IRW-News: Aspermont Limited: Rick Rule wird Partner der Veranstaltungen Mining Journal Select und Mining News Select

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Rick Rule wird Partner der Veranstaltungen Mining Journal Select und Mining News Select

4. März 2024 / IRW-Press / - Aspermont (ASX: ASP, FRA: 00W), der weltweit führende Anbieter von B2B-Mediendienstleistungen für die Rohstoffindustrie, und Rick Rule, President & CEO von Rule Investment Media, werden sich bei den Veranstaltungen Mining Journal Select und Mining News Select zusammenschließen.

Rick Rule wird die drei Veranstaltungen im Bereich der Bergbaufinanzierung in Sydney, Perth und London unterstützen und an ihnen teilhaben. Dort treffen sich über 700 institutionelle und professionelle Investoren, um eine sorgfältig ausgewählte Gruppe der besten Investitionsmöglichkeiten in Bergbauunternehmen auszuwerten. Darüber hinaus wird Aspermont das Rule Symposium in Florida (USA), eine jährliche Veranstaltung über Investitionen in Rohstoffe und Ressourcen, unterstützen und sich daran beteiligen.

Rick hat seine Karriere im Wertpapiergeschäft vor 47 Jahren begonnen und ist zunehmend zu einer internationalen Persönlichkeit geworden. Er ist für seine Fachkenntnisse quer über den Bereich natürliche Ressourcen hinweg angesehen - darunter Landwirtschaft, alternative Energie, Forstwirtschaft, Öl und Gas, Bergbau sowie Wasserwirtschaft. Im Jahre 1990 gründete Rick das nun als Sprott US Holdings bekannte Unternehmen, welches 2011 mit Sprott Inc. (SII) fusionierte. Er zog sich aus dem Geschäft von Sprott Inc im Jahre 2021 zurück, ist aber weiterhin der größte Aktieninhaber von Sprott. Rick ist ein sehr gefragter Redner auf Konferenzen der Bergbaubranche und gibt oft Beiträge für zahlreiche Pressekanäle, wie zum Beispiel CNBC, Fox Business News und BNN. Rick ist zudem aktiv am Privatplatzierungs-Markt beteiligt und leitet Hunderte von Schuld- und Wertpapiertransaktionen in die Wege und/oder nimmt an ihnen teil.

Rick Rule, CEO von Rule Investment Media, erklärte:

Ich bin hocherfreut, mich mit Aspermont bei der Arbeit zu Forschung und Bildung im Bergbau zusammenzuschließen. Als Aktieninhaber und Kunde von Aspermont stehe ich seit vier Jahrzehnten mit dessen Produkten und Menschen in Kontakt. Unsere Live- und Online-Symposien sind mit denen von ihnen vergleichbar, in Bezug auf die Überprüfung der Aussteller und die erstklassige Präsentationsqualität.

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, sagte dazu:

Es ist großartig, ein Partner von Rick Rule zu sein, den das Mining Journal in den letzten 20 Jahren immer wieder als eine der einflussreichsten Personen im Bergbau eingestuft hat. Rick ist eine Legende, was Investment betrifft. Er ist seit fast 40 Jahren Abonnent des Mining Journal und Aktionär von Aspermont.

Ricks Partnerschaft mit den Veranstaltungen Mining Journal Select und Mining News Select bestätigt die Schlüsselfunktion, die Aspermont bei der Bereitstellung von Mediendienstleistungen für den Rohstoffsektor und bei der Verbindung von Konzept und Zuhörerkreis bei Veranstaltungen der Bergbauindustrie innehat. Wir sind stolz darauf, uns mit Rick bei unseren Veranstaltungen zusammenzuschließen und die jährliche Veranstaltung Rule Symposium zu unterstützen.

Zusätzliche Inhalte:

Ein Videointerview mit Rick Rule und Chris Cann von Aspermont finden Sie hier.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen von Aspermont finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Rule Symposium sind hier erhältlich.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Über Aspermont

Aspermont betreibt als weltweit führender Mediendienstleister für internationale Rohstoffunternehmen ein XaaS-Geschäftsmodell (Anything-as-a-Service), das ein rasch wachsendes internationales Publikum mit hochwertigem Content versorgt. Mit diesem adaptierbaren Modell ist Aspermont in der Lage, seine Mediendienste auch neuen Geschäftsbereichen in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Sprachen anzubieten. Das beständige Wachstum unseres zahlenden internationalen Publikums eröffnet ständig neue Möglichkeiten für die gewinnbringende Nutzung unserer umfangreichen Datenbank, welche wir kontinuierlich mit neuen Mitarbeitern bereichern, die unser Wissenskapital und unsere Kompetenzen erweitern.

Aspermont notiert an der Australischen und Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen ist international aufgestellt und betreibt Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur und auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73807

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73807&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000ASP3

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.