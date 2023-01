IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont erwartet Rekordjahr für Future of Mining-Live-Veranstaltungen

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont erwartet Rekordjahr für Future of Mining-Live-Veranstaltungen

31. Januar 2023 / IRW-Press / Aspermont (ASX: ASP), der Marktführer im Bereich von B2B-Medien für die globale Ressourcenbranche, freut sich bekannt zu geben, dass seine Future of Mining- (FOM)- Live-Veranstaltungsreihe immer mehr an Dynamik gewinnt und rasch das Niveau von vor der Pandemie übertroffen hat.

- Future of Mining- (FOM)-Reihe findet zum 4. Mal in Sydney statt - von 20. bis 21. Februar.

- Enorme Nachfrage nach FOM-Reihe sorgt für weitere Veranstaltungen in Australien und Asien in diesem Jahr

- Live-Veranstaltungen auf gutem Weg zu Umsatzsteigerung von 50 % (über 1 Mio. USD) und Gewinnsteigerungen im Geschäftsjahr 2023

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, sagte:

Die jährlichen Veranstaltungen der FOM Sydney finden in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt - von 20. bis 21. Februar im Sydney Masonic Centre. Das Produkt wird immer beliebter und ist bereits nahezu ausverkauft. Die enorme Nachfrage nach FOM-Veranstaltungen in Australien und die zunehmende Geschwindigkeit der FOM-Konversation haben uns dazu veranlasst, eine zweite jährliche FOM-Show für Australien bekannt zu geben, die im September in Perth stattfinden wird.

Angesichts zweier jährlich stattfindender Messen in Australien und unserer jährlich stattfindender FOM Denver gewinnt Aspermont Events immer mehr an Dynamik und eine Erweiterung der Reihe nach Asien und Europa wird für eine kritische Masse sorgen.

Im Vorjahr trug unser sich kontinuierlich weiterentwickelndes Live-Veranstaltungsgeschäft 2 Mio. $ zum Umsatz bei und erzielte einer beträchtlichen Gewinnmarge. Wir rechnen sowohl für das Geschäftsjahr 2023 als auch für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Wachstum von über 50 % bei Umsatz- und Gewinnbeiträgen von Live-Veranstaltungen.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69082

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69082&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000ASP3

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.