IRW-News: CDN Maverick Capital Corp. : CDN Maverick Capital Corp. - Unternehmensupdate

Vancouver, British Columbia - 13. Juli 2023 / IRW-Press / - CDN Maverick Capital Corp. (Maverick oder das Unternehmen) (CSE: CDN; OTCQB: AXVEF; Frankfurt: 338B) freut sich, das folgende Unternehmensupdate bereitzustellen, in dem die Fortschritte des Unternehmens und das kontinuierliche Engagement für unseren aktionärsorientierten Ansatz durch ein diversifiziertes Portfolio von Explorationsprojekten und strategischen Investitionen im Bereich kritische Minerale beschrieben werden.

Hartgestein-Lithiumprojekt James Bay in Quebec: Beginn der Vorbereitungen auf den Lithium-Prospektionsgebieten Poncheville

Maverick hat die Firma Ground Truth Exploration (GT) mit der Durchführung der Phase-1-Erkundungsarbeiten auf den Hartgestein Lithiumkonzessionsgebieten Poncheville und Chabinoche von Maverick beauftragt. Diese Konzessionsgebiete befinden sich etwa 65 km nordöstlich von Matagami und sind von der Bergbaustadt aus über die Route de la Baie James erreichbar. Das äußerst erfahrene GT-Team ist für seine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei Edelmetallentdeckungen in Kanada bekannt.

Geplante Polygonzüge, die entgegengesetzt der Struktur ausgerichtet sind und den Ausbissen und historischen Pegmatitvorkommen folgen

Das Programm soll Mitte Juli 2023 beginnen, vorausgesetzt, das Wetter ist günstig und es besteht keine Waldbrandgefahr. Schwerpunkt des Programms sind die Kartierung und das Erlangen eines Verständnisses des Potenzials der Lithium-Pegmatit-Vorkommen, die zuvor durch Desktop-Studien auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen ermittelt wurden. Dazu gehört unter anderem eine systematische Analyse von Seesedimentdaten und Statistiken der gesamten Provinz. Das Team vor Ort wird die Konzessionsgebiete systematisch vermessen, Proben mit Lithiumpotenzial visuell erfassen und sofortige LIBS- und/oder XRF-Analysen durchführen.

Adam Cegielski, CEO von Maverick, erklärt den strategischen Ansatz für das bevorstehende Programm: Maverick plant, die potenziellen Lithium-Pegmatit-Zonen mithilfe von Drohnen sorgfältig zu kartieren und zu vermessen. Hochauflösende Orthobilder und topografische Vermessungen werden sicherstellen, dass wir jeden Quadratzentimeter unserer Konzessionsgebiete abdecken, um ihr wahres Potenzial zu erschließen.

Partnerschaft mit NOA Lithium Brines Inc. (NOAL) für das Lithiumprojekt Nevasca

Maverick freut sich, wesentliche Fortschritte beim Lithiumprojekt Nevasca bekannt zu geben. Seit Abschluss der Vereinbarung Anfang Mai hat NOAL den 40-tägigen Due-Diligence-Zeitraum genutzt, um die geologischen, rechtlichen und genehmigungsrelevanten Vorzüge des Projekts zu prüfen. Das Konzessionsgebiet Nevasca, das sich im Salar Arizaro in der argentinischen Provinz Salta befindet, umfasst ein einzelnes, für Bohrungen aufgeschlossenes 2.842 Hektar großes Lithiumkonzessionsgebiet, das an das Projekt Arizaro von NOAL angrenzt. Angesichts seiner vielversprechenden Geologie ist es ein äußerst günstiger Standort für die Lithiumexploration und -förderung. Der Arizaro-Salar ist der größte, noch unerforschte Salar des Lithiumdreiecks.

Nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung begab NOAL 408.291 Stammaktien (im Gegenwert von 150.000 USD) an Maverick. Maverick freut sich sehr, nun an NOAL beteiligt zu sein. Das Unternehmen verfügt über ein starkes Portfolio an Konzessionsgebieten und hat bereits mit dem ersten Loch des Phase-1-Diamantbohrprogramms auf dem Projekt Rio Grande (siehe https://www.noalithium.com/_resources/news/nr-20230621.pdf) unglaublich gute Ergebnisse erzielt, so CEO Adam Cegileksi. Wir sehen der Veröffentlichung weiterer Ergebnisse entgegen, die nicht nur unsere Lithiumprojekte in diesem Gebiet aufwerten, sondern auch den Aktionären von Maverick durch unsere Beteiligung an NOAL einen unglaublichen Wert bringen werden.

