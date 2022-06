IRW-News: Binovi Technologies Corp.: Binovi Technologies Corp. beauftragt Softwareentwicklungsteam mit weiterer Entwicklung von Softwares Binovi Pro und Binovi Coach

IRW-PRESS: Binovi Technologies Corp.: Binovi Technologies Corp. beauftragt Softwareentwicklungsteam mit weiterer Entwicklung von Softwares Binovi Pro und Binovi Coach

27. Juni 2022 - Binovi Technologies Corp. (TSX-V: VISN, OTCQB: BNVIF) hat ein neues Entwicklungsteam damit beauftragt, seine erstklassige neurovisuelle Leistungsplattform zu aktualisieren, zu integrieren und zu betreuen, die zum Testen, Analysieren, Nachverfolgen und Berichten der individuellen kognitiven Leistung konzipiert wurde. Das Unternehmen wird sein Hauptaugenmerk auf die Neuentwicklung, Aktualisierung und Verbesserung der Softwares und Plattformen Binovi Pro und Binovi Coach richten. Angesichts der Verbesserung der Technologie und der Durchbrüche in der Sehtherapie wurde ein neues Entwicklungsteam damit beauftragt, die Technologie von Binovi an der Spitze der Sehtherapie zu halten und den Betrieb mit neuerer Software und mobilen Geräten zu ermöglichen. Das Unternehmen ist bestrebt, die Software gleichermaßen für alle bestehenden Mitglieder der Binovi-Gruppe wie für Neueinsteiger zugänglicher und benutzerfreundlicher zu gestalten.

Das neue lokale Entwicklungsteam verfügt über umfassendes Know-how bei der Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen im Gesundheitswesen sowie bei der Entwicklung von Spitzenprodukten, einschließlich Apps, um den Nutzen für die Nutzer zu maximieren. Darüber hinaus kann das Unternehmen eine beträchtliche Erfahrung bei der Entwicklung und Betreuung bestehender Softwares und Plattformen für Unternehmen in Übergangsphasen vorweisen, wodurch Binovi die Entwicklung fortsetzen und gleichzeitig die bestehenden Kunden betreuen kann. Außerdem wird das Unternehmen eine Überprüfung des gesamten aktuellen Softwareangebots des Unternehmens durchführen, um es zu optimieren und potenzielle Probleme zu beheben. Schließlich wird das Unternehmen mit der Entwicklung weiterer Möglichkeiten zur Maximierung seiner Vima Rev Strobe Lens beauftragt werden.

Die Software und die Technologie von Binovi müssen ihre Spitzenposition im Bereich der Sehtherapie aufrechterhalten, und durch die Implementierung eines neuen Entwicklungsteams werden wir eine innovative Software entwickeln, mit der wir uns auf dem Markt weiterhin durchsetzen können. Unsere neurovisuelle Leistungsplattform - die beste in dieser Kategorie - hatte schon immer einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, und wir werden diese Technologie weiterhin bis an ihre Grenzen ausreizen. Als Unternehmen richten wir unser Hauptaugenmerk darauf, unseren Kunden das beste Produkt zu liefern - und dass unser neues Team Updates und Patches für unsere bestehenden Kunden bereitstellt, ist unserer Auffassung nach der richtige Weg, um den Wert zu maximieren, sagte CEO Jatinder Dhaliwal.

@BinoviVISN - Twitter und Instagram

Über Binovi Connect

Binovi digitalisiert die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen, indem es den Benutzern von ihrem Telefon, Tablet oder Desktop-Computer aus Zugang zu allen Punkten ihrer individuellen Leistung bietet. Binovi wurde für die Optimierung des Sehvermögens und die Verbesserung von Fähigkeiten in Zusammenhang mit kognitiven Leistungen entwickelt und liefert in kürzerer Zeit und mit geringem Aufwand messbare Ergebnisse. Als SaaS-basierte Lösung wird die Binovi Connect-App durch spezialisiertes Know-how, einzigartige Dateneinblicke und zusätzliche Hardware unterstützt, um individuelle kognitive Einzeltrainings- und Lernprotokolle anzubieten, die ideal für Schüler vom Kindergarten bis zur 12. Klasse, Sehbehandlungsspezialisten und sportliche Leistungstests und -schulungen sind. Binovi wird zurzeit in über 20 Ländern eingesetzt.

Für das Board of Directors

Jatinder Dhaliwal

CEO

Investor Relations

E-Mail: invest@binovi.com

Gebührenfrei: 1 (844) 866-6162

https://www.binovi.com/investor-reports/

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B., dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66426

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66426&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09076N2086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.