IRW-News: Atlas Global Brands Inc.: Atlas Global Brands Inc. informiert über Neuigkeiten aus dem Unternehmen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CHATHAM, ONTARIO und TEL-AVIV, ISRAEL / Executive Business Services / 10. Januar 2023 - Atlas Global Brands Inc. (Atlas oder das Unternehmen) (vormals Silver Phoenix Resources Inc. - Silver Phoenix) (CSE:ATL), ein international tätiges Cannabisunternehmen mit Betriebsstätten in Kanada und Israel, das über Fachkenntnisse in der gesamten Cannabis-Wertschöpfungskette verfügt, freut sich, die Ernennung neuer Führungskräfte im Unternehmen und die Beauftragung von Dienstleistungsunternehmen bekannt zu geben.

Update zum Chief Financial Officer von Atlas

Das Board of Directors von Atlas (das Board) hat Herrn Peter Van Mol mit Wirkung vom 10. Januar 2023 zum Interim Chief Financial Officer bestellt. Herr Van Mol war einer der Gründer der Firma AgMedica, die an der am 4. Januar 2023 angekündigten Fusion von Atlas beteiligt war, und auch als Chief Financial Officer dieser Firma tätig. Herr Van Mol verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmensfinanzierung im Cannabis- und Agrarsektor und hat unter anderem bei großen, diversifizierten Agrarunternehmen mit Niederlassungen in ganz Kanada ein zehnfaches Umsatzwachstum mitverantwortet. Herr Van Mol ist ein Chartered Professional Accountant und absolvierte sein Bachelorstudium in Betriebswirtschaftslehre an der Wilfrid Laurier University mit Auszeichnung. Herr Van Mol ist außerdem in der Funktion eines Direktors im Board vertreten.

Nach Ablauf einer entsprechenden Übergangsfrist wird Herr Jason Cervi voraussichtlich die Funktion des Chief Financial Officer von Atlas übernehmen. Herr Cervi hat derzeit den Posten des Head of Finance & Administration bei Atlas inne. Herr Cervi hat mehr als 20 Jahre Erfahrung bei börsennotierten Großunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar gesammelt und war in verschiedenen stark regulierten Branchen tätig, wie z.B. im Gesundheitswesen, in der Medizintechnik, in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungssektor. Er ist auch mit dem Aufbau und der Führung leistungsstarker Teams bestens vertraut. Herr Cervi verfügt über fundierte fachliche und betriebliche Kenntnisse und Erfahrungen in Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Firmeneingliederungen. Herr Cervi ist ein Chartered Professional Accountant und hat einen Bachelor of Commerce mit Nebenfach Wirtschaft von der DeGroote School of Business der McMaster University.

Besetzung der Funktion des Corporate Secretary

Das Board hat Frau Natalie Douglas mit Wirkung vom 9. Januar 2023 mit dem Posten des Corporate Secretary betraut. Frau Douglas ist Rechtsanwaltsgehilfin und hat eine Hälfte ihrer Laufbahn in der Verwaltung von Großunternehmen und die andere Hälfte in einer Anwaltskanzlei verbracht. Ihre Kenntnisse umfassen Familienrecht, arbeitsrechtliche Streitigkeiten, geistiges Eigentum, Wertpapierrecht, Wohn- und Gewerbeimmobilien, Zivilrecht und Gesellschaftsrecht. Frau Douglas war in Unternehmensumstrukturierungen, Fusionen und Übernahmen sowie in andere betriebliche/geschäftliche Transaktionen in der Cannabis-, Industrietechnik- und Beratungsbranche eingebunden.

Atlas beauftragt IR-Dienstleister

Atlas hat am 9. Januar 2023 eine Vereinbarung (die Vereinbarung) mit der Firma IR Labs Inc. (irlabs) unterzeichnet und diese damit beauftragt, das Unternehmen mit IR-Leistungen, insbesondere bei der Entwicklung und Verwaltung eines umfangreichen Programms für Anleger- und Unternehmenskommunikation, zu unterstützen. Jede der Vertragsparteien kann die Vereinbarung jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich kündigen. Die Firma irlabs erhält im Rahmen der Beauftragung ab 1. Januar 2023 für ihre Dienste ein monatliches Honorar in Höhe von 15.000 CAD zuzüglich anwendbarer Steuern und angemessener Spesen. Das Unternehmen hat sich außerdem bereit erklärt, irlabs 200.000 Incentive-Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 1,00 Dollar zu gewähren. Die Optionen werden über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Gewährungsdatum vierteljährlich unfallbar. Die Optionen sind nach den geltenden Statuten der Canadian Securities Exchange (CSE) an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Kontaktdaten, Adresse, E-Mail und Telefonnummer von irlabs:

Alyssa Barry (Principal und Co-Founder)

400-22 E 5th Ave

Vancouver, BC, V5T 1G8

alyssa@irlabs.ca

1-833-947-5227

irlabs ist eine dynamische Investor Relations-Firma, die mit Hilfe innovativer Strategien für Sichtbarkeit sorgt, den Kontakt mit den Anlegern pflegt und damit eine entsprechende Wirkung erzielt. Die Firma irlabs, die ihren Firmensitz in Vancouver (British Columbia) hat und deren Teammitglieder in ganz Nordamerika vertreten sind, agiert sektor- und branchenunabhängig und unterstützt sowohl private als auch börsennotierte Unternehmen bei der Kommunikation mit den Anlegern, bei der innerbetrieblichen Kommunikation und bei der Corporate Governance. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.irlabs.ca.

