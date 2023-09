IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante meldet weitere bedeutende Bohrergebnisse auf Prospektionsgebiet Aboduabo, Chirano-Goldmine, Ghana

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante meldet weitere bedeutende Bohrergebnisse auf Prospektionsgebiet Aboduabo, Chirano-Goldmine, Ghana

Vancouver, British Columbia, Kanada, 25. September 2023 / IRW-Press / - Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seiner andauernden Explorationsbohrungen auf dem Prospektionsgebiet Aboduabo bekannt zu geben, das sich auf dem Gebiet unseres Minenkorridors Bibiani - Chirano im Grünsteingürtel Sefwi in Ghana befindet.

Den Ergebnissen nach haben die jüngsten Bohrungen in mehreren Zonen einfallend von der definierten +1km Streichenlänge der Aboduabo-Mineralisierung hochgradige Ausläufererweiterungen durchschnitten. Frühere Meldungen des Unternehmens (siehe Pressemitteilungen vom 17. Januar 2023, 8. Februar 2023 und 6. April 2023) haben die bedeutenden Abschnitte und das Potential dieser entlang der Bibiani-Scherzone liegenden Lagerstätte aufgezeigt. Bislang sind 88 Bohrlöcher über insgesamt 21.000m fertiggestellt worden, um die seitlichen Erweiterungen zu erproben und das geologische Vertrauen in zuvor getestete Zonen aufzuwerten. Entlang des Trends sind Geländekartierungen vorgenommen worden, um neue Zielgebiete für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Highlights

- CHRC3406 durchschnitt eine hochgradige Ausläufererweiterung von erheblichem Interesse, mit einem Goldgehalt von 8,73 Gramm pro Tonne (g/t) über 20,5m.

- Step-out-Bohrungen haben eine durchgängig breite, bedeutsame Goldmineralisierung innerhalb von metasedimentären Scherzonen durchschnitten.

- Einige ausgewählte Abschnitte sind:

- CHRC3406D - 20,5m @ 8,73 g/t Au von 222 bis 242,5m

- CHRC3420D - 10,1m @ 5,83 g/t Au von 214,7 bis 224,8m

- CHRC3405D - 17,15m @ 4,27 g/t Au von 274,5 bis 291,65m

o Einschließlich 7,7m @ 8,94 g/t Au von 274,5m bis 282,2m

- CHRC3386D - 30m @ 2,81 g/t Au von 120m bis 150m

o Einschließlich 24m @ 3,16 g/t Au von 126m bis 150,0m

- CHRC3400D - 26,6m @ 2,27 g/t Au von 166,35m bis 192,95m

o Einschließlich 8,3m @ 4,2 g/t Au von 169,7m bis 178,0m

- CHRC3411D - 65,0m @ 1,41 g/t Au von 46,0m bis 111,0m

o Einschließlich 24,20m @ 2,47 g/t Au von 46,0m bis 70,2m

- CHRC3441D- 46,70m @ 1,90 g/t Au von 380,30m bis 427,0m

o Einschließlich 10,0m @ 4,37 g/t Au von 402,1m bis 413,0m

Dave Anthony, President und CEO, sagte: Ergebnisse von dem Explorationsbohrprogramm auf Aboduabo unterstützen weiterhin unsere Einschätzung, dass die Lagerstätte offen ist und das Potential hat, sich zu einer langlebigen Tagebaumine und zukünftigen Untertagemine zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, die Bereich von Aboduabo mit unserem Geländekartierungsprogramm auszuweiten.

Aboduabo-Prospektionsgebiet

Das Prospektionsgebiet Aboduabo ist ungefähr 5km nördlich der Chirano-Prozessanlage und 10km südlich der Bibiani-Prozessanlage gelegen. Aboduabo befindet sich 7km südlich von unserer Lagerstätte Russel South. Es liegt innerhalb des Mineralisierungstrends von Bibiani und ist in Sedimentgesteinssequenzen des Birimien enthalten. Die Goldlagerstätten von Chirano liegen hauptsächlich in Vulkangestein- und Granitoidsequenzen des Birimien entlang des subparallelen Chirano-Trends.

