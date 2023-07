IRW-News: Blender Bites Inc.: Blender Bites erzielt bisher höchsten Umsatz und verzeichnet einen Rekordmonat im Juni

IRW-PRESS: Blender Bites Inc.: Blender Bites erzielt bisher höchsten Umsatz und verzeichnet einen Rekordmonat im Juni

14. Juli 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Ltd. (das Unternehmen, Blender Bites oder Blender) (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Juni 2023 Rekordumsätze erzielt hat.

Der Umsatz im Monat Juni, basierend auf den innerhalb des Monats eingegangenen und ausgelieferten Bestellungen, erreichte 918.509,00 $, mit entsprechenden Aufwendungen in Höhe von 611.498 $ für denselben Zeitraum, was einer Bruttogewinnmarge von 32 % entspricht und der bisher höchste Monatsumsatz des Unternehmens ist. Die Rekordeinnahmen im Juni überstiegen den vorherigen Rekordumsatz des Unternehmens, was eine anhaltende und wachsende Nachfrage nach Produkten von Blender Bites auf dem Markt belegt. Der Fortschritt des Unternehmens wird durch diesen historischen Verkaufsmonat deutlich, und das Unternehmen freut sich schon auf das nächste Kapitel mit der baldigen vollständigen Einführung in den USA.

Blender Bites setzt sich weiterhin dafür ein, die gestiegene Nachfrage zu befriedigen, die Bruttomargen zu verbessern und im Jahr 2024 Rentabilität zu erreichen. Der strategische Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung hochwertiger, biologischer und pflanzlicher funktioneller Lebensmittel findet weiterhin Anklang bei Verbrauchern, die gesündere und anwenderfreundliche Optionen suchen.

Blender Bites setzt sich konsequent für die Bereitstellung hochwertiger, nahrhafter und nachhaltiger Lebensmittel ein und bietet seinen Kunden gleichzeitig einen außergewöhnlichen Mehrwert. Das Engagement des Unternehmens für Exzellenz in Verbindung mit seinen innovativen Produktangeboten trägt dazu bei, Blender Bites als führenden Anbieter in der funktionellen Lebensmittelindustrie zu positionieren.

Wir freuen uns sehr, unseren Rekordumsatz für den Monat Juni bekannt zu geben und diese Dynamik ist ein vielversprechender Vorgeschmack auf das kommende Quartal und darüber hinaus, während wir mit der umfassenden Einführung in den USA voranschreiten. Dieses bemerkenswerte Wachstum verdeutlicht nicht nur die steigende Nachfrage nach den hochwertigen und pflanzlichen funktionellen Bio-Lebensmitteln von Blender Bites, sondern unterstreicht auch das Potenzial für das künftige Wachstum unseres Unternehmens. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, den steigenden Vertriebsanforderungen gerecht zu werden, sowohl die Bruttomarge als auch den Deckungsbeitrag zu optimieren und einen Wachstumsplan umzusetzen, um bis Mitte 2024 ein positives EBITDA zu erreichen, so Chelsie Hodge, Gründerin und CEO von Blender Bites.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die oben genannten Umsatzzahlen nicht geprüft wurden und auf Berechnungen beruhen, die vom Finanzmanagement-Team des Unternehmens erstellt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können bei Prüfung der Zahlen von den in dieser Version angegebenen Ergebnissen abweichen.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein mehrfach ausgezeichnetes kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen funktionellen Tiefkühllebensmitteln und -getränken. entwickelt und vermarktet. Die Produkte von Blender Bites werden mit biologischen Zutaten hergestellt und sind frei von GVO, Gluten, Milch und Soja. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und brachte 2017 ein vorportioniertes 1-Step Smoothie-Produkt in Westkanada, auf den Markt, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Blender Bites-Produkte werden nun international in Kanada und den USA vertrieben und sind derzeit in über 1000 Geschäften erhältlich, darunter Walmart, Sobeys, Loblaws, Safeway, Save on Foods, Real Canadian Superstore, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA und Thriftys.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Blender Bites Limited

Chelsie Hodge, Chief Executive Officer

E-Mail - chelsie@blenderbites.com

Telefon - 236-521-0626

Suite 800 - 1199 West Hastings Street

Vancouver, BC V6E 3T5

Blenderbites.com

investors@blenderbites.com

1-888997-2055

Nähere Informationen erhalten Sie über das IR-Team von Blender:

E-Mail - investors@blenderbites.com

Telefon - 1-888-997-2055

Mediensprecher - teamblenderbites@jonesworks.com

Warnhinweis und Haftungsausschluss

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, einschließlich in Bezug auf den Erfolg der weiteren Expansion des Unternehmens in den Verbrauchermarkt der USA, die Erwartungen an ein nachhaltiges und kontinuierliches Wachstum sowie die erwartete Rentabilität und das EBITDA-Wachstum. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten sowie unsichere Kapitalmärkte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71344

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71344&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09353K3073

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.