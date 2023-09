IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante meldet erste Ressourcenschätzung für South Russel und Entwicklung einer Starter-Pit bei Goldmine Bibiani

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante meldet erste Ressourcenschätzung für South Russel und Entwicklung einer Starter-Pit bei Goldmine Bibiani

Vancouver, British Columbia, Kanada, 14. September 2023 / IRW-Press / - Asante Gold Corporation (CSE: ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich, eine erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für das kürzlich entdeckte Prospektionsgebiet South Russel (South Russel) bekannt zu geben. Asante plant, eine Starter-Pit auf South Russel zu entwickeln, welche innerhalb des Minenpachtvertrags seiner Goldmine Bibiani liegt. South Russel befindet sich in der Scherzone Bibiani, 5,0 km nördlich des Prospektionsgebiets Aboduabo und 3,8 km südlich der Prozessanlage Bibiani.

Highlights

- Jüngste Ergebnisse aus Mineralressourcen-Definitionsbohrungen bestätigen die Beständigkeit der Mineralisierung in der Liegenden-Scherung

o Begrenzte angezeigte Mineralressourcen von 2,5 Mt @ 1,79 g/t entsprechend einem Bestand von 157.000 Unzen enthaltenem Gold innerhalb eines optimalen Grubenmodells mit einem Goldpreis von 1.850 USD/Unze

o Die MRE für South Russel wird von ungefähr 20.000 Bohrmetern gestützt

o Mehrere mineralisierte Material-Ausläufer und eine Mineralisierung, die entlang des Streichens und neigungsabwärts offen ist

o Die MRE bestätigt einen eindeutigen hochgradigen Ausläufer, der im Bereich des Liegenden durchschnitten wurde und einen durchschnittlichen Gehalt von 8,26 g/t auf einem Abschnitt von 15m aufweist

o Zusätzliche geplante Bohrarbeiten haben begonnen, um Infill-Bohrungen auf den Gebieten der abgeleiteten Mineralressource innerhalb des begrenzten Modells einzubeziehen und zudem die Mineralressourcen südlich auszuweiten

- Auf South Russel durchgeführte metallurgische Studien haben positive Ergebnisse geliefert, die mit denen in Einklang stehen, die bei der Goldmine Bibiani festgestellt wurden

- Beschleunigte Starter-Pit-Entwicklung

o Pläne und Entwürfe für das Starter-Pit wurden im September 2023 abgeschlossen

o Genehmigungsverfahren und Gespräche mit Gemeinschaften wurden eingeleitet; der Abschluss ist für Oktober 2023 vorgesehen

o Gespräche zu Kompensierung und Abbauvertrag sind für November 2023 geplant

o Konstruktion der Infrastruktur und Förderung soll im Dezember 2023 beginnen

Dave Anthony, President und CEO von Asante, meinte:

Wir sind über die Erschließung von South Russel und seinem Potential für eine weitere Expansion begeistert. Dies unterstützt unser Bestreben, die Minenlebensdauer (LOM) des Tagebaus Bibiani von 8,3 auf über 10 Jahre auszuweiten. In nur 18 Monaten hat unser Explorationsteam bemerkenswerten Fortschritt in Bezug auf diese Lagerstätte gemacht, mit dem Übergang von einer anfänglichen Entdeckung zur Erstellung einer ersten Ressource. Diese Ergebnisse bestätigen unser Vertrauen in die hohe Wirtschaftlichkeit des 53 km langen Goldkorridors Bibiani-Chirano hinsichtlich neuer Entdeckungen und des organischen Wachstums unserer Minen.

Basierend auf der Stärke der MRE planen wir, eine Starter-Pit auf South Russel zu entwickeln, welche das Potenzial hat, bis Januar 2024 mineralisiertes Mineral zu liefern. Mein Dank gilt dem gesamten Explorationsteam, das für die Entdeckung South-Russel verantwortlich ist, sowie unserem Team für technische Dienste für seinen Einsatz bei der Entwicklung des Minen- und Infrastrukturplans.

