IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont ernennt Graeme McCracken zu Non-Executive Director

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont ernennt Graeme McCracken zu Non-Executive Director

13. März 2023 / IRW-Press / - Aspermont (ASX: ASP und FRA: 00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die globale Rohstoffindustrie, hat Graeme McCracken zum Non-Executive Director ernannt.

Graeme McCracken kann in den Bereichen Medien, Events, Daten und Analytik in unterschiedlichen Branchen eine Erfahrung von über 30 Jahren vorweisen. Graeme hatte Führungspositionen bei der RELX Group und Warburg Pincus inne und fungierte als CEO von Proagrica und der CMD Group. Graeme besitzt ein Master-Diplom in Politik- und Wirtschaftswissenschaften von der University of Glasgow.

Andrew Kent, Chairman von Aspermont, sagte:

Graeme bringt eine umfassende Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, Medien, Daten und Analytik bei Aspermont ein. Dieses Know-how, das er bei führenden Unternehmen der Medientechnologiebranche erworben hat, wird für unser Board in unserer Expansionsphase und darüber hinaus eine Unterstützung von unschätzbarem Wert darstellen.

Graeme McCracken sagte:

Ich habe beobachtet, wie das Team von Aspermont das Unternehmen in den vergangenen Jahren revolutioniert hat, und ich war sehr beeindruckt. Aspermont ist weltweit in den immer wichtiger werdenden Rohstoffsektoren tätig und verfügt über umfassende Daten und ein enormes Kontaktnetzwerk. Dies ist ein großartiger Zeitpunkt, um Teil des Board von Aspermont zu werden und das leitende Managementteam bei der Priorisierung globaler Wachstumsmöglichkeiten zu unterstützen.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Da das globale (zahlende) Publikum von Aspermont weiter wächst, eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Monetarisierung der umfassenden Datenbasis von Aspermont, die durch die Neueinstellungen zur Erweiterung des Know-hows und der Kapazitäten des Konzerns beitragen werden.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69607

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69607&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000ASP3

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.