Bohrergebnisse

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrergebnisse des Aboduabo-Prospekts

Bohrloch ID Von Bis Intervall Au Höhe Mächtigkeit

(m) (m) (m) (g/t) m RL

CHRC3405D 274,5 291,65 17,15 4,27 84 17,15m@4,27g/t Au

CHRC3405D Einschließlich 274,5 282,2 7,7 8,94 87 7,7m@8,94g/t Au

CHRC3406D 222 242,5 20,5 8,73 131 20,5m@8,73g/t Au

CHRC3390D 195,9 206 10,1 6,48 159 10,1m@6,48g/t Au

CHRC3400D 166,35 192,95 26,6 2,27 171 26,0m@2,27g/t Au

CHRC3400D Einschließlich 169,7 178 8,3 4,20 175 8,3m@4,20g/t Au

CHRC3441D 380,3 427 46,7 1,90 -50 46,7m@1,90g/t Au

CHRC3441D Einschließlich 380,3 413,75 33,45 2,42 -46 33,45m@2,42g/t Au

CHRC3441D Einschließlich 402,1 413 10,9 4,37 -53 10,9m@4,37g/t Au

CHRC3404 29 56 27 1,29 304 27,0m@1,29g/t Au

CHRC3404 Einschließlich 29 36 7 3,17 312 7,0m@3,17g/t Au

CHRC3420D 209,55 233,3 23,75 3,18 130 23,0m@3,18g/t Au

CHRC3420D Einschließlich 214,7 224,8 10,1 5,83 131 10,0m@5,83g/t Au

CHRC3443 44 53 9 3,47 249 9,0m@3,47g/t Au

CHRC3411D Einschließlich 46 70,2 24,2 2,47 345 24,0m@2,47g/t Au

CHRC3410 99 125 26 1,97 255 26,0m@1,97g/t Au

CHRC3410 Einschließlich 118 125 7 4,76 248 7,0m@4,76g/t Au

CHRC3414 166 183 17 3,18 195 17,0m@3,18g/t Au

CHRC3385D 234 238 4 2,15 147 4,0m@2,15g/t Au

CHRC3386 120 150 30 2,81 211 30,0m@2,81g/t Au

CHRC3425 133 157 24 1,70 157 24,0m@1,70g/t Au

CHRC3389D 126,85 133,75 6,9 1,42 177 6,9m@1,42g/t Au

CHRC3392D 195 208 13 1,02 127 13,0m@1,02g/t Au

CHRC3394 44 53 9 3,04 326 9,0m@3,04g/t Au

CHRC3395 0 39 39 0,61 362 39,0m@0,61g/t Au

CHRC3398D 125,67 137,5 11,83 1,19 245 11,0m@1,19g/t Au

CHRC3399 101 114 13 1,77 262 13,0m@1,77g/t Au

CHRC3399 Einschließlich 106 112 6 2,94 261 6,0m@2,94g/t Au

CHRC3403D 51 57 6 3,54 265 6,0m@3,54g/t Au

CHRC3412 20 30 10 2,22 373 10,0m@2,22g/t Au

CHRC3414 166 183 17 3,18 195 17,0m@3,18g/t Au

CHRC3414 Einschließlich 171 176 5 7,31 195 5,0m@7,31g/t Au

CHRC3418 150 159 9 1,82 190 9,0m@1,82g/t Au

CHRC3419 178 181 3 5,35 164 3,0m@5,35g/t Au

CHRC3422D 218,2 224,6 6,4 3,82 102 6,4m@3,82g/t Au

CHRC3434 111 125 14 1,78 175 14,0m@1,78g/t Au

CHRC3434 Einschließlich 111 117 6 2,37 178 6,0m@2,37g/t Au

CHRC3436 148 157 9 2,71 191 9,0m@2,71g/t Au

