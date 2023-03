IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc berichtet Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 und kündigt Telefonkonferenz mit der Geschäftsführung an

Weitere Suchergebnisse zu "Caledonia Mining":

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc berichtet Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 und kündigt Telefonkonferenz mit der Geschäftsführung an

St. Helier: 24. März 2023. Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr (das "Jahr") bekannt. Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen für das Jahr und das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Quartal (das "Quartal" oder "Q4") finden Sie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") und den geprüften Jahresabschlüssen, die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind und auf SEDAR veröffentlicht wurden.

2022 Finanzielle Höhepunkte (USD)

- Bruttoeinnahmen von 142 Millionen US-Dollar (2021: 121 Millionen US-Dollar).

- Bruttogewinn von 61,8 Millionen US-Dollar (2021: 54,1 Millionen US-Dollar).

- EBITDA von 50,4 Mio. USD (2021: 46,4 Mio. USD).

- On-Mine-Kosten pro Unze Nicht-IFRS-Kennzahlen wie "On-mine cost per ounce", "All-in sustaining cost per ounce" und "adjusted EPS" werden in dieser Mitteilung verwendet. Siehe Abschnitt 10 der MD&A für eine Diskussion der Nicht-IFRS-Kennzahlen.

von 735 $ (2021: 742 $).

- Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze1 von 878 $ (2021: 856 $).

- Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS)1 von 219,9 Cents (2021: 225,9 Cents).

- Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 42,6 Millionen US-Dollar (2021: 30,9 Millionen US-Dollar).

- Nettobarmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar (2021: 16,3 Millionen US-Dollar).

- Gezahlte Dividende von 56 Cent pro Aktie (2021: 50 Cent pro Aktie).

Operative Höhepunkte

- 80.775 Unzen (oz") Gold wurden im Jahr produziert (2021: 67.476 oz"); Rekordjahresproduktion in der Mine Blanket und Erreichen des langfristigen Produktionsziels des Unternehmens.

- Im vierten Quartal schloss Caledonia den Erwerb eines Unternehmens ab, das die Bergbaupacht für Motapa besitzt, ein Grundstück, das an das Goldprojekt Bilboes angrenzt und das Potenzial für Synergien bei der Goldverarbeitung bietet.

- In diesem Quartal nahm die 12,2-MWac-Solaranlage in der Blanket-Mine die Stromerzeugung auf.

Ereignisse nach Jahresende und Ausblick

- Bedauerlicherweise ereignete sich am 16. Februar 2023 ein tödlicher Unfall. Die Direktoren und das Management von Caledonia und Blanket sprechen der Familie und den Kollegen des Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus. Caledonia nimmt die Sicherheit seiner Mitarbeiter sehr ernst, und dementsprechend wurden Maßnahmen ergriffen, um die Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsverfahren zu verstärken.

- Für 2023 wird eine kombinierte Goldproduktion von 87.500 bis 97.000 Unzen prognostiziert, die sich wie folgt zusammensetzt

o 75.000 - 80.000oz aus Blanket. Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe" (Technischer Bericht über die Goldmine Blanket, Simbabwe) mit Gültigkeitsdatum 1. September 2022, der von Minxcon (Pty) Ltd erstellt und vom Unternehmen am 13. März 2023 auf SEDAR (www.sedar.com) eingereicht wurde.

o 12.500 - 17.000 Unzen aus dem Oxidbetrieb in Bilboes. Die Goldproduktion wird von den gemessenen Mineralressourcen abgeleitet, die im technischen Bericht mit dem Titel "BILBOES GOLD PROJECT FEASIBILITY STUDY" mit Gültigkeitsdatum 15. Dezember 2021, der von DRA Projects (Pty) Ltd. erstellt und vom Unternehmen am 21. Juli 2022 auf SEDAR veröffentlicht wurde, unter aufgeführt sind.

- Im Januar schloss das Unternehmen den Erwerb des Bilboes-Goldprojekts in Simbabwe ab.

o große hochgradige Goldlagerstätte.

o Das Projekt verfügt über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven gemäß NI 43-101 von 1,96 Millionen Unzen (Moz") Gold in 26,64 Millionen Tonnen (Mt") mit einem Gehalt von 2,29 Gramm pro Tonne (g/t") sowie über gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 2,56 Moz Gold in 35,18 Mt mit einem Gehalt von 2,26 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 577.000 Unzen Gold in 9,48 Mt mit einem Gehalt von 1,89 g/t. Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "BILBOES GOLD PROJECT FEASIBILITY STUDY" (Machbarkeitsstudie für das BILBOES GOLD PROJECT), der am 15. Dezember 2021 von DRA Projects (Pty) Ltd. erstellt und vom Unternehmen am 21. Juli 2022 auf SEDAR veröffentlicht wurde.

