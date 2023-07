IRW-News: Aurania Resources: Aurania erneuert ausgewählte Konzessionen in Peru & gewährt Aktienoptionen

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania erneuert ausgewählte Konzessionen in Peru & gewährt Aktienoptionen

Toronto, Ontario, 3. Juli 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ - gibt bekannt, dass es den Prozess der Erneuerung bestimmter jährlicher Mineralkonzessionsanträge auf seinem Grundstück Vicus in Peru (das "Grundstück") abgeschlossen hat. Das Unternehmen wählte Konzessionen aus, die ein höheres geologisches Potenzial aufweisen, wo das Antragsverfahren abgeschlossen und die meisten Konzessionen erteilt wurden.

Insgesamt wurden vierundneunzig Konzessionen mit einer Fläche von 93.100 Hektar erneuert und mit einem bestehenden Kredit in Höhe von 277.689 US$ bezahlt, den das Unternehmen beim Instituto Geológico Minero y Metalúrgico oder "INGEMMET" hatte. INGEMMET ist die peruanische Wissenschafts- und Verwaltungsabteilung des Ministeriums für Energie und Bergbau. Sechsunddreißig Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 35.600 Hektar wurden vom Unternehmen nicht verlängert.

Die Gutschrift kann nur auf Konzessionsgebühren in Peru angerechnet werden; sie kann nicht in bar an Aurania zurückerstattet werden. Die Verlängerung deckt den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 für das Grundstück ab und die nächste Zahlung für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 wird voraussichtlich vor dem 30. Juni 2024 erfolgen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass viele der Konzessionen in Peru nach wie vor aussichtsreich sind, kam die Geschäftsführung zu dem Schluss, dass die zusätzlichen jährlichen Gebühren und sonstigen Kosten, die mit dem Grundstück verbunden sind, für einen nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswert nicht angemessen sind. Das Unternehmen wird sich weiterhin um einen potenziellen Partner und/oder eine mögliche Unternehmenstransaktion für das Grundstück bemühen.

Wie in der Pressemitteilung vom 12. April 2023 angegeben, haben sich die unabhängigen Direktoren des Unternehmens darauf geeinigt, ihre gesamten Direktorenhonorare in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld für jeden Quartalszeitraum im Jahr 2023 zu erhalten. Am 30. Juni 2023 wurden jedem Direktor 14.500 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von $0,33 anstelle der Direktorenhonorare für das zweite Quartal 2023 gewährt. Insgesamt wurden 58.000 Aktienoptionen gewährt. Die Aktienoptionen können drei Jahre lang ausgeübt werden und sind sofort ausübbar.

Darüber hinaus gewährte das Board of Directors gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens insgesamt bis zu 1.990.000 Aktienoptionen an Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater. Die Aktienoptionen haben einen Ausübungspreis von 0,33 C$, sind fünf Jahre lang ausübbar und unterliegen den üblichen Unverfallbarkeitsbedingungen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, Vice-President Exploration des Unternehmens, überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist ein ausgewiesener EurGeol der European Federation of Geologists und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucú Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzlage, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitplan für die Aufnahme des Betriebs, die Tatsache, dass die Teams des Unternehmens vor einem Bohrprogramm auf Kurs sind, der Beginn eines Bohrprogramms und die Einschätzung der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen erhalten werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem die Fähigkeit, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusehen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kapitalmärkte, die Rohstoffpreise, die Unterbrechung der Versorgungskette, die Beschränkung der Arbeit und der Anwesenheit am Arbeitsplatz sowie lokale und internationale Reisen; das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen bei deren Erhalt; das Unvermögen, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Streiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine Abschwächung der Markt- und Branchenabhängigkeit von Edelmetallen und Kupfer; und. die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR veröffentlicht wurden, dargelegten Risiken. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71201

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71201&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG069741020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.