*CHRC3384D 280,75 317,55 36,8 2,56 -1 36,8m@2,56g/t Au

*CHRC3384D Einschließlich 280,75 302,3 21,55 3,13 5 21,55m@3,13g/t Au

*CHRC3358D 187 216,75 29,75 2,04 117 29,75m@2,04g/t Au

*CHRC3358D Einschließlich 196,65 204,5 7,85 5,47 117 7,85m@5,47g/t Au

*CHRC3375D 287,2 335 47,8 1,76 -18 47,8m@1,76g/t Au

*CHRC3375D Einschließlich 287,2 313,9 26,7 2,06 -9 26,7m@2,06g/t Au

*CHRC3375D 360 364,8 4,8 4,14 -60 4,8m@4,14g/t Au

*CHRC3377 0 15 15 1,24 321 15,0m@1,24g/t Au

*CHRC3377 51 74 23 2,31 271 23,0m@2,31g/t Au

*CHRC3377 Einschließlich 52,0 63 11 2,84 276 11,0m@2,84g/t Au

*CHRC3374 168 196 28 1,81 121 28,0m@1,81g/t Au

*CHRC3374 Einschließlich 168 177 9 4,10 129 9,0m@4,10g/t Au

*CHRC3366 157 183 26 1,32 160 26,0m@1,32g/t Au

*CHRC3366 Einschließlich 172 183 11 2,43 154 11,0m@2,43g/t Au

*CHRC3367 163 199 36 1,22 134 36,0m@1,22/t Au

*CHRC3376 45 57 12 1,46 291 12,0m@1,46g/t Au

*CHRC3387 104 131 27 1,48 194 27,0m@1,48g/t Au

*CHRC3368D 301 315,75 14,75 1,18 13 14,75m@1,18g/t Au

*CHRC3368D Einschließlich 303,25 307,15 3,9 2,25 15 3,9m@2,25g/t Au

*CHRC3372D 232,3 244,6 12,3 0,92 77 12,3m@0,92g/t Au

*CHRC3372D 256,5 265,9 9,4 1,20 62 9,4m@1,20g/t Au

*CHRC3388 153 167 14 0,98 165 14,0m@0,98g/t Au

*CHDD3347 169,5 212,6 43,1 3,10 126 43,1m@3,07g/t Au

*CHDD3347 Einschließlich 196 205,95 9,95 6,85 119 9,95m@6,85g/t Au

*CHRC3359 121 147 26 3,12 209 26,0m@3,11g/t Au

*CHRC3359 Einschließlich 123 141 18 4,19 211 18,0m@4,19g/t Au

*CHRC3350 85 100 15 2,64 226 15,0m@2,64g/t Au

*CHRC3350 Einschließlich 85 92 7 4,44 229 7,0m@4,44g/t Au

*CHDD3339 96,5 117,95 21,45 2,99 238 21,45m@2,99g/t Au

*CHDD3339 Einschließlich 106,6 117,95 11,35 4,73 234 11,35m@4,73g/t Au

*CHRC3357 44 61 17 1,74 294 17,0m@1,74g/t Au

*CHDD3341 188 210 22,0 1,31 117 22,0m@1,31g/t Au

*CHDD3341 Einschließlich 198 210 12,0 1,72 114 12,0m@1,72g/t Au

*CHRC3348D 199,3 212,5 13,2 1,59 94 13,2m@1,59g/t Au

*CHDD3344 58 75,6 17,6 1,20 268 17,6m@1,20g/t Au

Anmerkungen:

1. Die angegebenen Abschnitte sind Bohrlochlängen. Die wahre Mächtigkeit wird mit 80 % geschätzt.

2. Längengewichtete Durchschnittswerte aus ungedeckelten Proben unter der Annahme eines Cutoff-Gehalts von 0,5 g/t und <3 m internem Abfall.