- Im Februar veröffentlichte das Unternehmen eine Aktualisierung der NI 43-101-konformen Mineralressourcen und -reserven der Mine Blanket. Die gesamten gemessenen und angezeigten Mineralressourcen einschließlich der Mineralreserven stiegen gegenüber der zuletzt veröffentlichten Schätzung um 52 % auf 1.095.000 Unzen Gold in 10,72 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 3,18 g/t und die gesamten Mineralreserven stiegen um 1 % auf 395.000 Unzen Gold in 3,94 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 3,12 g/t Siehe die Bekanntmachung des Unternehmens vom 6. Februar 2023 mit dem Titel "Mineral Resources and Reserves Update at the Blanket Mine" zusammen mit dem technischen Bericht über die Mine Blanket, auf den in Fußnote 2 oben verwiesen wird

.

Telefonkonferenz

Das Management wird am 28. März 2023 eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des Jahres 2022 und die Aussichten des Unternehmens zu erörtern. Die Einzelheiten zu dieser Telefonkonferenz sind am Ende dieser Ankündigung aufgeführt.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte:

"Operativ haben die letzten 12 Monate einen Wendepunkt für das Unternehmen markiert, und ich freue mich, dass wir unser langfristiges Ziel von knapp über 80.000 Unzen erreicht haben. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen enorm verändert, da wir die Ausrichtung des Unternehmens auf einen Multi-Asset-Goldproduzenten in Simbabwe ausgerichtet haben. Wir haben in dem Land schon immer ein enormes geologisches Potenzial gesehen und sind sehr erfreut über das Portfolio an attraktiven neuen Aktiva, die wir erworben haben.

"Im November erwarben wir Motapa, eine Anlage, die wir als äußerst aussichtsreich und strategisch wichtig für unsere Wachstumsambitionen erachten, da es sich um ein großes Explorationsgrundstück handelt, das an das Goldprojekt Bilboes angrenzt.

"Im Januar 2023 haben wir nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen den Erwerb des Bilboes-Goldprojekts abgeschlossen. Eine von den Verkäufern erstellte Machbarkeitsstudie zeigt das Potenzial für eine Goldmine im Tagebau mit einer durchschnittlichen Produktion von 168.000 Unzen pro Jahr bei einer Lebensdauer der Mine von 10 Jahren. Caledonia hat eine eigene Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um den sinnvollsten Weg zur Kommerzialisierung des Projekts zu ermitteln und die Rendite für die Aktionäre zu optimieren. Ein Ansatz, der in Betracht gezogen wird, ist eine stufenweise Erschließung, die die anfänglichen Kapitalinvestitionen minimieren und die Notwendigkeit einer Finanzierung durch Dritte reduzieren würde. Das Unternehmen hat außerdem den Oxidbetrieb bei Bilboes wieder aufgenommen, was einen sofortigen Cashflow ermöglicht, und hat für 2023 eine Prognose von 12.500 bis 17.000 Unzen abgegeben.

"Im November 2023 wurde die unternehmenseigene Solaranlage mit einer Leistung von 12,2 MWac an das Blanket-Netz angeschlossen und die Mine bezieht seitdem 27 % ihrer Energie aus Solarenergie. Die Solarenergie wird den Strom aus dem Netz und den Dieselgeneratoren ersetzen und dürfte die konsolidierten Kosten von Caledonia pro produzierter Unze Gold um etwa 37 $ senken. Diese Fertigstellung fällt glücklicherweise mit einer Verbesserung der Stromversorgung aus dem Netz in Simbabwe zusammen, wodurch der Dieselverbrauch erheblich gesenkt werden konnte. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch weiterhin Monat für Monat eine deutliche Reduzierung unseres Dieselverbrauchs feststellen werden, was unsere Investition in die Solarenergie und die Umsetzung unserer Umwelt- und Sozialstrategie voll rechtfertigt.

"Die vierteljährliche Dividende ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie, und im Laufe des Jahres haben wir eine vierteljährliche Dividende von 14 Cent pro Aktie gezahlt, was unseren Aktionären eine gesunde Rendite beschert. Wir glauben, dass die Dividende in Verbindung mit unserer Wachstumsstrategie uns zu einer attraktiven Investition macht und uns von unseren Branchenkollegen abhebt.

