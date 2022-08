IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante Gold meldet weitere signifikante Goldabschnitte aus dem Prospektionsgebiet South Russel - Goldmine Bibiani, Ghana

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante Gold meldet weitere signifikante Goldabschnitte aus dem Prospektionsgebiet South Russel - Goldmine Bibiani, Ghana

Vancouver, British Columbia, 17. August 2022 - Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich, die Bohrergebnisse seines laufenden Bohrprogramms im Prospektionsgebiet South Russel bekannt zu geben, das sich auf der Goldbergbaupacht Bibiani, 3,8 km südwestlich der Aufbereitungsanlage Bibiani befindet.

Die Entdeckungsbohrung, MGRCD21-047, wurde am 29. März 2022 bekannt gegeben; die Folgebohrungen zeigen das Potenzial für die mögliche Entwicklung einer Satellitentagebaugrube. Bis dato hat Asante eine Mineralisierung über eine Streichlänge von 200 m bestätigt. Das Goldmineralisierungssystem ist in Streichrichtung und in der Tiefe weiterhin offen.

Wichtigste Ergebnisse

- Zusätzliche Bohrabschnitte von bis zu 17,2 m Bohrlänge mit einem Gehalt von 4,47 g/t Au.

- Signifikante Goldmineralisierung wurde in geringerer Tiefe und ab der Oberfläche durchteuft.

- Die Grundfläche der Mineralisierung wurde über eine Streichlänge von 200 m überprüft und bestätigt und ist in Streichrichtung und in der Tiefe weiterhin offen.

- Die Analyseergebnisse liefern starke Hinweise auf das Potenzial für Goldvorkommen im südlichen Teil der Bergbaupacht Bibiani.

- Folgebohrungen sind südlich und nördlich im Streichen der jüngsten Abschnitte geplant.

- Zu den ausgewählten Abschnitten gehören:

- MGDD22-101 - 17,2 m mit 4,47 g/t Au von 78,8 m bis 96 m

---einschließlich 5 m mit 8,02 g/t Au von 80 m bis 85 m

- MGRCD22-067 - 19 m mit 3,18 g/t Au von 72 m bis 91 m

---einschließlich 4 m mit 7,02 g/t Au von 73 m bis 77 m

- MGRCD22-058 - 10 m mit 3,51 g/t Au von 123 m bis 133 m

- MGDD22-091 - 8 m mit 3,21 g/t Au von 207 m bis 215 m

- MGDD22-060 - 5 m mit 5,46 g/t Au von 279 m bis 284 m

- MGRCD22-065 - 17 m mit 0,74 g/t Au von 24 m bis 41 m

- MGRCD22-070 - 7 m mit 1,47 g/t Au von 55 m bis 62 m

- MGDD22-073 - 7,5 m mit 0,56 g/t Au von 1,2 m bis 8,7 m

- MGDD22-073 - 3 m mit 1,23 g/t Au von 16,2 m bis 19,2 m

Dave Anthony, President und CEO, sagte: Diese zusätzlichen Analyseergebnisse des ersten Bohrprogramms bei South Russel sind aufregend und bestätigen das bedeutende Explorationspotenzial des Goldkorridors Bibiani. Die bisher eingegangenen Analyseergebnisse sprechen für die mögliche Entwicklung einer Satellitentagebaugrube bei South Russel. Wir sind mit den Ergebnissen unseres Explorationsprogramms sehr zufrieden und freuen uns auf weitere Erfolge.

Einzelheiten der Bohrergebnisse

Die neuesten Bohrergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrergebnisse aus dem Prospektionsgebiet South Russel:

Bohrloch-Nr. von bis Länge Au Höhe

(m) (m) (m) (g/t) (mRL)

