzeit mit einem theoretischen Maximum von 75 Mio. $ angegeben wird (was voraussetzen würde, dass das Projekt Einnahmen in Höhe von 7,5 Mrd. $ erzielt).

Toziyana, als der größte neue Aktieninhaber, und Caledonia werden nach der Ausgabe der neuen Consideration-Aktien einen Vertrag mit den üblichen Bedingungen abschließen.

Caledonia hat derzeit 12.833.126 Aktien im Umlauf. Die Ausgabe von zusätzlichen 5.123.044 neuen Aktien (auf der Grundlage, dass alle Aktien ausgegeben werden und keine Anpassung der Gegenleistung erfolgt) würde dazu führen, dass die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien auf 17.956.170 ansteigt, wodurch die derzeitigen Eigentümer von Bilboes Gold Limited insgesamt 28,5 % der nach der Transaktion ausgegebenen Aktien besitzen.

Die Transaktion unterliegt mehreren aufschiebenden Bedingungen, darunter auch, aber nicht nur:

- Eine Vereinbarung mit den simbabwischen Behörden, die u.a. Folgendes vorsieht:

- dass Bilboes Holdings während der gesamten Lebensdauer der Mine in der Lage sein wird, Gold direkt zu exportieren und 100 % der Verkaufserlöse in US-Dollar zu behalten; und

- dass Bilboes Holdings nicht verpflichtet sein wird, Goldeinnahmen in US-Dollar in die Landeswährung umzurechnen;

- eine Vereinbarung mit den simbabwischen Behörden oder einem unabhängigen Stromerzeuger über die künftige Verfügbarkeit und die Kosten einer ausreichend zuverlässigen Stromversorgung für die Bergbau- und Verarbeitungsbetriebe von Bilboes;

- simbabwische behördliche Genehmigungen der Simbabwe Competition and Tariff Commission, der Zimbabwe Revenue Authority und der Reserve Bank of Zimbabwe; und

- Genehmigungen für die Börsennotierung der Aktien der Gegenleistung durch die zuständigen Wertpapierbörsen.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird Caledonia zum Zeitpunkt des Abschlusses die Betriebskapitalverbindlichkeiten der Bilboes-Gruppe übernehmen. Es wird geschätzt, dass die Bilboes-Gruppe derzeit eine Netto-Betriebskapitalverbindlichkeit von etwa 6 Mio. $ hat.

Es wird erwartet, dass Herr Gapare nach Abschluss der Übernahme zum Executive Director mit besonderer Verantwortung für die Beziehungen zur Regierung in Simbabwe, die Umsetzung von Caledonias Umwelt- und Nachhaltigkeitsstrategie und die Beteiligung an den Beziehungen zu Investoren ernannt wird, mit einem Gehalt von 470.000 US$ und kurz- und langfristigen Anreizen, die auch anderen Führungskräften angeboten werden. Seine umfangreichen Erfahrungen sowohl mit dem Projekt als auch mit dem Bergbau in Simbabwe werden eine unschätzbare Bereicherung für den Vorstand darstellen.

Tributvereinbarung zur Erzielung eines kurzfristigen Cashflows

Bilboes verfügt derzeit über eine funktionstüchtige Oxidabbau- und Metallurgieanlage auf dem Projektgelände, die in der Vergangenheit bis zu 20.000 Unzen Gold pro Jahr produziert hat, derzeit jedoch gewartet und instand gehalten wird. Caledonia wird mit Bilboes Holdings ein Abkommen über den Abbau des Oxid- und Übergangserzes abschließen. Diese Abgabenvereinbarung wird in Kraft treten, sobald sie bei den zuständigen Behörden registriert ist, und bis zum Abschluss der Transaktion gelten. Ziel dieser Vereinbarung ist es, einen kurzfristigen Cashflow zu schaffen und Bilboes Holdings zu ermöglichen, seine betriebliche Integrität in der Zeit bis zum Abschluss der Transaktion und der Aufnahme des Sulfidabbaus aufrechtzuerhalten. Gemäß den Bedingungen der Abgabenvereinbarung wird Caledonia die erforderlichen Kapital- und Betriebskosten finanzieren und 100 % der Einnahmen aus dem Bergbaubetrieb erhalten, während es eine 5 %ige Lizenzgebühr an Bilboes Holdings zahlt, die es für seine Betriebskapitalverbindlichkeiten verwenden wird. Die kumulierten maximalen Finanzierungskosten für die Wiederaufnahme des Oxidabbaus werden sich voraussichtlich auf 3 bis 5 Millionen $ belaufen, und es wird erwartet, dass die Wiederaufnahme des Oxidabbaus und die Rückzahlung der anfänglichen Finanzierungskosten etwa 6 Monate in Anspruch nehmen werden. Nach Abschluss der Transaktion oder falls die Transaktion nicht zustande kommt und Caledonia seine Investition mit einem angemessenen internen Zinsfuß zurückerhalten hat, wird die Tribute-Vereinbarung gekündigt. Nach Abschluss der Transaktion erwartet Caledonia, den Abbau und die Verarbeitung der Oxide und des Übergangserzes fortzusetzen und die Erlöse als Beitrag zur Finanzierung der Kapitalkosten des größeren Sulfidprojekts zu verwenden.