"Ich möchte dem Caledonia-Team für seine kontinuierliche harte Arbeit danken und freue mich darauf, die Aktionäre über unsere Fortschritte zu informieren."

Details zur Telefonkonferenz

Eine Präsentation der Ergebnisse und des Ausblicks für Caledonia für das Jahr 2022 ist auf der Website von Caledonia (www.caledoniamining.com) verfügbar. Das Management wird am 28. März 2023 um 14 Uhr Londoner Zeit eine Telefonkonferenz abhalten.

Die Einzelheiten der Aufforderung sind wie folgt:

Wann: März 28, 2023 02:00 PM London

Thema: Telefonkonferenz zu den Ergebnissen für das Gesamtjahr 2022 und das vierte Quartal für Aktionäre

Registrieren Sie sich im Voraus für dieses Webinar:

https://caledoniamining.zoom.us/webinar/register/WN_kZXEkm8AQZajiCX55eqLBA

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar.

Herr Dana Roets (B. Eng. (Min.), MBA, Pr. Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, ist die qualifizierte Person des Unternehmens gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 und hat alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Nachfragen:

Caledonia Mining Coporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 800

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793

Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)

Adrian Hadden Tel: +44 207 397 1965

Neil McDonald Tel: +44 131 220 9771

Pearl Kellie Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)

Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Finanz-PR (UK)

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204

3PPB (Finanz-PR, Nordamerika) Tel: +1 917 991 7701

Patrick Chidley Tel: +1 203 940 2538

Paul Durham

Curate Public Relations (Simbabwe) Tel: +263 77802131

Debra Tatenda

IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe) Tel: +263 (242) 745 119/33/39

Lloyd Mlotshwa

Swiss Resource Capital AG info@resource-capital.ch

Jochen Staiger

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 betrachtet.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen der zukünftigen/angepeilten Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Explorationen, Bohrungen und Erschließungen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: die Nichteinhaltung der geschätzten Ressourcen und Reserven, von den Schätzungen abweichende Erzgehalte und -ausbeuten, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Verlässlichkeit von Bohr-, Probenahme- und Analysedaten, ungenaue Annahmen hinsichtlich der Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, erheblich von den Schätzungen abweichende Kapital- und Betriebskosten, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten und andere Faktoren.

Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinierern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, die diese Risiken und Gefahren abdeckt, Beziehungen zu Mitarbeitern, Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie das Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind, sowie die abnehmenden Mengen oder Gehalte der Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, die Eigentumsrechte des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, der verstärkte Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des zeitlichen Ablaufs von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate, und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die zu der Möglichkeit beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten werden. Caledonia ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen, sonstige Gesamtergebnisse

(in Tausend US-Dollars, sofern nicht anders angegeben)

Für die Jahre bis zum 31. Dezember Hinweis 2022 2021 2020

Einnahmen 8 142,082 121,329 100,002

Lizenzgebühren (7,124) (6,083) (5,007)

Produktionskosten 9 (62,998) (53,126) (43,711)

Abschreibung 17 (10,141) (8,046) (4,628)

Bruttogewinn 61,819 54,074 46,656

Sonstige Einnahmen 60 46 4,765

Sonstige Ausgaben 10 (11,782) (7,136) (5,315)

Verwaltungskosten 11 (11,941) (9,091) (7,997)

Aktienbasierte Ausgaben mit Barausgleich 12.1 (609) (477) (1,413)

Aktienbasierte Aufwendungen mit Ausgleich durch 12.2 (484) - -

Eigenkapitalinstrumente

Nettowechselkursgewinn 13 4,411 1,184 4,305

Nettoaufwand für derivative Finanzinstrumente 14 (1,198) (240) (266)

Betriebsergebnis 40,276 38,360 40,735

Finanzielle Einnahmen 15 17 14 62

Finanzierungskosten 15 (657) (375) (367)

Gewinn vor Steuern 39,636 37,999 40,430

Steueraufwand 16 (16,770) (14,857) (15,173)

Gewinn des Jahres 22,866 23,142 25,257

Sonstiges Gesamtergebnis

Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden oder

umgegliedert werden

können

Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer (462) (531) (173)

Geschäftsbetriebe

Gesamtergebnis des Jahres 22,404 22,611 25,084

Gewinn zuzurechnen:

Eigentümer der Gesellschaft 17,903 18,405 20,780

Nicht beherrschende Anteile 27 4,963 4,737 4,477

Gewinn des Jahres 22,866 23,142 25,257

Das Gesamtergebnis ist zuzurechnen:

