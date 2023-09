IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont bringt innovativen Intent Data-Service SCOUT auf Markt

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont bringt innovativen Intent Data-Service SCOUT auf Markt

Singapur, 11. September 2023 / IRW-Press / - Aspermont Limited (ASX: ASP, FRA: 00W), der weltweit führende Anbieter von B2B-Mediendienstleistungen für die Rohstoffindustrie, stellt SCOUT vor, seinen neuesten und innovativsten Intent Data-Service.

Aspermont hat seine Data Division im Jahr 2019 erfolgreich mit Demand Generation- (DG)- und Account Based Marketing- (ABM)-Services etabliert, die nun über 1 Million $ (5 %, Tendenz steigend) des Konzernumsatzes ausmachen.

SCOUT führt nach einer äußerst erfolgreichen Vorabverkaufsphase ab August 2023 unsere Intent Data-Services ein. Wir nutzen die Verhaltensdatenanalyse, um die Kaufabsichten von Neukunden aus unserer branchenführenden Datenbank zu ermitteln, um Kunden beim Aufbau einer Vorverkaufs- und Bestellpipeline zu unterstützen. SCOUT wird nun in Aspermonts umfassendes Angebot an Kundendaten-Services integriert und erweitert dieses.

Managing Director Alex Kent sagte:

Unsere rasch wachsende Data Division spielt eine zentrale Rolle bei der Erweiterung unserer Marketinglösungen für Kunden, um den Konzernumsatz zu diversifizieren und neue, langfristige Wachstumsmöglichkeiten zu identifizieren. Die rasche Markteinführung von SCOUT deutet auf das große Marktpotenzial für neue Datendienste hin. Aspermont beabsichtigt, dem Datengeschäft Priorität einzuräumen, in der Erwartung eines beträchtlichen Umsatzwachstums und hoher Erträge aus der Reinvestition unseres positiven Cashflows.

Zum besseren Verständnis der Investoren planen wir weitere Pressemitteilungen, um die bedeutsamen Fortschritte zu erläutern, die die Plattform Skywave von Aspermont verzeichnet, um das volle Potenzial für die Datenmonetarisierung in vielen Bereichen unserer Basis zu erschließen.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board des Unternehmens genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont betreibt als weltweit führender Mediendienstleister für die internationalen Rohstoffbranchen ein XaaS-Wirtschaftsmodell (Everything-as-a-Service), das hochwertige Inhalte für ein rasch wachsendes internationales Publikum bereitstellt. Dieses adaptierbare Modell bietet Aspermont die Möglichkeit, seine Dienste auch neuen Geschäftsbereichen in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Sprachen anzubieten. Unser zahlendes internationales Publikum wächst weiter und damit eröffnen sich für uns neue Möglichkeiten für den gewinnbringenden Einsatz unserer riesigen Datenbank, die durch die Aufnahme neuer Fachkräfte, welche unser Wissenskapital und unsere Kompetenzen bereichern, laufend aufgewertet wird.

Aspermont ist an der Australischen Börse gelistet und notiert an der Frankfurter Börse, Tradegate und anderen deutschen Regionalbörsen. Das Unternehmen ist weltweit mit Niederlassungen in Großbritannien, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur und den Philippinen vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

