IRW-News: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt unterzeichnet Absichtserklärung für den Erwerb von geistigem Eigentum und die gemeinsame Entwicklung einer Arzneimittelneuformulierung als Schmelzfilm für neurodegenerative Erkrankungen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 2. August 2023 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT) freut sich mitteilen zu können, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit zwei europäischen Vertragspartnern (die Vertragspartner) unterzeichnet hat, um sich 100 % der geistigen Eigentumsrechte - die BioNxt derzeit nur anteilig besitzt - zu sichern und in Zusammenarbeit eine neue Arzneimittelformulierung für einen löslichen oralen Film (Schmelzfilm/ODF) zu entwickeln, der einen aktiven pharmazeutischen Wirkstoff (API) enthält, welcher von der US-Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration/FDA) und der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für zahlreiche Indikationen, einschließlich der Behandlung einer wichtigen neurodegenerativen Erkrankung, zugelassen wurde (das Produkt).

Die Gegenleistung für den Erwerb des geistigen Eigentums und die gemeinsame Entwicklung setzt sich aus einer Barsumme von 150.000 Euro, die in Form von Meilensteinzahlungen zu entrichten ist, sowie 2.600.000 Stammaktien auf Grundlage von acht Meilensteinzielen, einschließlich der EMA-Zulassung des Produkts, zusammen. Die Vertragspartner haben Anspruch auf 20 % aller zukünftigen Lizenzgebühren, die Dritte für das Produkt an BioNxt entrichten. BioNxt erhält das Exklusivrecht, über weitere ODF und transdermale Formulierungen, die von den Vertragspartnern entwickelt werden, zu verfügen. BioNxt und seine Vertragspartner bemühen sich um den Abschluss einer finalen Vereinbarung und werden zeitgerecht über allfällige Neuigkeiten berichten.

Der Umsatz des primären Markenprodukts, das den zugelassenen Wirkstoff in Tablettenform enthält, ist im Jahr 2022 organisch um mehr als 15 % gewachsen und stieg weltweit auf über 850 Millionen Euro.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein biowissenschaftlicher Akzelerator, der sich auf Arzneimittelformulierungen und Arzneimittelverabreichungssysteme der nächsten Generation, diagnostische Screening-Tests sowie die Herstellung und Evaluierung neuer aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Dazu zählen präzise transdermale und oral lösliche Arzneimittelformulierungen, kostengünstige Schnelltests zum Nachweis von Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, aber auch die Standardisierung und klinische Evaluierung neuartiger aktiver Wirkstoffe für neurologische Anwendungen. Das Unternehmen betreibt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa, hat seinen operativen Schwerpunkt in Deutschland und konzentriert sich aktuell auf die behördliche Zulassung und Vermarktung von Medizinprodukten für die europäischen Märkte.

BioNxt Solutions Inc.

Hugh Rogers, CEO & Director

E-Mail: info@bionxt.com

Tel: +1 780-818-6422

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Einige der in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind anhand der Verwendung von Begriffen zu erkennen wie z.B. erwartet, beabsichtigt, möglich, schätzt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, sollten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren nicht auf historischen Fakten und unterliegen daher verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen werden vermutlich bzw. können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren bzw. anderweitig zu korrigieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

