IRW-News: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon stößt bei Bohrungen entlang des Streichens westlich der Ressource Boulder Vein auf weitere bedeutende Abschnitte

IRW-PRESS: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon stößt bei Bohrungen entlang des Streichens westlich der Ressource Boulder Vein auf weitere bedeutende Abschnitte

14. Februar 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich, die endgültigen Ergebnisse des Phase-II-Bohrprogramms 2022 auf seinem ganzjährig über Straßen zugänglichen Goldprojekt Dome Mountain bekannt zu geben, das nur 50 Autominuten von Smithers, British Columbia, entfernt liegt.

Zu den bedeutenden Abschnitten der Bohrlöcher, die entlang der westlichen Streichen-Erweiterung der Boulder Vein gebohrt wurden, gehören:

- DM-22-280 - 8,68 g/t Au, 68,4 g/t Ag und 0,27 % Cu über 3,55 m, einschließlich 24,40 g/t Au, 158,0 g/t Ag und 0,50 % Cu über 0,60 m, und

- DM-22-283 - 7,28 g/t Au, 60,0 g/t Ag und 0,94 % Cu über 3,87 m, einschließlich 14,98 g/t Au, 78,5 g/t Ag, 0,53 % Cu über 1,40 m

Diese Bohrungen waren Teil einer Reihe von Bohrungen zur Erprobung der Boulder-Struktur in der Tiefe (> 200 Meter von der Oberfläche) und entlang des Streichens in Richtung Westen über das aktuelle (2021) Ressourcenmodell hinaus.

DM-22-280 durchteufte typisches Quarz-Karbonat-Erzgangmaterial innerhalb alterierter Tuffe, das hauptsächlich mit Pyrit und in geringerem Ausmaß mit Chalkopyrit, Sphalerit und Bleiglanz in einer Bohrtiefe von 226,00 bis 229,55 m mit einem Gehalt von 8,68 g/t Au, 68,4 g/t Ag und 0,27 % Cu über 3,55 m einschließlich 24,40 g/t Au, 158,0 g/t Ag und 0,50 % Cu über 0,60 m mineralisiert ist. Die Ausrichtung des Erzgangs scheint in diesem Gebiet steiler zu sein - mehr als 70° in Richtung Süden.

DM-22-283 durchteufte zwei breite mineralisierte Quarz-Karbonat-Erzgänge und starke Ton-Serizit-Alterationszonen, wobei die obere Zone von 307,00 bis 316,00 m 3,69 g/t Au, 28,2 g/t Ag und 0,43 % Cu über 9,00 m ergab, einschließlich eines höhergradigen Kerns mit 7,28 g/t Au, 60,0 g/t Ag und 0,94 % Cu über 3,87 m. Die untere Zone wurde von 349,30 bis 364,45 m gebohrt und ergab 1,97 g/t Au, 38,5 g/t Ag und 0,39 % Cu über 15,15 m, einschließlich 4,30 g/t Au, 80,0 g/t Ag und 0,79 % Cu über 4,27 m. Die untere Zone enthielt auch einen kurzen Abschnitt (0,43 m) mit Massivsulfiden.

Tabelle 1: Ausgewählte bedeutende Abschnitte (>1 g/t Au)

Bohrloch Abschnitt (m) Gehalt

Von Bis Länge Wahre Mächtigkeit 1Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Pb (%) Zn (%)

