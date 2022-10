IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont ernennt Ana Gyorkos zum Group Content Director (GCD)

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont ernennt Ana Gyorkos zum Group Content Director (GCD)

27. Oktober 2022. Aspermont (ASX: ASP, FWB: 00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die internationalen Rohstoffbranchen, hat mit der Rolle eines Group Content Director (GCD) einen neuen Posten für die Verwaltung der digitalen Inhalte des Konzerns auf globaler Ebene geschaffen.

Der neue GCD von Aspermont wird für die Content-Funktionen quer über alle Formate - Redaktion, Forschung, Veranstaltungen, Agenturwesen und Daten - verantwortlich sein. Die Schaffung dieses Postens steht im Einklang mit der erklärten Absicht von Aspermont, neue Produkte und Dienstleistungen in den wichtigsten B2B-Sektoren auf globaler Ebene zu entwickeln.

Frau Ana Gyorkos war zuvor bei der Firma Global Data Plc tätig, wo sie für elf B2B-Abonnementtitel in verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Bergbau, Technologie, Pharma, Verteidigung und Konsumgüter verantwortlich zeichnete. Ana verfügt über vorteilhafte Erfahrungen in den vertikalen Nischenmärkten, auf die sich Aspermont konzentriert. Damit ist sie bestens geeignet, die Führungsaufgaben als Group Content Director erfolgreich zu meistern.

Geschäftsführer Alex Kent erklärt:

Ich darf Ana im Team von Aspermont recht herzlich willkommen heißen. Diese hochkarätige Ernennung unterstreicht unser Bestreben, unseren globalen Vertrieb von Inhalten über unsere derzeitigen Sektoren Bergbau, Energie und Landwirtschaft hinaus auszuweiten.

Ana ist bestens geeignet, unseren wichtigsten Geschäftsbereich Content zu leiten und in dieser Führungsposition unser geplantes rasches Wachstum in den Bereichen Publikumspräsenz und Rohstoffberichterstattung zu beaufsichtigen. Ana wird mit ihren Fachkenntnissen im Abonnement- und Reseachgeschäft unsere Strategie, mehr neue Abonnement- und Researchprodukte und -dienste in allen Märkten zu entwickeln, maßgeblich unterstützen. Diese faszinierende Besetzung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt. Aspermont war in finanzieller, struktureller und strategischer Hinsicht noch nie besser aufgestellt als jetzt, um in organisches Wachstum zu investieren. Mit Ana in unserem Team freuen wir uns, die nächste Phase unseres soliden Wachstums einzuleiten.

Group Content Director Ana Gyorkos fügt hinzu:

In einer Zeit anhaltender globaler wirtschaftlicher und geopolitischer Turbulenzen ist Aspermont mit seiner Berichterstattung, Expertise und Fachkompetenz in den wichtigsten Rohstoffbranchen zur Stelle und versorgt die Kunden mit wertvollen Informationen. Die aktuellen Basisarbeiten zur Bereitstellung besserer Produkte und Dienstleistungen im Bereich der digitalen Inhalte bieten meinem Team und mir eine tolle Gelegenheit, mehr Wertschöpfung zu generieren und einen rasanten Wandel zu vollziehen - gerade jetzt, wo ein steigender Bedarf an Information und Daten gegeben ist. Ich freue mich darauf, für Aspermont ein qualifiziertes Team von Content-Entwicklern aufzubauen, damit wir sowohl unseren Kunden als auch der gesamten Branche nicht nur heute, sondern vor allem auch in der Zukunft die besten globalen Inhalte zur Verfügung stellen können.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der Australischen Börse (Australian Stock Exchange) und an der Frankfurter Wertpapierbörse. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67984

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67984&tr=1