3. * Bereits früher gemeldet.

Abbildung 1: Aeromagnetische Karte des Goldkorridors Bibiani - Chirano mit wesentlichen Goldlagerstätten von Asante und jüngsten ausgewählten bedeutenden Abschnitten auf den Aboduabo-Prospektionsgebieten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72065/Asante_250923_DEPRCOM.001.png

Abbildung 2: Übersichtskarte von Aboduabo mit Darstellung der Bohrstandorte und jüngsten Bohrergebnissen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72065/Asante_250923_DEPRCOM.002.png

(* Zuvor gemeldete Ergebnisse.)

Abbildung 3: Längsschnittansicht von Aboduabo mit Gramm-Meter-Darstellung und ausgewählte Bohrergebnisse, die Erweiterungspotenzial in der Tiefe zeigen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72065/Asante_250923_DEPRCOM.003.png

(* Zuvor gemeldetes Ergebnis.)

Abbildung 4: Foto des Bohrkerns mit hochgradigem Gold in einer von Adern beherbergten metasedimentären Einheit.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72065/Asante_250923_DEPRCOM.004.png

Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC)

Asante wendet ein QA/QC-Programm an, das mit NI 43-101 und den besten Praktiken der Branche übereinstimmt. Die Oberflächenbohrungen wurden von GTS Drilling Services und von den Explorationsteams von Asante beaufsichtigt. Ausgewählte Bohrkernabschnitte wurden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. Die Hälfte des beprobten Kerns wurde in der Kernkiste belassen, die andere Hälfte wurde verpackt und versiegelt. Asante arbeitet mit akkreditierten Labors zusammen, und die Proben wurden zu ALS-Kumasi transportiert. Gold wurde mittels einer 50-Gramm-Brandprobe mit AA-Finish analysiert. Zertifizierte Referenzmaterialstandards (CRM) und grobes Blindmaterial werden alle 20 Proben eingesetzt. Die angegebenen Bohrabschnitte entsprechen nicht unbedingt den tatsächlichen Mächtigkeiten, sofern nicht anders angegeben.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kwamina Ackun-Wood, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Explorationsmanager von Mensin Gold Bibiani Ltd. und von Daniel Apau, Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists und Explorationsmanager von Chirano Gold Mines Limited, sowie von Dave Anthony, P.Eng., Mining and Mineral Processing, President und CEO von Asante, geprüft und genehmigt, die alle qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101 sind.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano und setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine Tagebau-Goldmine in der Western North Region von Ghana mit einer bisherigen Goldproduktion von mehr als 4,5 Millionen Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und verfügt über eine verfügbare Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur vor Ort, die aus einer neu renovierten Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr und der bestehenden Bergbauinfrastruktur besteht. Asante hat Ende Februar 2022 mit dem Abbau begonnen; die erste Goldgewinnung wurde am 7. Juli 2022 bekannt gegeben. Die kommerzielle Produktion wurde am 10. November 2022 angekündigt.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 18. Juli 2022 und 1. September 2022 sowie im technischen Bericht der am 1. September 2022 auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Über die Goldmine Chirano

Chirano ist eine aktive Tagebau- und Untertagemine in der Western Region in Ghana, die sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde erstmals 1996 erkundet und erschlossen und nahm im Oktober 2005 die Produktion auf. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Chirano Goldmine finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 15. Oktober 2022 und 15. Mai 2023 sowie im technischen Bericht der auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dave Anthony, President & CEO

Frederick Attakumah, Executive Vice President und Country Director

info@asantegold.com

+1 604 661 9400 oder +233 303 972 147

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich der Mineralressourcen, Mineralreserven, Explorationsarbeiten, Entwicklungsprogramme und Erhöhungen der Minenlebensdauer sowie potenzielle Synergien zwischen Chirano und Bibiani. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72065

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72065&tr=1