DM-22-276 234,00 236,00 2,00 1,33 2,42 10,7 0,050 <0,001 0,050

DM-22-276 242,00 244,00 2,00 1,33 1,04 5,2 0,070 <0,001 0,150

DM-22-277 244,90 247,00 2,10 1,84 1,92 14,6 0,090 0,230 0,370

DM-22-277 371,61 371,85 0,24 0,21 5,19 73,7 0,060 0,430 0,160

DM-22-278 6,23 6,55 0,32 0,25 7,26 87,0 0,730 0,100 0,050

DM-22-278 38,45 38,75 0,30 0,23 5,10 21,5 0,170 0,010 0,110

DM-22-278 123,30 125,30 2,00 1,49 1,55 1,5 0,010 <0,001 0,400

DM-22-278 321,56 322,00 0,44 0,32 1,73 96,0 0,340 0,360 0,630

DM-22-280 87,66 88,11 0,45 0,41 6,94 16,5 0,270 0,000 0,010

DM-22-280 226,00 229,55 3,55 3,14 8,68 68,4 0,270 0,410 2,310

einschl. 226,00 226,60 0,60 0,53 24,40 158,0 0,500 0,580 4,760

einschl. 227,09 228,37 1,28 1,13 6,31 42,1 0,170 0,160 3,010

einschl. 228,95 229,55 0,60 0,53 11,30 129,0 0,490 1,470 2,130

DM-22-280 332,00 334,00 2,00 1,76 1,02 0,9 0,010 <0,001 0,020

DM-22-281 216,00 219,00 3,00 2,20 1,35 11,7 0,100 <0,001 0,530

DM-22-281 237,30 238,00 0,70 0,51 1,25 1,2 0,010 <0,001 0,020

DM-22-281 323,75 323,95 0,20 0,14 4,18 291,0 3,430 0,260 0,400

DM-22-282 198,25 198,84 0,59 0,51 1,11 0,4 0,000 <0,001 0,010

DM-22-282 238,08 239,45 1,37 1,17 4,60 58,5 0,130 0,090 0,130

DM-22-283 307,00 310,00 3,00 2,14 1,66 6,3 0,050 0,010 0,200

einschl. 309,70 310,00 0,30 0,21 5,56 38,5 0,270 0,020 0,150

DM-22-283 312,13 316,00 3,87 2,75 7,28 60,0 0,940 0,270 0,550

einschl. 312,13 313,53 1,40 1,00 14,98 78,5 0,530 0,540 0,960

einschl. 313,99 315,00 1,01 0,72 5,42 87,0 2,020 0,190 0,580

DM-22-283 349,30 364,45 15,15 10,70 1,97 38,5 0,390 0,270 0,400

einschl. 360,18 364,45 4,27 3,01 4,30 80,0 0,790 0,500 0,730

DM-22-284 23,72 25,00 1,28 1,13 22,00 11,0 0,020 0,020 0,030

DM-22-284 240,00 241,00 1,00 0,88 3,86 0,8 0,000 <0,001 0,020

1 Wahre Mächtigkeiten sind Schätzungen, die Neigung der Erzgänge ist variabel.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69261/BlueLagoon_140223_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Bohrplan der Phase 2 im Gebiet Boulder Cabin, 2022

Das Phase-2-Bohrprogramm 2022 umfasste insgesamt 41 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 12.327 Metern (Abbildung 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69261/BlueLagoon_140223_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Schematischer Längsschnitt Boulder Vein, Blick nach Norden

Zuvor veröffentlichte Ergebnisse (16. Januar 2023) aus oberflächennahen, neigungsaufwärts verlaufenden Bohrungen in diesem Gebiet beinhalten DM-22-263 (3,68 g/t Au und 37,4 g/t Ag über 6,44 m, einschließlich 1,24 m mit 15,10 g/t Au und 103 g/t Ag) und DM-22-264 (7,76 g/t Au und 218,3 g/t Ag über 1,82 m, einschließlich 0,89 m mit 13,80 g/t Au und 345 g/t Ag).

QUALITÄTSSICHERUNG UND -KONTROLLE

Zur Beprobung wurden ausgewählte Kerne mit einer Kernsäge in zwei Hälften geschnitten oder mit einem hydraulischen Spalter aufgespalten, wobei eine Hälfte für den Versand verpackt wurde. Strenge Protokolle zu Lagerung und Versand der Kontrollkette wurden befolgt. Activation Laboratories Ltd. mit Sitz in Kamploops, BC, führte die Kernvorbereitung und Analysen durch. Der Kern wurde zerstoßen, gespalten, und 250 Gramm auf 200 Mesh pulverisiert. Jede Probe wurde mit Hilfe einer Brandprobe mit ICP-OES-Abschluss (Act Labs-Code 1A2-ICP) auf Gold analysiert und zur Multi-Element-Analyse einem ICP-Viersäuren-Aufschluss mit OES-Abschluss (Act Labs-Code 1F2) unterzogen. Goldproben über der Grenze (>30 ppm Au) wurden mit gravimetrischer Brandprobe analysiert. Standard- und Leerproben wurden von Unternehmenspersonal eingebracht. Das Bohr- und Probenahmeprogramm wurde von Unternehmenspersonal unter Leitung von Ted Vanderwart, P.Geo, durchgeführt.

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung wurden von William Cronk, P.Geo., der dem Unternehmen als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und als Berater zur Verfügung steht, genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President und Chief Executive Officer

Tel.: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen Aussagen dar, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und können in der Regel, jedoch nicht immer, an Wörtern wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die möglicherweise nicht die Qualität und Quantität aufweisen, die für die weitere Exploration oder die zukünftige Förderung von Mineralvorkommen erforderlich sind, Volatilität von Gold- und Silberpreisen, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, Genehmigungen und andere Zulassungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Die Investoren werden davor gewarnt, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69261

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69261&tr=1