MGRCD22-057 238 242 4 0,68 82,1

MGRCD22-058 123 133 10 3,51 156,8

MGDD22-060 279 284 5 5,46 16,7

MGRC22-061 kein bedeutender Abschnitt

MGRC22-062 13 14 1 1,73 290,6

MGRCD22-063 129 130 1 0,66 163,5

MGRC22-064 75 78 3 2,27 285,3

MGRC22-065 24 41 17 0,74 309

MGRC22-065 einschl. 24 31 7 0,63 318,4

MGRC22-065 einschl. 33 41 8 0,95 309,9

MGRC22-065 67 70 3 0,74 282,1

MGRCD22-067 65 67 2 1,8 221,3

MGRCD22-067 72 91 19 3,18 207,6

MGRCD22-067 109 111 2 1,02 182,5

MGRC22-068 33 34 1 0,69 255,5

MGDD22-069 kein bedeutender Abschnitt

MGDD22-073 1,2 8,7 7,5 0,56 290,1

MGDD22-073 16,2 19,2 3 1,22 279,1

MGDD22-073 118 125 7 0,76 189,2

MGRCD22-070 55 62 7 1,47 286,3

MGRCD22-070 89 94 5 0,96 257,6

MGDD22-101 78,8 96 17,2 4,47 197,4

MGDD22-102 einschl. 80 85 5 8,02 201

MGRCD22-091 207 215 8 3,21 80,9

*MGRCD21-047 194 210 16 5,75 135

*MGRCD21-047 einschl. 197 204 7 9,18 137

*MGRCD22-048 101 103 2 2,53 235

*MGRCD22-048 111 115 4 4 230

*MGRCD22-048 121 129 8 1,8 219

*MGRCD22-048 140 142 2 1,39 205

Die wahren Mächtigkeiten werden auf 80 % der Abschnittslängen geschätzt und basieren auf orientierten Kernmessungen, sofern verfügbar.

* Zuvor veröffentlichte Bohrabschnitte.

Abbildung 1: Draufsicht der Goldbergbaupacht Bibiani mit Lage von South Russel, den zuvor aktiven Gruben und den jüngsten Analyseergebnissen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67111/Asante_081722_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Übersichtskarte von South Russel mit Lage der Bohrungen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67111/Asante_081722_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Profilschnitt 1 - Blick nach Nordosten, mit Bohrspuren und jüngsten Abschnitten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67111/Asante_081722_DEPRcom.003.png

QA/QC

Asante wendet ein QA/QC-Programm an, das NI 43-101 und den bewährten Praktiken der Branche entspricht. Die Oberflächenbohrungen wurden von Toomahit Drill Limited durchgeführt und vom Explorationsteam von Asante/Mensin Gold Bibiani beaufsichtigt. Die beprobten Bohrkernabschnitte wurden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. Die Hälfte des beprobten Kerns wurde in der Kernkiste belassen, die andere Hälfte wurde verpackt und versiegelt. Asante arbeitet mit akkreditierten Labors zusammen, und die Proben wurden zum Intertek-Labor in Tarkwa, Ghana, transportiert. Das Gold wurde mittels einer 50-Gramm-Brandprobe mit AA-Finish analysiert. Zertifizierte Referenzmaterialstandards (CRM) und grobes Blindmaterial werden alle 20 Proben eingesetzt. Die angegebenen Bohrabschnitte stellen nicht unbedingt die wahren Mächtigkeiten dar, sofern nicht anders angegeben.

Sachkundige Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kwamina Ackun-Wood, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Explorationsmanager von Mensin Gold Bibiani Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Asante, geprüft und genehmigt, die eine sachkundige Person gemäß NI 43-101 ist.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Projektportfolio in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldmine Bibiani mit einer prognostizierten Produktion von 175.000 Unzen Gold in den nächsten 12 Monaten, hat die Akquisition der Goldmine Chirano, eines aktiven Tagebau- und Untertagebaubetriebs unmittelbar südlich der Goldmine Bibiani, von Kinross Gold Corporation abgeschlossen und entwickelt seine Goldmine Kubi zur Produktion, die alle auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti liegen. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Asante ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Website abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine historisch bedeutsame Goldmine, die sich in der westlichen Region von Ghana befindet, mit einer früheren Goldproduktion von mehr als 4 Mio. Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und besitzt eine verfügbare Bergbau- und Aufbereitungsinfrastruktur vor Ort, bestehend aus einer Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr sowie einer bestehenden Bergbauinfrastruktur. Der Abbau begann Ende Februar; die erste Goldgewinnung wurde für den 7. Juli 2022 angekündigt. Das Unternehmen prognostiziert eine Goldproduktion von 175.000 Unzen für die nächsten 12 Monaten.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung von Asante vom 18. Juli 2022. Asante wird innerhalb von 45 Tagen nach dem 18. Juli 2022 einen technischen Bericht auf seinem SEDAR-Profil (www.sedar.com) einreichen.

Über die Goldmine Chirano

Chirano ist ein aktiver Tagebau- und Untertagebaubetrieb im Südwesten Ghanas, der sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde erstmals im Jahr 1996 exploriert und erschlossen und ging im Oktober 2005 in Produktion. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase. Die im Jahr 2021 erzielte Produktionsmenge (100 %-Basis) lag bei 154.668 Unzen Goldäquivalent (Quelle: Kinross Gold Corporation).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dave Anthony, President & CEO: +1 647 382 4215 (Kanada) oder +233 55 879 3309 (Ghana), dave@asantegold.com

Frederick Attakumah, Executive Vice President, frederick@asantegold.com

Valentina Gvozdeva, Manager Investor Relations, valentina@asantegold.com

Kirsti Mattson, Media Relations, kirsti.mattson@gmail.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der Ressourcen, Reserven, Explorationsarbeiten, des Entwicklungsprogramms und der Produktionsprognose bei Bibiani. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67111

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67111&tr=1