Electric Avenue in Ontario - Konzessionsgebiet Northwind Lake

Am 21. Juni 2023 gab Maverick bekannt, dass das Unternehmen mit dem Erwerb des Konzessionsgebiets Northwind Lake, einem Lithium-Pegmatit-Explorationsgebiet in der Nähe der PAK-Lithium-Lagerstätte von Frontier Lithium Inc., eine bedeutende Akquisition in der Electric Avenue in Ontario getätigt hat. Das Konzessionsgebiet Northwind Lake erstreckt sich über etwa 7.040 Hektar in einem einzigen Block. Maverick kann sich die Rechte an diesem Projekt durch die Ausgabe von 500.000 Stammaktien und eine Barzahlung von insgesamt 100.000 $ sichern, wobei die Hälfte bei Vertragsschluss und der Rest nach 120 Tagen fällig ist.

Lage des Konzessionsgebiets Northwind Lake im Verhältnis zu den hochgradigen Lagerstätten Spark, Pak und Bolt von Frontier Lithium

CEO Adam Cegielski teilt mit: Das Konzessionsgebiet Northwind Lake im Lithiumexplorationsgebiet Electric Avenue im Bergbaurevier Red Lake in Ontario stellt eine beträchtliche Bereicherung für unser Portfolio dar. Diese Akquisition erweitert unsere Präsenz in Kanadas Sektor für kritische Minerale. Angesichts der Nähe zur hochgradigen Lithiumlagerstätte PAK von Frontier Lithium Inc. sehen wir uns veranlasst, das geologische Potenzial des Konzessionsgebiets Northwind Lake eingehend zu untersuchen. Dieser Schritt steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie und unterstreicht unser Bestreben, CDN Maverick als einen der Hauptakteure im Lithiumsektor zu etablieren. Unser weiteres Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, strategische Chancen in ganz Amerika und darüber hinaus zu identifizieren und zu nutzen.

CDN Maverick Capital Corp. verzeichnet ein starkes erstes Halbjahr 2023: Wichtigste Punkte der Jahreshauptversammlung und Erklärung des Executive Chairman

Sandy J. MacDougall, Executive Chairman von CDN Maverick Capital Corp. veröffentlichte nach der jüngsten Jahreshauptversammlung (HV), die am 29. Juni 2023 stattfand, eine Erklärung. Er bestätigte, dass die Aktionäre alle ihnen vorgelegten Beschlüsse einstimmig angenommen haben, und erinnerte an die strategischen Fortschritte, die bis dato im Jahr 2023 erzielt wurden.

MacDougall erklärte: In der ersten Hälfte dieses Jahres hat CDN Maverick Capital Corp. eine Reihe von kalkulierten Strategien umgesetzt, die unsere Stellung als bedeutender Akteur im Explorationssektor für kritische Minerale gefestigt haben. Zunächst erwarben wir das für Bohrungen aufgeschlossene Lithiumprojekt Nevasca in Argentinien und vergaben es anschließend in Option an NOA Lithium Brines Inc. (NOAL), ein aufstrebendes Lithium-Sole-Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt Salta. NOAL hat mit seinem Grundbesitz von 100.000 Hektar in drei Salaren und einer bahnbrechenden Strategie, die sich auf alluviale Schuttfächer konzentriert, seine Glaubwürdigkeit im Lithiumsektor unter Beweis gestellt. Seine bemerkenswerten Bohrergebnisse bei Rio Grande haben ein breites Interesse geweckt, was die Bedeutung unserer durch die Nevasca-Transaktion begründeten Equity-Partnerschaft untermauert.

