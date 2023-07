IRW-News: CDN Maverick Capital Corp. : CDN Maverick Capital - Die Firma GroundTruth bereitet sich auf die Phase-I-Erkundung in den Lithium-Prospektionsgebieten bei Poncheville vor

IRW-PRESS: CDN Maverick Capital Corp. : CDN Maverick Capital - Die Firma GroundTruth bereitet sich auf die Phase-I-Erkundung in den Lithium-Prospektionsgebieten bei Poncheville vor

Vancouver, British Columbia - 18. Juli 2023 / IRW-Press / CDN Maverick Capital Corp. (Maverick oder das Unternehmen) (CSE: CDN; OTCQB: AXVEF; Frankfurt: 338B) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma GroundTruth Exploration die erste Erkundungsphase in den Lithium-Prospektionsgebieten bei Poncheville einleiten wird. Diese rund 65 km nordöstlich der Bergbaustadt Matagami gelegenen Prospektionsgebiete erstrecken sich über eine Grundfläche von knapp 40.000 Hektar und umfassen die Konzessionen Poncheville und Chabinoche.

Maverick und das Fachteam von GroundTruth haben ein umfangreiches Prospektionsprogramm geplant, um mögliche Lithium-Pegmatitvorkommen innerhalb dieser großen Liegenschaft zu kartieren bzw. aufzufinden. In beiden Konzessionsgebieten sind rund 90 Erkundungstraversen im Abstand von 1.000 m voneinander über insgesamt 400 Kilometer Wegstrecke geplant. Das Team ist mit Analysegeräten der Type SciAps 901Z LIBS ausgestattet. Damit können Lithium und Indikatorelemente vor Ort erkundet und Mischproben aus vorrangigen Ausbissen gesammelt werden. Dieser Ansatz wird dabei helfen, einen ersten geochemischen Lageplan der lithiumführenden Anomalien in unseren Konzessionsgebieten zu erstellen. Unter Einsatz von drohnengestützten Bildgebungsverfahren und Lidar-Messungen werden über den ersten ermittelten Zielen hochauflösende Orthofotos (Bildauflösung 5 cm - 7 cm Pixel) aufgenommen und digitale Geländemodelle (DEM) angefertigt.

Die Proben werden aufbereitet und einmal pro Woche vom Explorationscamp in die nahegelegene Aufbereitungsanlage von SGS in Val Dor gebracht. Von hier aus erfolgt der Transport zum SGS-Labor in Burnaby (British Columbia), wo die Analyse stattfindet.

Adam Cegielski, der CEO von Maverick, erklärt: Wir freuen uns sehr, dieses umfangreiche Programm einleiten zu können. In der Region James Bay herrscht große Betriebsamkeit; viele Augen sind auf die jüngsten Aktivitäten und Entdeckungen gerichtet. Es gibt starke Anzeichen dafür, dass einige der bedeutendsten Entwicklungszüge in diesem Gebiet auch in unser Projektgelände hereinreichen. Während der ersten Phase wird unser Hauptaugenmerk vor allem auf dem Nachweis lithiumreicher Pegmatitvorkommen liegen. Sobald diese bestätigt wurden, werden im Rahmen einer zweiten Phase detaillierte Kartierungen, eine Prioritätenreihung der Zielzonen sowie erste Testbohrungen in den aussichtsreichsten Zonen vorgenommen.

Qualifizierter Sachverständiger

Raul Sanabria, M.Sc., P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über CDN Maverick Capital Corp.

CDN Maverick Capital Corp. ist ein diversifiziertes Explorationsunternehmen, das seinen Fokus vor allem auf Lithium legt.

Electric Avenue, Ontario: Lithiumkonzessionsgebiet Northwind Lake

7.040 Hektar in der Electric Avenue, einem zukunftsträchtigen Explorationscamp in der Region Red Lake in Ontario, wo nach Lithium-Pegmatiten gesucht wird. Das Konzessionsgebiet liegt in der Nähe des Lithiumprojekts PAK mit der Firma Frontier Lithium als Betreiber.

James Bay, Quebec: Lithiumprojekt Poncheville

Prospektionsgebiet mit Lithium-Pegmatitvorkommen, das sich über knapp 40.000 Hektar Grundfläche erstreckt und die Konzessionen Poncheville und Chabinoche umfasst.

Rainbow Canyon, Nevada:

Das Unternehmen ist außerdem Besitzer des Goldprojekts Rainbow Canyon in Nevada.

Beteiligungen

1. Das Unternehmen hält 408.291 Aktien der Firma NOAL Lithium Brines Inc., die als Lithiumexplorer im Lithium Triangle aktiv ist und ihre ersten Ressourcen in diesem Gebiet anhand von Bohrungen definiert.

2. Das Unternehmen hält über 1,6 Mio. Aktien der Firma Noram Lithium Corp., einem Emittenten, der sich auf die Exploration und Erschließung von lithiumführenden Tonsanden im Clayton Valley in Nevada konzentriert und in seiner Konzession, die als Projekt Zeus geführt wird, nach bedeutenden Lithiumressourcen sucht. Noram trifft derzeit Vorbereitungen auf eine Vormachbarkeitsstudie.

CDN bemüht sich aktiv um den Ausbau seines Portfolios an kritischen Mineralen in ganz Amerika, wobei es sich fest zu nachhaltigen und ESG-freundlichen Investitionen und Explorationen verpflichtet.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Gründer, Chairman und Director

sandyjmacdougall@gmail.com

Mobil: 778.999.2159

Adam Cegielski

CEO, Director

Adam@CDNMaverick.com

Mobil: 905.510.8890

Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen und mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens darstellen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sind die Ungewissheit der künftigen Rentabilität und die Ungewissheit des Zugangs zu zusätzlichem Kapital. Diese Risiken und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Hinweis qualifiziert. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern.

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