Atlas beauftragt Liquiditätsdienstleister

Darüber hinaus hat das Unternehmen die Firma Generation IACP Inc. (GIACP) beauftragt, als Market Maker in Übereinstimmung mit den Statuten und Richtlinien der CSE und anderen geltenden Gesetzen tätig zu werden. Im Rahmen der Vereinbarung erhält GIACP ein monatliches Honorar in Höhe von 7.500 CAD zuzüglich anwendbarer Steuern, das pro Quartal im Voraus entrichtet wird. Die Vereinbarung gilt zunächst für eine Dauer von sechs Monaten ab dem Datum der Unterzeichnung und verlängert sich automatisch um weitere sechs Monate, sofern Atlas nicht mindestens 30 Tage vor Ablauf der Vertragsdauer GIACP eine schriftliche Kündigung aushändigt. Ab dem ersten Jahrestag der Vereinbarung erhöht sich das an GIACP zu zahlende Honorar automatisch jährlich um 3,0 %. In Zusammenhang mit der Beauftragung werden keinerlei Aktienoptionen und außer dem vorstehenden Honorar auch keine anderen Vergütungen gewährt. GIACP und das Unternehmen stehen in keinem Nahverhältnis zueinander und zum Zeitpunkt der Vereinbarung sind weder GIACP noch seine Führungskräfte direkt oder indirekt am Unternehmen bzw. an dessen Wertpapieren beteiligt. Die Firma GIACP trägt die Kosten, die ihr beim Kauf und Verkauf von Aktien des Unternehmens entstehen. Für die Durchführung der Market-Making-Aktivitäten werden keinerlei Finanzmittel oder Wertpapiere von Dritten in Anspruch genommen.

GIACP wurde im Jahr 1998 gegründet und ist eine in Toronto ansässige, unabhängige Firma, die mit Anlageprodukten handelt und sowohl institutionellen Kunden und Unternehmen als auch Privatpersonen in Kanada und im Ausland innovative Lösungen anbietet.

Gewährung von Aktienoptionen

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass es seinen Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern 600.000 Restricted Share Units sowie insgesamt 9.713.732 Aktienoptionen gewährt hat (die Zuteilungen). Die Optionen können innerhalb von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum zum Preis von 1,00 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Alle Optionen werden über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Gewährungsdatum vierteljährlich unfallbar. Alle Restricted Share Units werden am dritten Jahrestag der Gewährung unfallbar. Die Zuteilungen sind nach den geltenden Statuten der CSE an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Über Atlas Global Brands Inc.

Atlas Global Brands ist ein in Kanada und Israel tätiges Cannabisunternehmen, das in allen Bereichen der Cannabis-Wertschöpfungskette - vom Anbau und der Herstellung, über die Skalierbarkeit, das Marketing und den Vertrieb bis hin zum Apothekenservice - bestens bewandert ist. Atlas ist derzeit in acht Ländern vertreten: in Australien, Kanada, Dänemark, Deutschland, Israel, Norwegen, Spanien und im Vereinigten Königreich. Neben einem differenzierten Produktmix zeigt die geografische Streuung der Marken eine zusätzliche Diversifizierung. Atlas betreibt derzeit zwei vollständig akkreditierte und lizenzierte Cannabisproduktionsstätten, eine davon ist EU-GMP-zertifiziert.

Kontakt:

Sheldon Croome

Interim CEO

780-784-5920

invest@atlasglobalbrands.com

Alyssa Barry

Media und Investor Relations

1-833-947-5227

invest@atlasglobalbrands.com

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, in Verbindung mit Diskussionen über Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "Budget", planen", "budgetieren", "prognostizieren", "schätzen", "glauben" oder "beabsichtigen" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Informationen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich der erwarteten Vorteile der Transaktion, und die teilweise aus einer Prognose oder Projektion abgeleitet wurden, einschließlich der Wahrnehmungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen, aktueller Informationen, die dem Management des Unternehmens zur Verfügung stehen, sowie anderer Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Das Unternehmen hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen in Bezug auf künftige Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, letztendlich als falsch erweisen können, da sie Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die das Unternehmen und seine Geschäfte betreffen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung über das Unternehmen zugrunde liegen, finden Sie in den Risikofaktoren in der Einreichungserklärung, die elektronisch auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Unternehmensprofil bereitgestellt wird. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen über das Unternehmen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

