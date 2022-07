IRW-News: BBX Minerals Limited: BBX Minerals Limited: Platinmineralisierung ab der Oberfläche und 2-m-Abschnitt mit 5,08 g/t 5E PGM, Analyseergebnisse von TED-013 und TED-014

IRW-PRESS: BBX Minerals Limited: BBX Minerals Limited: Platinmineralisierung ab der Oberfläche und 2-m-Abschnitt mit 5,08 g/t 5E PGM, Analyseergebnisse von TED-013 und TED-014

BBX Minerals Limited (ASX: BBX) (BBX oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse der Diamantbohrlöcher TED 013 und TED 014 aus seinem Bohrprogramm 2020-21 (Abbildung 1) auf dem Projekt Três Estados (Abbildung 2) bekannt zu geben. Die Bohrkerne wurden auf Gold, Platin, Palladium, Iridium und Rhodium analysiert. In beiden Bohrlöchern wurde eine Edelmetallmineralisierung durchteuft, darunter ein Abschnitt mit 5,08 g/t 5E PGM in TED-013.

Bohrloch TED-013 wies eine weit verbreitete Platinmineralisierung sowie lokale Gold-, Iridium- und Rhodiumwerte auf, die sich hauptsächlich auf die oberen 45 m des Bohrlochs konzentrierten. Die Mineralisierung ist in der Tiefe weiterhin offen.

Bohrloch TED-014 lieferte eine bedeutende Platinmineralisierung im oberen Teil des Bohrlochs innerhalb der verwitterten Zone sowie einzelne Iridiumwerte im tieferen Teil des Bohrlochs.

Zu den bedeutenden Ergebnissen zählen:

TED-013

- 9,0 m mit 1,59 g/t 5E PGM 5E PGM bezieht sich auf die Summe von Platin (Pt), Palladium (Pd), Gold (Au), Iridium (Ir) und Rhodium (Rh), ausgedrückt in Einheiten von g/t.

(1,52 g/t Pt und 0,06 g/t Rh) ab 18 m

- 6,1 m mit 2,38 g/t 5E PGM (2,23 g/t Pt, 0,07 g/t Rh und 0,08g/t Au) ab 30,9 m

- 2,0 m mit 5,08 g/t 5E PGM (4,12 g/t Pt und 0,96 g/t Ir) ab 43 m

TED-014

o 6,0 m mit 2,81 g/t 5E PGM (2,81 g/t Pt) ab der Oberfläche

- 6,0 m mit 1,75 g/t 5E PGM (1,70 g/t Pt und 0,05 g/t Pd) ab 10 m

Die vollständigen Ergebnisse finden Sie in Anhang 1.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66803/BBX_072122_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Ziel Adelar - Zusammenfassung der Bohransatzpunkte

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66803/BBX_072122_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Projekt Três Estados

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66803/BBX_072122_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. Profilschnitt A-B mit TED 013 und TED 014

Bohrlochstandorte

Bohrloch-Nr. Rechtswert Hochwert RL Azimut Neigung Tiefe (m)Konzession Methode

TED-013 224839.00 9198541.00 171,00 0 -90 71,12 880.080/2008 DD

TED-014 224887.00 9198641.00 161,00 0 -90 61,62 880.080/2008 DD

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

André Douchane

Chief Executive Officer

adouchane@bbxminerals.com

Stellungnahme des Sachverständigen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu Analyseergebnissen der Goldmineralisierung in der brasilianischen Region Apuí basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Antonio de Castro, BSc (Hons), MAusIMM, CREA, zusammengestellt wurde. Herr de Castro ist über das Beratungsunternehmen ADC Geologia Ltda. als leitender beratender Geologe von BBX tätig. Herr de Castro hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die Berichterstattung über Explorationsergebnisse sowie analytische und metallurgische Testarbeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Herr de Castro stimmt zu, dass der Bericht in der Form und dem Kontext, in dem er erscheint, veröffentlicht wird.

CREA/RJ:02526-6D

AusIMM:230624

Über BBX Minerals Ltd.

BBX Minerals Limited ist ein Mineralexplorations- und Technologieunternehmen, das an der Australian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in Brasilien, vor allem im südlichen Amazonasgebiet, einer Region, die nach Ansicht von BBX noch viel zu wenig erforscht ist und ein großes Potenzial für die Entdeckung von erstklassigen Gold- und Edelmetallvorkommen aufweist.

Die wichtigsten Assets von BBX sind die Goldprojekte Três Estados und Ema in der Region Apuí im Bundesstaat Amazonas. Das Unternehmen verfügt über 270,5 km² an Explorationskonzessionen innerhalb der Colider-Gruppe, eines höffigen geologischen Milieus für Gold-, PGM- und Basismetalllagerstätten.