Rothschild & Co fungierte als Finanzberater für Caledonia. Hannam & Partners fungierte als Finanzberater für Bilboes.

Der Chairman von Caledonia, Leigh Wilson, kommentierte die Ankündigung ebenfalls mit den Worten:

"Es erfüllt mich mit großer Genugtuung, eine Vereinbarung über den Kauf von Bilboes zu unterzeichnen, der für unser Unternehmen einen entscheidenden Vorteil darstellt. Die heutige Ankündigung stellt den Höhepunkt vieler Monate harter Arbeit im Namen beider Parteien dar, für die ich und der Vorstand meine aufrichtige Anerkennung aussprechen.

"Ich möchte die bestehenden Aktionäre von Bilboes willkommen heißen, da sie mit dem Abschluss der Transaktion zu bedeutenden Anteilseignern von Caledonia werden, und ich freue mich auf ihre langfristige Unterstützung beim weiteren Wachstum des Unternehmens. Ich möchte auch alle Mitarbeiter von Bilboes herzlich willkommen heißen, denn wir freuen uns darauf, dass sie unsere Kollegen werden.

"Wie bei vielen Geschäften dieser Art gibt es noch einige wichtige aufschiebende Bedingungen, von denen ich überzeugt bin, dass beide Parteien weiter daran arbeiten werden, sie zu lösen. Bis zur erfolgreichen Lösung dieser Fragen und dem anschließenden Abschluss der Transaktion freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Victor als Mitglied des Verwaltungsrats.

"Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, um unseren bestehenden Aktionären zu danken, von denen viele seit mehr als einem Jahrzehnt in Caledonia investiert haben. Ihre Geduld wurde belohnt, als wir unsere Strategie im letzten Jahrzehnt umgesetzt haben, und ich freue mich auf ihre weitere Unterstützung, wenn wir die nächste Wachstumsphase einleiten.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen zukünftiger/angepeilter Produktionsraten, der Abschluss des Kaufvertrags, die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen im Zusammenhang mit der Akquisition, der Abschluss der Akquisition und die Ausgabe des Kaufpreises, unsere Pläne hinsichtlich eines modifizierten Erschließungsplans mit einem stufenweisen Ansatz mit geringerer Anfangsproduktion und einem geringeren Spitzenfinanzierungsbedarf sowie unsere Pläne und der Zeitplan hinsichtlich weiterer Explorationen, Bohrungen und Erschließungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: die Festlegung der geschätzten Ressourcen und Reserven, der Gehalt und die Ausbeute der abgebauten Mineralien, die von den Schätzungen abweichen, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit der Bohr-, Probenahme- und Analysedaten, die Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg der geplanten metallurgischen Testarbeiten, die Verfügbarkeit von Kapital und die Genauigkeit der geschätzten Betriebskosten, Erlangung der erforderlichen behördlichen, umweltrechtlichen oder sonstigen Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, die Bewertung der bestehenden Kapitalintensität des Bilboes-Goldprojekts und Caledonias Erfahrung mit der Projektentwicklung in Simbabwe sowie andere Faktoren.

Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf den Abschluss der Übernahme, Risiken in Bezug auf die Schätzung von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren in Verbindung mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die finanzielle Situation von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, die diese Risiken und Gefahren abdeckt, Beziehungen zu den Mitarbeitern, Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie das Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken des Erhalts oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, abnehmender Mengen oder Gehalte der Mineralreserven beim Abbau; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, das Risiko erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, der verstärkte Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des zeitlichen Ablaufs von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate, und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und dem Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum erstellt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourceninformationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von U.S. Unternehmen veröffentlicht werden. Die Anforderungen von NI 43-101 für die Identifizierung von Reserven und Ressourcen sind auch nicht dieselben wie die der SEC, und alle Reserven oder Ressourcen, die in Übereinstimmung mit NI 43-101 gemeldet werden, qualifizieren sich möglicherweise nicht als "Reserven" oder "Ressourcen" gemäß den SEC-Standards. Dementsprechend sind die hier dargelegten Informationen über Mineralreserven und -ressourcen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