Details zu den Bohrergebnissen

Tabelle 1: Übersichtstabelle der MRE für das South-Russel-Prospektionsgebiet innerhalb eines begrenzten optimalen Grubenmodells

Angedeutete Mineralressource Vermutete Mineralressource

Cutoff-GehalTonnage (Mt) Au durchschnittlicher Au Cutoff-Gehalt Tonnage (Mt) Au durchschnittlicher Au

t Au Gehalt (tausend Au Gehalt (tausend

(g/t) Unzen) (g/t) (g/t) Unzen)

(g/t)

0,1 3,3 1,41 166 0,1 0,3 1,30 12

0,2 3,2 1,47 165 0,2 0,3 1,33 12

0,3 3,0 1,56 164 0,3 0,2 1,38 12

0,4 2,7 1,68 160 0,4 0,2 1,48 12

0,5 2,5 1,79 157 0,5 0,2 1,56 12

0,6 2,3 1,89 153 0,6 0,2 1,66 11

Anmerkungen:

1. Die Werte für Tonnen und Unzen sind gerundet, wodurch geringe Unstimmigkeiten entstehen können.

2. Mineralressourcen sind nicht Mineralreserven.

3. 1 Feinunze = 31,1034768g.

4. Es wurde ein Gold-Cutoff-Wert von 0,5 g/t angewendet, begrenzt von einem Ressourcen-Grubenmodell mit 1.850 USD (Metallpreis).

5. Auf frische, sich verändernde und oxidierte Sedimente wurde eine Dichte von 2,75t/m³ beziehungsweise 2,50t/m³ und 2,00t/m³ angewendet.

6. Abgeleitete Mineralressourcen beinhalten ein hohes Maß an Unsicherheiten hinsichtlich ihres Bestehens und ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die gesamte oder teilweise abgeleitete Mineralressource jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet wird.

Abbildung 1: Aeromagnetische Karte des Goldkorridors Bibiani-Chirano mit wesentlichen Goldlagerstätten von Asante, Lage der Starter-Pit South-Russel und ausgewählten jüngsten Bohrabschnitten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71975/Asante_140923_DEPRCOM.001.png

Abbildung 2: Längsabschnitt von South Russel mit Blick nach Westen, der Ressourcen-Blocks (über 1,0 g/t) und ausgewählte Bohrabschnitte zeigt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71975/Asante_140923_DEPRCOM.002.png

Abbildung 3: Längsabschnitt von South Russel mit Blick nach Westen, der Ressourcen-Blocks (über 1,5 g/t) und ausgewählte Bohrabschnitte zeigt, welche Untertage-Potenzial aufzeigen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71975/Asante_140923_DEPRCOM.003.png

Abbildung 4: South Russel - Querschnitt der Geologie mit Blick nach Norden (Minenraster), der jüngste Bohrabschnitte zeigt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71975/Asante_140923_DEPRCOM.004.png

Vorgehensweise der Schätzung für South Russel und Rahmenbedingungen

Das effektive Datum der Mineralressourcenschätzung (MRE) für South Russell ist der 21. August 2023. Das Modell wurde von dem technischen Team von Mensin Gold Bibiani Limited vorgenommen und von Kwamina Ackun-Wood, Exploration Manager und Qualified Person gemäß NI 43-101, überprüft.

Eine Datenbankabfrage für die Ausmaße des South-Russel-Projekts wurde am 20. Juli 2023 im Bibiani-Raster durchgeführt. Die Datenbank, die für die Schätzung der MRE der Lagerstätte South-Russel verwendet wurde, besteht aus 54 Diamantbohrlöchern, 77 Reverse-Circulation-Bohrlöchern und 37 Reverse-Circulation-Diamond-Tail-Bohrungen über insgesamt 20.424,9 Bohrmeter. Einige dieser Bohrlöcher liegen außerhalb des Gebiets der MRE und sind nicht für den Schätzungsprozess herangezogen worden.

