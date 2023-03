IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc - Ausgabe von Escrow-Aktien im Zusammenhang mit dem Erwerb des Goldprojekts Bilboes in Simbabwe

Weitere Suchergebnisse zu "Caledonia Mining":

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc - Ausgabe von Escrow-Aktien im Zusammenhang mit dem Erwerb des Goldprojekts Bilboes in Simbabwe

St. Helier, 30. März 2023 - Bezüglich der Pressemitteilung der Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) (Caledonia oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) vom 6. Januar 2023 hinsichtlich der Akquisition von Bilboes Gold Limited (die Transaktion) durch das Unternehmen gibt Caledonia bekannt, dass es eine Mitteilung zur Ausgabe der Escrow-Aktien (wie unten definiert) erhalten hat.

Zur Erinnerung: 441.095 der Aktien, die im Rahmen der Transaktion an Toziyana Resources Limited (Toziyana) ausgegeben werden sollten (die Escrow-Aktien/treuhänderisch verwaltete Aktien), wurden von Caledonia einbehalten und stattdessen an Shining Capital Holdings II LP (Shining Capital) ausgegeben, um eine separate Geschäftsvereinbarung zwischen der Holdinggesellschaft von Toziyana und der Tochtergesellschaft von Shining Capital, Infinite Treasure Limited, zu erfüllen. Die Ausgabe der Escrow-Aktien an Shining Capital stand unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Geschäftsvereinbarung zwischen der Holdinggesellschaft von Toziyana und Infinite Treasure Limited durch die Reserve Bank of Zimbabwe. Nach Erhalt der oben genannten Genehmigung haben Toziyana und Shining Capital das Unternehmen jetzt angewiesen, die Escrow-Aktien auszugeben.

Shining Capital hält nach Abschluss der Transaktion 1.386.723 Aktien, was zum heutigen Datum 7,68 % des vollständig verwässerten Aktienkapitals des Unternehmens entspricht, wenn man die Ausgabe der Platzierungsaktien (wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. März 2023 definiert) berücksichtigt, die heute um 8.00 Uhr zum Handel am AIM zugelassen werden sollen. Nach der Ausgabe der Escrow-Aktien wird Shining Capital 1.827.818 Aktien halten, was 9,88 % des vollständig verwässerten Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.

Nach der Ausgabe der Escrow-Aktien, die voraussichtlich am 4. April 2023 erfolgen wird, wird Caledonia über insgesamt 18.506.156 Stammaktien ohne Nennwert verfügen, die alle stimmberechtigt sind. In dieser Zahl sind jedoch keine Aktien enthalten, die im Rahmen der Platzierung in Simbabwe (wie ebenfalls in der Mitteilung des Unternehmens vom 24. März 2023 definiert) ausgegeben werden. Eine Aktualisierung dazu wird am 31. März 2023 bekannt gegeben.

Die Zahl von 18.506.156 Stammaktien kann von den Aktionären als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, mit denen sie feststellen, ob sie verpflichtet sind, ihre Beteiligung am Unternehmen oder eine Änderung ihrer Beteiligung am Unternehmen zu melden.

Caledonia hat die Zulassung der Depositary Interests, die die Escrow-Aktien repräsentieren, zum Handel am AIM beantragt, und es wird davon ausgegangen, dass der Handel mit diesen Wertpapieren am 4. April 2023 beginnen wird.

Zur Erinnerung: Im Rahmen der Transaktion behält Caledonia weiterhin 5 % der gesamten Gegenleistungsaktien (256.152 Aktien (die Nachzugsaktien)) ein, um die üblichen Anpassungen des Kaufpreises für außerordentliche Verbindlichkeiten, die vor dem Abschluss der Transaktion entstanden sind, zu berücksichtigen. Diese Berechnung wird voraussichtlich in Kürze abgeschlossen sein und weitere Aktien werden zu gegebener Zeit ausgegeben.

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 802

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841793

Cenkos Securities plc (Nomad and Joint Broker)

Adrian Hadden Tel: +44 207 397 1965

Neil McDonald Tel: +44 131 220 9771

Pearl Kellie Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (Joint Broker)

Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Financial PR

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204

3PPB

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Curate Public Relations (Zimbabwe)

Debra Tatenda Tel: +263 77802131

IH Securities (Private) Limited (VFEX Sponsor - Zimbabwe) Tel: +263 (242) 745 119/33/39

Dzika Dhana

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69886

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69886&tr=1