Maverick hat sein Kernmandat, das die Begrenzung der Verwässerung und Kosten vorsieht, auch nach wie vor gezielt verfolgt. Das Unternehmen konnte eine nicht vermittelte Finanzierung mit einer ausgewählten Gruppe von Investoren abschließen und nutzte anschließend kosteneffiziente generative Techniken und das Fachwissen eines erfahrenen kanadischen Prospektors, um die Lithiumprospektionsgebiete Poncheville in der rohstoffreichen Region James Bay in Quebec zu erwerben. Während wir die Vorbereitungen für ein umfassendes erstes Explorationsprogramm auf diesen 40.000 Hektar vorantreiben, besteht unser primäres Ziel darin, Lithium in Pegmatiten zu ermitteln, die mit provinzweiten differenziellen Cluster von Anomalien in der Seensohle in Zusammenhang stehen, wie aus den öffentlichen Daten des Geologischen Dienstes von Quebec hervorgeht.

Darüber hinaus hat sich Maverick ein strategisches Konzessionsgebiet in der Electric Avenue in Ontario gesichert, das nur 10 km von den bekannten Lagerstätten Pak und Spark von Frontier Lithium entfernt liegt. In Anbetracht des Potenzials für eine Häufung von Lithiumvorkommen haben wir dieses Projekt in unseren strategischen Wachstumsplan aufgenommen. Trotz der damit verbundenen Unwägbarkeiten könnten unsere bevorstehenden Explorationsaktivitäten dieses Potenzial bestätigen. Wir sind im Einklang mit unserem strategischen Plan zur Erweiterung unseres Projektportfolios weiterhin offen für den Aufbau neuer Explorationspartnerschaften.

Im Einklang mit dem Vorstehenden zeigt unsere strategische Investition in Noram Lithium Corp., die zur Finanzierung der Entdeckung der Lagerstätte Zeus und zur Erstellung der ersten NI 43-101-konformen Lithiumressource im Clayton Valley beitrug, dass wir entschlossen sind, dauerhafte Beziehungen und Werte zu schaffen. Heute halten wir 1,66 Millionen Aktien von Noram, fuhr MacDougall fort. Unsere Maßnahmen im ersten Halbjahr 2023 zeigen unser Engagement, ein Gleichgewicht zwischen unmittelbarer Wertschöpfung und strategischem, langfristigem Gewinn herzustellen. Dieses Engagement steht hinter unseren Bemühungen, ein nachhaltiges Wachstum pro Aktie und einen dauerhaften Unternehmenswert zu gewährleisten.

Qualifizierter Sachverständiger

Raul Sanabria, M.Sc., P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über CDN Maverick Capital Corp:

CDN Maverick Capital Corp. ist ein diversifizierter Rohstoffemittent und ein Explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf Lithium und anderen wichtigen Mineralen liegt. Das Unternehmen erwarb vor Kurzem 7.040 Hektar in der Electric Avenue, einem aufstrebenden Lithium-Pegmatit-Explorationsgebiet im Bergbaurevier Red Lake in Ontario, das an das Lithiumprojekt PAK von Frontier Lithium angrenzt, und sicherte sich überdies 40.000 Hektar in der Region James Bay in Quebec, um seine Aussichten im Lithiumbereich zu verbessern. Maverick hat mit NOAL Lithium Brines Inc. eine strategische Optionsvereinbarung für das Lithiumprojekt Nevasca in Argentinien abgeschlossen, was den Schwerpunkt des Unternehmens auf strategische Partnerschaften und strategische Investitionen zeigt. Das Unternehmen ist auch Eigentümer des Goldprojekts Rainbow Canyon in Nevada und hält mehr als 1,66 Millionen Aktien an Noram Lithium Corp. CDN bemüht sich aktiv um den Ausbau seines Portfolios an kritischen Mineralen in ganz Amerika, wobei es sich fest zu nachhaltigen und ESG-freundlichen Investitionen und Explorationen verpflichtet.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Gründer, Chairman und Director

sandyjmacdougall@gmail.com

Mobil: 778.999.2159

Adam Cegielski

CEO, Director

Adam@CDNMaverick.com

Mobil: 905.510.8890

Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen und mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens darstellen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sind die Ungewissheit der künftigen Rentabilität und die Ungewissheit des Zugangs zu zusätzlichem Kapital. Diese Risiken und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Hinweis qualifiziert. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern.

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71316

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71316&tr=1

