IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante Gold gibt geänderte Bedingungen für zweite Tranchenzahlung für Goldmine Chirano bekannt

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante Gold gibt geänderte Bedingungen für zweite Tranchenzahlung für Goldmine Chirano bekannt

Vancouver, British Columbia, 13. Februar 2023 - Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass die Bedingungen einer Vereinbarung zum Kauf und Verkauf von Aktien vom 24. April 2022 in der geltenden Fassung (die Kaufvereinbarung) zwischen dem Unternehmen, der Firma KG Africa B.V. (der Verkäufer), einer indirekten Tochtergesellschaft der Kinross Gold Corporation (Kinross), und Kinross abgeändert wurden. Gemäß dieser Vereinbarung hat das Unternehmen unter anderem am 10. August 2022 sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien aus dem Aktienkapital von Red Back Mining Pty Ltd (jetzt umbenannt in Asante Chirano Australia Pty Ltd.) erworben. Letztere ist indirekt zu 90 % an der Goldmine Chirano beteiligt.

Die Kaufvereinbarung wurde abgeändert und sieht nun unter anderem vor, dass die Rückzahlung der am 10. Februar 2023 fälligen Zahlung der Vergütungssumme in Höhe von 55 Mio. USD in bar aufgeschoben wird und in den vier folgenden Tranchen zu erfolgen hat: (i) 10 Mio. USD in bar sind spätestens am 17. Februar 2023, in Verbindung mit dem Abschluss der aktuellen Eigenkapitalfinanzierung (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Januar 2023), zu entrichten; (ii) 10 Mio. USD in bar sind spätestens am 31. März 2023 zu entrichten; (iii) 10 Mio. USD in bar sind spätestens am 30. April 2023 zu entrichten; und (iv) 25 Mio. USD in bar spätestens am 31. Mai 2023. Die vorgenannten Zahlungen werden mit einem Zinssatz zwischen 3 % und 5 % verzinst. Asante hat außerdem zugestimmt, die Zahlungen dieser Beträge an Kinross aus den Nettoerlösen von allfälligen nachfolgenden Eigen- oder Fremdfinanzierungen, die Asante vor dem 31. Mai 2023 vornimmt, frühzeitig zu begleichen.

Als Teil der Gegenleistung für die Abänderung der Kaufvereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, 5,0 Millionen Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens auszugeben. Jeder Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 2,25 Dollar pro Aktie und kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden. Alle Zahlungen gemäß der Kaufvereinbarung werden durch einen Kontrollwechsel bei Asante oder der Unternehmensgruppe, die Eigentümer von Chirano Gold Mines Limited ist, beschleunigt.

President & CEO Dave Anthony erklärt: Kinross ist nach wie vor der Auffassung, dass der zusammengelegte Bergbaukomplex Bibiani-Chirano langfristig großes Potenzial birgt. Als Hauptaktionär und Gläubiger freuen wir uns, dass wir uns mit Kinross auf einen Zahlungsplan einigen konnten, der mit unserer aktuellen Finanzplanung und unseren Ressourcen in Einklang steht.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano mit einer prognostizierten Gesamtproduktion von etwa 400.000 Unzen Gold im Jahr 2023. Das Unternehmen setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort, um eine frühe Produktion zu ermöglichen. Alle Minen und Projekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Asante ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine operative Tagebau-Goldmine in der Western North Region von Ghana mit einer bisherigen Goldproduktion von mehr als 4 Millionen Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und verfügt über eine verfügbare Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur vor Ort, die aus einer neu renovierten Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr und der bestehenden Bergbauinfrastruktur besteht. Der Abbau wurde Ende Februar aufgenommen; die erste Goldgewinnung wurde am 7. Juli 2022 angekündigt. Die kommerzielle Produktion wurde am 10. November 2022 angekündigt.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 18. Juli 2022 und 1. September 2022 sowie im technischen Bericht der am 1. September 2022 auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedar.com) veröffentlicht wurde.

Über die Goldmine Chirano

Chirano ist ein aktiver Tagebau- und Untertagebaubetrieb in der Western Region in Ghana, der sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde von Red Back Mining ab 1996 als Großmine erschlossen und nahm im Oktober 2005 die Produktion auf. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase. Die im Jahr 2021 erzielte Produktionsmenge (100 %-Basis) lag bei 154.668 Unzen Goldäquivalent (Quelle: Kinross Gold Corporation).

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Chirano entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung von Asante vom 12. Oktober 2022 und dem technischen Bericht, der am 12. Oktober 2022 auf dem SEDAR-Profil (www.sedar.com) von Asante veröffentlicht wurde.

Erklärung der sachkundigen Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dave Anthony, P.Eng, Mining and Mineral Processing, President und CEO von Asante, der eine sachkundige Person gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dave Anthony, President & CEO: +1 647 382 4215 (Kanada) oder +233 55 879 3309 (Ghana), dave@asantegold.com

Frederick Attakumah, Executive Vice President, frederick@asantegold.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich der Ressourcen, Reserven, Explorationsergebnisse, Erschließungsprogramme, der Fähigkeit von Asante, seinen Verpflichtungen im Rahmen des Kaufvertrags bei Fälligkeit nachzukommen und der Fähigkeit von Asante, zusätzliche Finanzierungen zu günstigen Bedingungen (wenn überhaupt) zu sichern. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446. Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

