IRW-News: Blender Bites Inc.: Blender Bites ernennt Steve Pear, den ehemaligen CEO einer Coca-Cola-Tochtergesellschaft, zum Chief Operating Officer

IRW-PRESS: Blender Bites Inc.: Blender Bites ernennt Steve Pear, den ehemaligen CEO einer Coca-Cola-Tochtergesellschaft, zum Chief Operating Officer

10. März 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Ltd. (das Unternehmen, Blender Bites oder Blender), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein zweifach ausgezeichnetes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von hochwertigen vorportionierten tiefgekühlten funktionellen biologischen und pflanzlichen Lebensmitteln befasst, freut sich, die Ernennung von Steve Pear, dem ehemaligen CEO von Odwalla, einer Tochtergesellschaft der Coca-Cola Company (Coca-Cola), zum Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens bekannt zu geben.

Steve Pear verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Getränke- und Konsumgüterbranche und bringt mehr als dreißig Jahre Führungskompetenz in seine neue Rolle bei Blender Bites ein.

Seine beeindruckende Karriere umfasst eine 22-jährige Zugehörigkeit zum Branchenriesen Coca-Cola, wo er in Tochtergesellschaften dieses Multimilliarden-Dollar-Getränkekonzerns leitende Funktionen innehatte, unter anderem als Senior Vice President National Sales für Miller Coors LLC (jetzt Coors Brewing Company) und als Chief Executive Officer (CEO) von Odwalla Inc, der damaligen Tochtergesellschaft von Coca-Cola für Naturkost und -getränke, wo er miterlebte, wie Odwalla einen Umsatz von 300.000.000 Dollar erzielte.

Zusätzlich zu seiner beeindruckenden Karriere bei verschiedenen Coca-Cola-Tochtergesellschaften kann Herr Pear umfassende Erfolge bei der Leitung von Start-up-Unternehmen vorweisen. Steve ist der ehemalige CEO von Cheribundi, einem Start-up-Unternehmen für funktionelle Getränke. In seiner Funktion an der Spitze dieses Unternehmens erhöhte er dessen Jahresumsatz in einem kurzen Zeitraum von vier Jahren von 3.000.000 Dollar auf etwa 44.000.000 Dollar.

Die umfassenden Branchenkenntnisse von Herrn Pear zusammen mit seinem Fachwissen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Betrieb und der Arbeit mit wachstumsstarken Marken werden sich als unschätzbarer Wert für das Unternehmen erweisen und das bereits beeindruckende und wachsende Führungsteam von Blender Bites verstärken.

Blender Bites befindet sich jetzt in einer Phase, in der das Unternehmen Spitzenkräfte braucht, um seine Expansion auf den US-Markt offensiv voranzutreiben. Steve bringt einen hohen Grad an Fachwissen mit, das die Marke auf ein aufregendes neues Niveau heben wird. Er wird meine Fähigkeiten als CEO perfekt ergänzen und es mir ermöglichen, mich auf den Vertrieb unserer Produkte im US-Einzelhandel zu konzentrieren und mich um die Entwicklung weiterer innovativer Produktneuheiten zu bemühen. Die Tatsache, dass Steve sich entschlossen hat, dem Team von Blender Bites beizutreten, ist ein weiterer Beweis für das Potenzial dieser Marke. Ich bin unglaublich dankbar und fühle mich geehrt, ihn an der Seite zu haben, wenn wir das Unternehmen im Jahr 2023 und darüber hinaus weiter ausbauen, so Chelsie Hodge, CEO und Gründerin des Unternehmens.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Tiefkühlprodukten entwickelt und vermarktet, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes Easy Smoothie-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Produkte von Blender Bites sind kontrolliert biologisch, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Die Blender Bites-Produkte werden international in Kanada und den USA vertrieben und sind derzeit in über 900 Geschäften erhältlich, darunter Sobeys, Loblaws, Safeway, Save on Foods, Real Canadian Superstore Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA, Thrifty und Fresh Street.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Blender Bites Limited

Chelsie Hodge, Chief Executive Officer

E-Mail - chelsie@blenderbites.com

Telefon - 236-521-0626

Nähere Informationen erhalten Sie über das IR-Team von Blender:

E-Mail - investors@blenderbites.com

Telefon - 1-888-997-2055

Suite 800 - 1199 West Hastings Street

Vancouver, BC V6E 3T5

Blenderbites.com

Warnhinweis und Haftungsausschluss

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten sowie unsichere Kapitalmärkte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69604

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69604&tr=1

