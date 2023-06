IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont (ASX:ASP, FWB:00W) meldet starke Ergebnisse für das erste Halbjahr und hält an der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 fest

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont (ASX:ASP, FWB:00W) meldet starke Ergebnisse für das erste Halbjahr und hält an der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 fest

1. Juni 2023 / IRW-Press / - Aspermont, der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die internationalen Rohstoffbranchen, freut sich, seine geprüften Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 bekannt zu geben.

Wichtigste Finanzergebnisse 1. Halbjahr

- Gesamtumsatz: 9,4 Mio. Dollar, ein Anstieg von 4 % im Vergleich zum Vorjahr auf Basis konstanter Wechselkurse.

- Einnahmen aus Abonnements: 4,8 Mio. Dollar, ein Zuwachs von 14 % im Vergleich zum Vorjahr.

- Bruttomargen: Trotz Rückgang weiterhin solide.

- Berichtetes und normalisiertes EBITDA: Weiterhin positiv mit 0,1 Mio. Dollar bzw. 0,7 Mio. Dollar.

- Barreserven: 5,4 Mio. Dollar, deutlich über dem Niveau unserer Deckung von 4 Mio. Dollar im Falle von Black Swan-Ereignissen.

- Nettogewinn nach Steuern (NPAT): 0,3 Mio. Dollar, ein Anstieg von 49 % im Vergleich zum Vorjahr auf normalisierter Basis.

- Nettoliquidität: 4,4 Mio. Dollar, 14 % Plus gegenüber dem Vorjahr.

Andere Entwicklungen 1. Halbjahr

- Einrichtung der Content Works-Abteilung.

- Partnerschaft mit Saudi-Arabien bestätigt.

- Exklusivinterviews mit dem Chairman, dem Managing Director und dem COO im Vorfeld der HV 2023

- Ana Gyorkos wurde zum Group Content Director ernannt.

- Josh Robertson wurde zum Chief Marketing Officer bestellt.

- Graeme McCracken wurde zum Non-Executive Director ernannt.

- Lindsay Santos wurde mit der Funktion des Group Head of Events betraut.

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, sagt dazu:

Das Unternehmen erzielte im 27. Quartal in Folge ein deutliches Wachstum der Einnahmen aus dem Abonnementgeschäft. Die ersten Beiträge der Content Works-Abteilung und unserer neuen Medienpartnerschaft mit Saudi-Arabien werden unser Wachstum auch in Zukunft beschleunigen. Wir halten an unserer Prognose für eine anhaltende Umsatzdynamik und ein zweistelliges Wachstum für das Geschäftsjahr 2023 fest.

Die Liquiditätsreserven des Unternehmens liegen weiterhin über den Prognosen, was ein Zeichen unseres umsichtigen Vorgehens in dem nach wie vor schwierigen Marktumfeld ist. Wir sind weiterhin entschlossen, in das Unternehmen zu investieren, wie an dem kontrollierten Rückgang des EBITDA und der Bruttomarge deutlich wird. Diese Investitionsparameter und -ergebnisse entsprechen unseren Erwartungen.

Wir haben unser Führungsteam in der ersten Jahreshälfte mit der Besetzung von fünf Schlüsselpositionen auf Vorstands-, Geschäftsführungs- und Abteilungsleiterebene verstärkt und erweitert. Das Kaliber der ernannten Führungskräfte bezeugt die wachsende Attraktivität von Aspermont als bevorzugter Arbeitgeber.

Trotz des herausfordernden Marktumfelds im ersten Halbjahr konnte das Unternehmen eine robuste Leistung verzeichnen und bleibt auf Kurs, um unsere zuvor kommunizierte Prognose für das Gesamtjahr zu erfüllen.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Alex Kent, Managing Director, Tel: +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary, Tel: +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Mit seinem innovativen XaaS- (Anything as a Service)-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor verbreitet Aspermont hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel. Durch die Skalierung dieses anpassbaren Modells kann das Unternehmen neue Geschäftsbereiche in verschiedenen Ländern und Sprachen bedienen. Da das globale (zahlende) Publikum von Aspermont weiter wächst, eröffnen sich dem Unternehmen neue Möglichkeiten zur Monetarisierung seiner umfassenden Datenbasis, die durch Neueinstellungen zur Erweiterung des Know-hows und der Kapazitäten des Konzerns beitragen werden.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

