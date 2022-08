IRW-News: Barsele Minerals Corp.: Barsele Minerals stockt Privatplatzierung auf 2 Millionen Dollar auf

IRW-PRESS: Barsele Minerals Corp.: Barsele Minerals stockt Privatplatzierung auf 2 Millionen Dollar auf

16. August 2022 - Vancouver, British Columbia: Barsele Minerals Corp. (TSX.V:BME) (das Unternehmen oder Barsele) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der starken Nachfrage seitens der Zeichnungsinteressenten seine bereits zuvor angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) auf 6.666.666 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,30 Dollar pro Einheit aufgestockt hat, um damit einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu rund 2.000.000 Dollar zu generieren.

Alle weiteren Bestimmungen der am 12. August 2022 angekündigten Platzierung bleiben aufrecht. Der Abschluss der Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 23. August 2022 stattfinden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die TSXV).

Erwartungsgemäß werden sich auch bestimmte Insider an der Platzierung beteiligen. Die Platzierung gilt daher gemäß der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) als eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei (related party transaction). Die Platzierung ist durch die Anwendung der Abschnitte 5.5(b) und 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101 von den formalen Anforderungen hinsichtlich der Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit, da die Aktien an der Börse TSXV gehandelt werden und der faire Marktwert der Beteiligung der Insider voraussichtlich unter 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens liegen wird (Berechnung entsprechend den Zwecken der Vorschrift MI 61-101).

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch nach einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer dies ist mit den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vereinbar bzw. es besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot bzw. Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar, und es findet auch kein Verkauf der Wertpapiere in einem anderen Rechtsstaat, wo ein solches/r Angebot, Vermittlungsangebot oder Verkauf ungesetzlich wäre, statt.

Über Barsele Minerals Corp.

Barsele ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, das von der Belcarra Group geleitet wird und sich aus hochqualifizierten Bergbaufachleuten zusammensetzt. Barseles Hauptkonzessionsgebiet ist das Barsele-Goldprojekt in Västerbottens Län, Schweden, ein Joint Venture mit Agnico Eagle. Ein geänderter technischer Bericht gemäß NI 43-101 über das Projekt Barsele mit einem Gültigkeitsdatum vom 21. Februar 2019 wurde am 16. Dezember 2020 auf SEDAR eingereicht.

Für das Board of Directors

Gary Cope

President

Nähere Informationen über Barsele Minerals Corp. unter der Rufnummer +1 604 687-8566, per E-Mail an info@barseleminerals.com bzw. auf der Website des Unternehmens unter www.barseleminerals.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Bedingungen und den Umfang des Angebots, den Erhalt von Genehmigungen für das Angebot, den Abschluss des Angebots und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Exploration und Erschließung, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, die Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten, Schwankungen der Rohstoffpreise, betriebliche Gefahren und Risiken, Wettbewerb und andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die in den Jahresabschlüssen des Unternehmens, in der Managementdiskussion und -analyse und/oder im jährlichen Informationsformular auf www.sedar.com beschrieben sind. Die in diesen Dokumenten genannten Risikofaktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die das Unternehmen beeinflussen könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