Goldgehalte werden innerhalb eines 3D-Block-Modells unter Verwendung von einfachem Kriging (Ordinary Kriging, OK) mit bis zu drei Schätzungsdurchläufen bewertet, wobei die Anforderungen an die Suchellipsoid und die Proben für sowohl die Liegende (FW)- als auch die Hangende (HW)-Mineralisierung stufenweise abgebaut wurden. Für die Schätzung wurde eine OK-Methode verwendet, mit dem Variationskoeffizienten (CV) für sowohl den FW- als auch HW-Bereich (1,56 beziehungsweise 1,76 g/t). Abfallbereichen werden Hintergrundwerte von 0,005 g/t zugeordnet.

Faktoren, die die MRE beeinflussen können

- Es sind keine Sachverhalte hinsichtlich Umwelt, Genehmigung, Recht, Titel, Steuer, Gemeinwirtschaft, Marketing und Politik oder sonstige bedeutende Belange bekannt, die die MRE wesentlich beeinflussen könnten.

- Andere wichtige Faktoren, die Mineralressourcen wesentlich beeinflussen können - einschließlich Abbau, Metallurgie und Infrastruktur - sind von historischen und aktuellen Bergbauaktivitäten hinreichend bekannt.

Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC)

Asante wendet ein QA/QC-Programm an, das mit NI 43-101 und den besten Praktiken der Branche übereinstimmt. Die Oberflächenbohrungen wurden von GTS Drilling Services und Toomahit Drill Limited durchgeführt und von den Explorationsteams von Asante beaufsichtigt. Ausgewählte Bohrkernabschnitte wurden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. Die Hälfte des beprobten Kerns wurde in der Kernkiste belassen, die andere Hälfte wurde verpackt und versiegelt. Asante arbeitet mit akkreditierten Labors zusammen, und die Proben wurden entweder zu ALS-Kumasi, SGS oder dem Intertek-Labor in Tarkwa, Ghana, transportiert. Gold wurde mittels einer 50-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsfinish analysiert. Zertifizierte Referenzmaterialstandards (CRM) und grobes Blindmaterial werden alle 20 Proben eingesetzt. Die angegebenen Bohrabschnitte entsprechen nicht unbedingt den tatsächlichen Mächtigkeiten, sofern nicht anders angegeben.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kwamina Ackun-Wood, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Explorationsmanager von Mensin Gold Bibiani Limited ist, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Asante, der ebenso eine sachkundige Person gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano und setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine Tagebau-Goldmine in der Western North Region von Ghana mit einer bisherigen Goldproduktion von mehr als 4,5 Millionen Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und verfügt über eine verfügbare Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur vor Ort, die aus einer neu renovierten Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr und der bestehenden Bergbauinfrastruktur besteht. Asante hat Ende Februar 2022 mit dem Abbau begonnen; die erste Goldgewinnung wurde am 7. Juli 2022 bekannt gegeben. Die kommerzielle Produktion wurde am 10. November 2022 angekündigt.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 18. Juli 2022 und 1. September 2022 sowie im technischen Bericht der am 1. September 2022 auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Über die Goldmine Chirano

Chirano ist eine aktive Tagebau- und Untertagemine in der Western Region in Ghana, die sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde erstmals 1996 erkundet und erschlossen und nahm im Oktober 2005 die Produktion auf. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Chirano Goldmine finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 15. Oktober 2022 und 15. Mai 2023 sowie im technischen Bericht der auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dave Anthony, President & CEO

Frederick Attakumah, Executive Vice President und Country Director

info@asantegold.com

+1 604 661 9400 oder +233 303 972 147

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Produktionsprognosen für die Goldminen Bibiani und Chirano, geschätzte Mineralressourcen, Reserven, Explorationsergebnisse und -potenzial, Erschließungsprogramme und die Verlängerung der Lebensdauer der Mine, Erschließung von Starter-Pits und potenzielle Synergien zwischen Chirano und Bibiani. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedarplus.ca) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446. Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71975

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71975&tr=1

