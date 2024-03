IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc. Handelsupdate für das Geschäftsjahr mit Ende 31. Dezember 2023

Weitere Suchergebnisse zu "Caledonia Mining":

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc. Handelsupdate für das Geschäftsjahr mit Ende 31. Dezember 2023

St. Helier, 4. März 2024 - Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) stellt das folgende Handelsupdate für das Geschäftsjahr mit Ende 31. Dezember 2023 bereit.

Caledonia berichtet, dass die Mine Blanket seit dem Ende des Quartals, das am 30. September 2023 endete, mit einer Jahresproduktion für 2023 von 75.416 Unzen weiterhin gute Ergebnisse erzielt hat. Infolgedessen erwartet das Unternehmen, dass die Einnahmen für das Gesamtjahr den Markterwartungen entsprechen werden.

Allerdings haben die gestiegenen Betriebskosten für 2023 und mehrere bedeutende einmalige, nicht-operative Kosten im letzten Quartal des Jahres zu einem geringeren Gewinn für das Gesamtjahr geführt. Der Anstieg der Betriebskosten umfasst höhere als erwartete Überstundenzahlungen und Stromkosten in der Mine Blanket. Bei den nicht-operativen Kosten stiegen die allgemeinen und administrativen Kosten mit der globalen Inflation und beinhalteten auch höhere als erwartete Abfindungskosten für Mitarbeiter. Das Unternehmen hatte auch mit höheren Finanzierungskosten zu kämpfen, darunter Absicherungs-, Zins- und Wechselkursverluste sowie eine einmalige Wertminderung im Zusammenhang mit einer Mehrwertsteuerrückerstattung für das Solarprojekt in der Mine Blanket.

Infolge der oben genannten Faktoren erwartet das Unternehmen jetzt einen bereinigten Gewinn vor Steuern für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr, der deutlich unter den Markterwartungen liegt.

Weitere Informationen über den Kostenanstieg werden in den Betriebs- und Finanzergebnissen für das Quartal mit Ende 31. Dezember 2023 enthalten sein.

Beruhigenderweise wird ein erheblicher Teil dieser Kostensteigerungen voraussichtlich nicht bis ins Jahr 2024 fortgeschrieben. Insbesondere sind die Kosten im Zusammenhang mit Bilboes jetzt auf Pflege und Wartung reduziert und das Projekt war im vierten Quartal 2023 Cash-neutral. Die Produktion und die Kosten bei Blanket liegen im Jahr 2024 bis dato ebenfalls im Rahmen der Erwartungen für das Gesamtjahr und das Unternehmen führt Maßnahmen ein, um die Stromkosten mittelfristig zu senken.

Zum 31. Dezember 2023 verfügte das Unternehmen über einen Kassenbestand von 6,7 Mio. $ sowie über Kontokorrentkredite und befristete Darlehen in Höhe von 17,7 Mio. $.

Bekanntgabe der Ergebnisse

Das Unternehmen gibt bekannt, dass seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Quartal am oder vor dem 28. März 2024 veröffentlicht werden.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte:

Es ist bedauerlich, dass wir auf Konzernebene durch eine Reihe von Kosten, die höher als erwartet ausfielen, in der zweiten Jahreshälfte 2023 beeinträchtigt wurden, was sich negativ auf die Gesamtjahresrentabilität ausgewirkt hat. Die Leistung der Mine Blanket bleibt stark und hat trotz einiger unvorhergesehener Überstunden und Stromkosten in der zweiten Jahreshälfte die Prognosen erfüllt und eine robuste Leistung für das zweite Halbjahr 2023 erbracht.

Einige der anderen Kostenpositionen werden voraussichtlich nicht wiederkehren, während andere durch unsere Entscheidungen, in das Geschäft zu investieren, entstanden sind, vor allem im Bereich des Personals und der Weiterentwicklung des Sulfidprojekts Bilboes. Ich bin zuversichtlich, dass viele dieser Posten im Jahr 2024, das positiv begonnen hat, nicht wiederkehren werden, und ich blicke optimistisch in die Zukunft, während wir unser Ziel verfolgen, ein Multi-Asset-Produktionsunternehmen zu werden.

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 802

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841793

Cavendish Capital Markets Limited (Nomad und Joint Broker)

Adrian Hadden

Pearl Kellie Tel: +44 207 397 1965

Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (Joint Broker)

Scott Mathieson/ Matt Hogg Tel: +44 20 3100 2000

Camarco, Finanz-PR (UK)

Gordon Poole Tel: +44 20 3757 4980

Julia Tilley

Elfie Kent

3PPB (Finanz-PR, Nordamerika)

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Curate Public Relations (Simbabwe)

Debra Tatenda Tel: +263 77802131

IH Securities (Privat) Limited (VFEX Sponsor - Simbabwe) Tel: +263 (242) 745 119/33/39

Lloyd Mlotshwa

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) betrachtet, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs sind, und werden in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen des Unternehmens gemäß Artikel 17 der MAR offengelegt.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten sind, handelt es sich um "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: unsere Erwartungen in Bezug auf zukünftige Kosten und deren Kontrolle, die Veröffentlichung der jährlichen Finanzergebnisse, die Performance unserer Investitionen und das Erreichen unserer Produktionsprognose für das Jahr. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beruhen zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, so dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: die Festlegung der geschätzten Ressourcen und Reserven, der Gehalt und die Ausbeute der geförderten Mineralien, die von den Schätzungen abweichen, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit der Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, die Repräsentationsgrad der Mineralisierung, der Erfolg der geplanten metallurgischen Testarbeiten, die Verfügbarkeit von Kapital und die Genauigkeit der geschätzten Betriebskosten, die Erlangung der erforderlichen behördlichen, umweltrechtlichen oder sonstigen Projektgenehmigungen, die Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, die Bewertung der bestehenden Kapitalintensität des Bilboes-Goldprojekts und Caledonias Erfahrung mit der Projektentwicklung in Simbabwe sowie andere Faktoren.

Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich bewusst sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren in Verbindung mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die finanzielle Situation von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, die diese Risiken und Gefahren abdeckt, Beziehungen zu den Mitarbeitern, Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Völkern, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie das Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind, sowie der abnehmenden Mengen oder Gehalte der Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter zur Bewältigung unvorhergesehener wirtschaftlicher oder anderer Faktoren, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder regulatorische Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, der verstärkte Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit des zeitlichen Ablaufs von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse möglicherweise nicht eintreten werden. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den USA oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73808

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73808&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=JE00BF0XVB15

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.