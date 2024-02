IRW-News: Atlas Lithium Corporation: Atlas Lithium erweitert Pegmatit Anitta 3 und veröffentlicht repräsentative Querschnitte

IRW-PRESS: Atlas Lithium Corporation: Atlas Lithium erweitert Pegmatit Anitta 3 und veröffentlicht repräsentative Querschnitte

Höhepunkte

- Querschnitte für Anitta 3 zeigen zwei Erzkörper mit individuellen wahren Mächtigkeiten von bis zu 42 Metern und kombinierte wahre Mächtigkeiten von bis zu 52 Metern in bestimmten Abschnitten, die mineralisierten, lithiumhaltigen Spodumen beherbergen, der nahe der Oberfläche beginnt

Boca Raton, Florida -- (20. Februar 2024) / IRW-Press / - Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) (Atlas Lithium oder das Unternehmen), ein führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen, berichtet über die fortlaufende Erweiterung seines Pegmatits Anitta 3 auf seinem Projekt Neves im brasilianischen Lithium Valley. Neueste Bohrlöcher haben die hochgradige Lithiummineralisierung weiter durchteuft, was das Potenzial dieser Lagerstätte zeigt.

Ausgewählte Ergebnisse der neuesten geochemikalischen Untersuchungen haben gezeigt, dass Bohrloch DHAB-369 1,40% Li2O über 14,4 Meter ab einer Tiefe von 113 Metern (Abbildung 1), DHAB-372 1,61% Li2O über 7,0 Meter ab einer Tiefe von nur 45 Metern (Abbildung 2) und DHAB-374 1,49% Li2O über stabile 42,5 Meter ab einer Tiefe von 166 Metern sowie 1,52% Li2O über 16,5 Meter ab einer Tiefe von 242 Metern (Abbildung 3) durchteufte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73644/ATLX_200224_DEPRcom.001.png

Abbildung 1 - Bohrkerne aus Bohrloch DHAB-369 zeigen Mineralisierung mit großen Spodumenkristallen, die unter ultraviolettem (UV) Licht sichtbar sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73644/ATLX_200224_DEPRcom.002.png

Abbildung 2 - Bohrkerne aus Bohrloch DHAB-372 zeigen Mineralisierung mit großen Spodumenkristallen, die unter ultraviolettem (UV) Licht sichtbar sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73644/ATLX_200224_DEPRcom.003.png

Abbildung 3 - Bohrkerne aus Bohrloch DHAB-374 zeigen Mineralisierung mit großen Spodumenkristallen, die unter ultraviolettem (UV) Licht sichtbar sind.

Diese Pressemitteilung enthält drei aktuelle und repräsentative Querschnitte für Anitta 3. Diese Querschnitte zeigen zwei Erzkörper mit individuellen wahren Mächtigkeiten von bis zu 42 Metern und kombinierte wahre Mächtigkeiten von bis zu 52 Metern in bestimmten Abschnitten, wobei mineralisierter lithiumhaltiger Spodumen nahe der Oberfläche beginnt. Diese oberflächennahe Mineralisierung ist ein entscheidender Grund, warum das Unternehmen auf Anitta 3 einen Tagebaubetrieb statt eines Untertagebaus planen kann. Durch den Einsatz einer kostengünstigeren Tagebaumethode wird sich das oberflächennahe hochgradige Erz auf Anitta 3 wahrscheinlich positiv auf Atlas Lithiums Gesamtbetriebskosten und Wirtschaftlichkeit auswirken. (Abbildungen 4-6).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73644/ATLX_200224_DEPRcom.004.png

Abbildung 4 - Aktueller repräsentativer Querschnitt von Anitta 3, einem von vier bestätigten mineralisierten Erzkörpern im Projektgebiet Neves.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73644/ATLX_200224_DEPRcom.005.png

Abbildung 5 - Aktueller repräsentativer Querschnitt von Anitta 3, einem von vier bestätigten mineralisierten Erzkörpern im Projektgebiet Neves.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73644/ATLX_200224_DEPRcom.006.png

Abbildung 6 - Aktueller repräsentativer Querschnitt von Anitta 3, einem von vier bestätigten mineralisierten Erzkörpern im Projektgebiet Neves.

Marc Fogassa, CEO und Chairman von Atlas Lithium Corporation, sagte: Angesichts der aktuellen Ergebnisse, die auf weitere hochgradige Mineralisierung nahe der Oberfläche schließen lassen, beeindruckt uns Anitta 3 weiterhin als ein hervorragender Kandidat für den Tagebaubetrieb. In einem Markt, in dem die Lithiumpreise erheblich schwanken, ist der kostengünstige Vorteil eines Tagebaubetriebs in Kombination mit qualitativ hochwertigem Spodumen ein Garant für Erfolg. Wir machen weiterhin gute Fortschritte hinsichtlich unseres Ziels, ein Produzent von qualitativ hochwertigem, kostengünstigem Lithiumkonzentrat zu werden.

Über Atlas Lithium Corporation

Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) richtet sein Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Hartgestein-Lithiumprojekts im brasilianischen Lithium Valley, einem bekannten Lithiumgebiet im Bundesstaat Minas Gerais. Darüber hinaus besitzt Atlas Lithium eine 100-%-Eigentümerschaft an Mineralrechten für andere Batterie- und kritische Metalle wie Nickel, Seltene Erden, Titan und Graphit. Das Unternehmen besitzt auch Aktienbeteiligungen an Apollo Resources Corp. (Privatunternehmen; Eisen) und Jupiter Gold Corp. (OTCQB: JUPGF) (Gold und Quarzit).

Safe Harbor-Zertifizierung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen von Atlas Lithium und seinen Tochtergesellschaften und unterliegen inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem solche, die sich auf das Wachstum von Märkten und Industriesegmenten sowie auf die Nachfrage und Akzeptanz neuer und bestehender Produkte beziehen; Prognosen zu Produktion, Reserven, Umsatz, Gewinn, Einnahmen, Gewinnspannen oder anderen finanziellen Posten; Aussagen zu den Plänen, Strategien und Zielen des Managements für zukünftige Operationen; Aussagen zu zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen oder Leistungen; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Brasilien sowie alle Annahmen, Erwartungen, Vorhersagen, Absichten oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unter anderem können die folgenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen: Ergebnisse der laufenden geotechnischen Analyse von Projekten; Geschäftsbedingungen in Brasilien; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, geopolitische Ereignisse und regulatorische Änderungen; Verfügbarkeit von Kapital; die Fähigkeit von Atlas Lithium, seine Wettbewerbsposition aufrechtzuerhalten; manipulative Versuche von Leerverkäufern, unseren Aktienkurs zu drücken; und die Abhängigkeit von der Unternehmensleitung.

Weitere Risiken im Zusammenhang mit dem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften werden im Abschnitt Risk Factors im Jahresbericht des Unternehmens und in Formblatt 10-Q, das am 20. Oktober 2023 bei der SEC eingereicht wurde, ausführlicher erläutert. Bitte beachten Sie auch die anderen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC, die alle unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus stellen alle zukunftsgerichteten Aussagen nur die Ansichten des Unternehmens zum heutigen Tag dar und sollten nicht als Ausdruck seiner Ansichten zu einem späteren Zeitpunkt betrachtet werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Investor Relations:

Brian Bernier

Vice President, Investor Relations

+1 (833) 661-7900

bwb@atlas-lithium.com

https://www. atlas-lithium.com/

@Atlas_Lithium