Eigentümer der Gesellschaft 17,441 17,874 20,607

Nicht beherrschende Anteile 27 4,963 4,737 4,477

Gesamtergebnis des Jahres 22,404 22,611 25,084

Ergebnis je Aktie

Unverwässerter Gewinn pro Aktie ($) 26 1.36 1.49 1.73

Verwässerter Gewinn pro Aktie ($) 26 1.35 1.48 1.73

Konsolidierte Kapitalflussrechnungen

Für die Jahre bis zum 31. Dezember,

(in Tausend US-Dollars, sofern nicht anders angegeben)

Hinweis 2022 2021 2020

Aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel 31 49,657 38,703 37,967

Erhaltene Zinsen 17 14 56

Gezahlte Nettofinanzierungskosten (192) (388) (405)

Bezahlte Steuer 16 (6,866) (7,426) (6,656)

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 42,616 30,903 30,962

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen und Ausrüstung (41,495) (32,112) (25,081)

Erwerb von Vermögenswerten zur Exploration und Evaluierung (2,596) (5,717) (2,759)

Erlöse aus dem Verkauf von zur Veräußerung gehaltenen - 500 -

Vermögenswerten

Erlöse aus (Kauf von) derivativen finanziellen Vermögenswerten - 1,066 (1,058)

Erlöse aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft - 340 900

Erwerb von Verkaufsoptionen 14.1 (478) - -

Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (44,569) (35,923) (27,998)

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Ausgeschüttete Dividenden (8,906) (8,069) (4,542)

Rückzahlung von Darlehen - (361) (574)

(Rückzahlung von) Erlöse(n) aus Golddarlehen 14.2 (3,698) 2,752 -

Erlöse aus Call-Optionen 14.2 240 208 -

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten 19 (150) (129) (118)

Ausgegebene Aktien - Kapitalerhöhung (nach Abzug der 24 - 7,806 12,538

Transaktionskosten)

Erlöse aus ausgeübten Aktienoptionen 24 - 165 30

Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit (12,514) 2,372 7,334

Netto(ab)zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (14,467) (2,648) 10,298

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die Zahlungsmittel und (302) (179) (99)

Zahlungsmitteläquivalente

Nettobarmittel und Barmitteläquivalente zu Beginn des Jahres 16,265 19,092 8,893

Nettobarmittel und Barmitteläquivalente am Ende des Jahres 23 1,496 16,265 19,092

Konsolidierte Bilanz

(in Tausenden von US-Dollars, sofern nicht anders angegeben)

Stand: 31. Dezember Hinweis 2022 2021

Vermögenswerte

Sachanlagen und Ausrüstung 17 178,983 149,102

Vermögenswert für Exploration und Evaluierung 18 17,579 8,648

Latente Steueransprüche 16 202 194

Langfristige Vermögenswerte insgesamt 196,764 157,944

Vorräte 20 18,334 20,812

Derivative finanzielle Vermögenswerte 14.1 440 -

Forderungen aus Einkommensteuer 16 40 101

Vorauszahlungen 21 3,693 6,930

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 22 9,185 7,938

Forderungen

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 23 6,735 17,152

Umlaufvermögen insgesamt 38,427 52,933

Gesamtvermögen 235,191 210,877

Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Grundkapital 24 83,471 82,667

Reserven 25 137,801 137,779

Einbehaltener Verlust (50,222) (59,150)

Den Aktionären zurechenbares Eigenkapital 171,050 161,296

Nicht beherrschende Anteile 27 22,409 19,260

Eigenkapital insgesamt 193,459 180,556

Verbindlichkeiten

Bestimmungen 28 2,958 3,294

Latente Steuerverbindlichkeiten 16 5,123 8,034

Aktienbasierte Vergütung mit Barausgleich 12.1 1,029 974

Leasingverbindlichkeiten 19 181 331

Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 9,291 12,633

Aktienbasierte Vergütung mit Barausgleich 12.1 1,188 2,053

Leasingverbindlichkeiten 19 132 134

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 14.2 - 3,095

Zu zahlende Einkommensteuer 16 1,324 1,562

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 29 17,454 9,957

Verbindlichkeiten

Schuldscheindarlehen 30 7,104 -

Überziehungskredit 23 5,239 887

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 32,441 17,688

Verbindlichkeiten insgesamt 41,732 30,321

Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt 235,191 210,877

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

