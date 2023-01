IRW-News: CDN Maverick Capital Corp. : CDN Maverick ernennt Herrn Cegielski zum Chief Executive Officer

IRW-PRESS: CDN Maverick Capital Corp. : CDN Maverick ernennt Herrn Cegielski zum Chief Executive Officer

Vancouver, British Columbia - 24. Januar 2023 /IRW-Press/ - CDN Maverick Capital Corp. (Maverick oder das Unternehmen) (CSE: CDN; OTCPINK: AXVEF; Frankfurt: A117RU) freut sich, die Bestellung von Herrn Adam Cegielski zum Chief Executive Officer bekannt zu geben.

Herr Cegielski ist Unternehmer und hat ein Bachelorstudium (BSc.) in angewandter Biochemie an der University of Guelph absolviert. Im Laufe seiner mehr als 25-jährigen Karriere war Herr Cegielski sowohl im Management als auch in der Funktion eines Director bei zahlreichen börsennotierten und privaten Unternehmen im Rohstoff- und Technologiesektor tätig. Sein Einstieg in die Rohstoffwelt erfolgte über die Finanzierung der Erschließung der Mine Namekara Vermiculte in Uganda, die 2007 an Rio Tinto Mining verkauft wurde. Danach wurde er Gründungsdirektor der Firma Cayden Resources (CYD), die das Konzessionsgebiet El Barqueno in Mexiko erschloss und 2014 für 205 Millionen Dollar an die Firma Agnico Eagle veräußerte.

Zwischenzeitlich konnte Herr Cegielski bereits mehrere Organisationen durch eine Reihe von privaten und öffentlichen Projektfinanzierungsrunden begleiten, Zweitnotierungen initiieren und durchführen, wichtige Finanzbeziehungen auf internationaler und nationaler Ebene knüpfen, Fusionen und Übernahmen beaufsichtigten, diverse Funktionen in den Bereichen Technik, Betrieb, Personalwesen, Investor Relations, Recht und Behördenwesen bekleiden sowie mehrere wertsteigernde Projektübernahmen und Finanzierungen in verschiedenen Rechtsstaaten abschließen. Zu seinen Erfolgen zählt auch der Aufbau international tätiger Organisationen mit erstklassigen Teams in verschiedensten Branchen und in einer Vielzahl von Ländern.

Für CDN Maverick Capital eröffnet sich die unglaublich spannende Chance, ein erstklassiges Portfolio von Beteiligungs- und Explorationsprojekten zusammenzustellen und auch das vor kurzem übernommene Lithiumprojekt Nevasca in Argentinien weiter auszubauen. Wir haben uns ein 28 Quadratkilometer großes Projektgebiet im südöstlichen Becken des Salar de Arizaro, einem der größten Salare im Lithium Triangle, gesichert, so CEO Adam Cegielski.

Sandy MacDougall, der als Gründer, Executive Chairman und ein Director bei CDN Maverick verantwortlich zeichnet, erklärt: Wir heißen Adam als CEO von CDN Maverick herzlich willkommen. Sein Erfahrungsschatz und sein Know-how werden uns bei unseren ambitionierten Maßnahmen zum raschen Ausbau unseres Unternehmens im Jahr 2023 maßgeblich unterstützen.

Beauftragung der Independent Trading Group als Market Maker

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die Firma Independent Trading Group (ITG) beauftragt hat, für das Unternehmen als Market Maker tätig zu werden. ITG wird sich um den Handel der Aktien des Unternehmens an der kanadischen Börse Canadian Securities Exchange und auch auf anderen Handelsplattformen kümmern. Ziel wird es sein, vernünftige Marktbedingungen zu schaffen und die Liquidität entsprechend zu verbessern. Im Rahmen der Beauftragung erhält ITG für seine Leistungen in den ersten drei Monaten eine Vergütung in Höhe von 4500 Dollar monatlich. ITG und das Unternehmen stehen in keinem Nahverhältnis zueinander und weder ITG noch seine Führungskräfte sind direkt oder indirekt am Unternehmen bzw. an dessen Wertpapieren beteiligt.

Über CDN Maverick Capital Corp.

CDN Maverick ist ein in Vancouver ansässiger diversifizierter Juniorexplorer, der auf Rohstoffinvestments spezialisiert ist und sich in erster Linie der Erschließung von Projekten mit kritischen Rohstoffen widmet. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) am Lithiumprojekt Nevasca, das sich im Salar Arizaro in der argentinischen Provinz Salta befindet. Maverick hält mit über 1,6 Millionen Aktien außerdem eine kontrollierende Beteiligung an der Firma Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM), die sich der Erschließung der Lithiumlagerstätte Zeus im Clayton Valley in Nevada widmet. Diese Lagerstätte grenzt unmittelbar an Albemarles Lithiumförder- und Lithiumproduktionsbetrieb Silver Peak. CDN Maverick hält außerdem sämtliche Rechte (100 %) am Goldprojekt Rainbow Canyon, das dem Bergbaurevier Olinghouse im Washoe County in Nevada zugeordnet ist.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Founder, Chairman und Director

sandyjmacdougall@gmail.com

Tel.: 778.999.2159

Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen und mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens darstellen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sind die Ungewissheit der künftigen Rentabilität und die Ungewissheit des Zugangs zu zusätzlichem Kapital. Diese Risiken und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Hinweis qualifiziert. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern.

Weder die Canadian Securities Exchange ("CSE") noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

