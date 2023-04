IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante meldet Eingang einer unaufgeforderten, unverbindlichen Interessensbekundung, die nach Einschätzung des Board nicht im besten Interesse des Unternehmens oder seiner Aktionäre ist

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante meldet Eingang einer unaufgeforderten, unverbindlichen Interessensbekundung, die nach Einschätzung des Board nicht im besten Interesse des Unternehmens oder seiner Aktionäre ist

- Nach Prüfung kam das Board of Directors in Abstimmung mit seinen Rechts- und Finanzberatern zu dem Schluss, dass die unverbindliche Interessensbekundung nicht im besten Interesse von Asante oder seinen Aktionären ist.

- Das Unternehmen hat die Absicht, weiter nach Finanzierungsalternativen zu suchen.

Vancouver, British Columbia, 20. April 2023 / IRW-Press / Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | USOTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) gab bekannt, dass es eine unaufgeforderte, unverbindliche und an Bedingungen geknüpfte Interessensbekundung (die unverbindliche Interessensbekundung) seitens Fujairah Holding LLC erhalten hat, die 11,43 % der im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens hält (Fujairah) und ihr Interesse am Erwerb sämtlicher ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien, die nicht von Fujairah gehalten werden, bekundet; das Board of Directors des Unternehmens (das Board) hat das Angebot geprüft und beschlossen, dass es nicht im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist.

Als Reaktion auf die unverbindliche Interessensbekundung bildete das Board einen Sonderausschuss aus unabhängigen Directors (der Sonderausschuss), um die unverbindliche Interessensbekundung zu prüfen.

In der unverbindlichen Interessensbekundung wurde als Bargegenleistung ein Preis von C $ 2,20 pro Stammaktie genannt. Nach einer Überprüfung kam das Board in Abstimmung mit den Finanz- und Rechtsberatern des Unternehmens zu dem Schluss, dass die unverbindliche Interessensbekundung an hohe Bedingungen geknüpft ist und den kurzfristigen Finanzierungsbedarf von Asante nicht deckt.

Die unverbindliche Interessensbekundung war an die Erfüllung einer Reihe von Bedingungen geknüpft, unter anderem den Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung während einer längeren Exklusivitätsfrist, die Aushandlung eines verbindlichen Vertrages und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre. Eine Auflage in der unverbindlichen Interessensbekundung war ferner, dass Asante alle derzeitigen Gespräche und Verhandlungen mit sämtlichen Personen außer Fujairah in Bezug auf Verbindlichkeiten oder eine Eigenkapitalfinanzierung gleich welcher Art einstellt, was eine unannehmbare Bedingung war, da das Unternehmen somit verschiedene Alternativen hätte aufgeben müssen, die es derzeit zwecks Befriedigung seines kurzfristigen Finanzbedarfs verfolgt.

Das Unternehmen hat keinerlei Hinweise auf die derzeitigen Absichten von Fujairah, unter anderem zu der Frage, ob Fujairah die Absicht hat, ein weiteres Angebot zu unterbreiten, oder einen anderweitigen Versuch unternehmen wird, die Stammaktien des Unternehmens zu erwerben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, im Hinblick auf die nicht verbindliche Interessensbekundung oder sonstige Angebote aktualisierte Informationen zu veröffentlichen, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano mit einer prognostizierten Gesamtproduktion von etwa 400.000 Unzen Gold im Jahr 2023. Das Unternehmen setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort, um eine frühe Produktion zu ermöglichen. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine Tagebau-Goldmine in der Western North Region von Ghana mit einer bisherigen Goldproduktion von mehr als 4,5 Millionen Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und verfügt über eine verfügbare Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur vor Ort, die aus einer neu renovierten Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr und der bestehenden Bergbauinfrastruktur besteht. Der Abbau wurde Ende Februar 2022 aufgenommen; die erste Goldgewinnung wurde am 7. Juli 2022 bekannt gegeben. Die kommerzielle Produktion wurde am 10. November 2022 angekündigt.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 18. Juli 2022 und 1. September 2022 sowie im technischen Bericht der am 1. September 2022 auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedar.com) veröffentlicht wurde.

Über die Goldmine Chirano

Chirano ist ein aktiver Tagebau- und Untertagemine in der Western Region in Ghana, der sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde erstmals 1996 erkundet und erschlossen und nahm im Oktober 2005 die Produktion auf. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase. Die im Jahr 2021 erzielte Produktionsmenge (100 %-Basis) lag bei 154.668 Unzen Goldäquivalent (Quelle: Kinross Gold Corporation).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dave Anthony, President & CEO: +1 647 382 4215 (Kanada) oder +233 55 879 3309 (Ghana), dave@asantegold.com

Frederick Attakumah, Executive Vice President, frederick@asantegold.com

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dave Anthony, P.Eng, Mining and Mineral Processing, President und CEO von Asante, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Produktionsprognosen für die Goldminen Bibiani und Chirano, der geschätzten Mineralressourcen, Reserven, Explorationsergebnisse, Erschließungsprogramme und der Erhöhung der Lebensdauer der Minen sowie potenzieller Synergien zwischen Chirano und Bibiani. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446. Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