Anhang 1: Analyseergebnisse

Bohrloch-Nr.von bis Au (g/t) Pd Pt Ir Rh 5E PGM (g/t) Lithologie

(g/t) (g/t) (g/t) (g/t)

TED-013 0,00 2,00 0,34 - - - - 0,34 Boden-Saprolith

2,00 4,00 - - 0,93 - - 0,93 Boden-Saprolith

4,00 6,00 - - - - - - Saprolith-mafisch

6,00 8,00 - - - - - - Saprolith-mafisch

8,00 10,00 - - 0,78 - - 0,78 Saprolith-mafisch

10,00 12,00 - - - - - - Saprolith-mafisch

12,00 14,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

14,00 15,70 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

15,70 18,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

18,00 20,00 - - 1,52 - 0,11 1,63 Gabbro-Hämatit-Alteration

20,00 22,00 - - 2,62 - 0,10 2,72 Gabbro-Hämatit-Alteration

22,00 23,75 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

23,75 25,00 - - 2,43 - 0,12 2,55 Gabbro-Hämatit-Alteration

25,00 27,00 - - 1,19 - - 1,19 Gabbro-Hämatit-Alteration

27,00 29,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

29,00 30,90 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

30,90 33,00 - - 2,61 - 0,10 2,71 Gabbro-Hämatit-Alteration

33,00 35,00 - - 0,93 - - 0,93 Gabbro-Hämatit-Alteration

35,00 37,00 0,25 - 3,12 - 0,12 3,49 Gabbro-Hämatit-Alteration

37,00 39,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

39,00 41,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

41,00 43,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

43,00 45,00 - - 4,12 0,96 - 5,08 Gabbro-Hämatit-Alteration

45,00 47,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

47,00 49,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

49,00 50,66 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

50,66 52,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

52,00 54,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

54,00 56,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

56,00 58,00 - - 1,44 - - 1,44 Gabbro-Hämatit-Alteration

58,00 60,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

60,00 62,25 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

62,25 63,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

63,00 65,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

65,00 67,00 - - 1,68 - - 1,68 Gabbro-Hämatit-Alteration

67,00 69,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

69,00 71,12 - - 1,11 - - 1,11 Gabbro-Hämatit-Alteration

Bohrloch-Nr.von bis Au (g/t) Pd Pt Ir Rh 5E PGM (g/t) Lithologie

(g/t) (g/t) (g/t) (g/t)

TED-014 0,00 2,00 - - 1,77 - - 1,77 Boden-Saprolith

2,00 4,00 - - 3,48 - - 3,48 Boden-Saprolith

4,00 6,00 - - 3,18 - - 3,18 Saprolith-mafisch

6,00 8,00 0,20 - - - - 0,20 Saprolith-mafisch

8,00 10,00 - - - - - - Saprolith-mafisch

10,00 12,00 - 0,16 1,98 - - 2,14 Saprolith-mafisch

12,00 14,00 - - 2,19 - - 2,19 Saprolith-mafisch

14,00 16,00 - - 0,92 - - 0,92 Saprolith-mafisch

16,00 18,00 - - - - - - Saprolith-mafisch

18,00 20,00 - - - - - - Saprolith-mafisch

20,00 22,00 - - - - - - Saprolith-mafisch

22,00 24,00 - - - - - - Saprolith-mafisch

24,00 26,00 - - - - - - Saprolith-mafisch

26,00 28,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

28,00 30,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

30,00 32,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

32,00 34,00 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

34,00 36,48 - - - - - - Gabbro-Hämatit-Alteration

36,48 37,55 - - - 0,09 - 0,09 Gabbro-Hämatit-Alteration

37,55 39,00 - - - - - - Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

39,00 41,00 - - - - - - Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

41,00 43,00 - - - 0,21 - 0,21 Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

43,00 45,00 - - - - - - Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

45,00 47,00 - - - - - - Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

47,00 49,00 - - - - - - Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

49,00 51,00 - - - - - - Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

51,00 53,00 - - - - - - Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

53,00 55,00 - - - - - - Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

55,00 57,00 - - - - - - Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

57,00 59,00 - - - 0,21 - 0,21 Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

59,00 61,62 - - - 0,35 - 0,35 Brekzien-Kieselerde-Hämatit-Alterat

ion

Zur Ansicht der vollständigen Original-Pressemeldung in englischer Sprache folgen Sie bitte dem Link: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02544111-6A1100529?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66803

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66803&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000BBX1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.