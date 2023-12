IRW-News: Arcadia Minerals Ltd.: Infill-Bohrungen bei Eden abgeschlossen und Bohrungen bei Meerkat begonnen

IRW-PRESS: Arcadia Minerals Ltd.: Infill-Bohrungen bei Eden abgeschlossen und Bohrungen bei Meerkat begonnen

Arcadia Minerals Limited (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten in Namibia anstrebt, die auf Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold abzielen, freut sich bekannt zu geben, dass die Infill-Bohrungen in der Eden-Pfanne abgeschlossen sind und die Bohrungen in der Meerkat-Pfanne auf dem Lithium-Ton-Projekt des Unternehmens beginnen werden.

HIGHLIGHTS

- Infill-Bohrungen auf dem Lithium-Ton-Projekt Bitterwasser über der Eden Pan abgeschlossen

- Sechsundzwanzig Infill-Bohrungen wurden in einem Rasterabstand von 250 m gebohrt und lieferten 213 m Kern

- Ziel der Infill-Bohrungen ist es, die Mineralressourcen-Klassifizierung möglicherweise zu erhöhen und, sobald dies erreicht ist, mit einer Scoping-Studie/vorökonomischen Bewertung über das Lithium in den Tonen der Eden Pan zu beginnen.

- Der Bohrkern wurde auch zur Herstellung einer 140 kg schweren Mischprobe verwendet, die für zusätzliche Laugungstests (1) durch MetalTek unter Verwendung der firmeneigenen FOHL-Technologie (Fines Optimized Heap Leaching) verwendet werden wird.

- Beginn der Bohrungen bei der noch nicht getesteten Meerkat Pan

- Eine aktualisierte Mineralressourcenerklärung für die Eden-Pfanne wird bis Q1/2024 erwartet

- Es wurden insgesamt 155 Proben entnommen und zur Analyse eingesandt. Die Untersuchungsergebnisse werden bis Januar 2024 erwartet.

Philip le Roux, der CEO von Arcadia, erklärte: "Unsere Beobachtungen des Kerns der Infill-Bohrungen bei Eden Pan bestätigen eine ähnliche Lithologie und Mächtigkeit wie bei den ersten beiden Bohrprogrammen. Die Analysen des Infill-Bohrkerns werden voraussichtlich eine Lithiummineralisierung bestätigen, die in ähnlicher Form auch bei den vorherigen Bohrprogrammen angetroffen wurde, was wiederum zu einer Hochstufung der Ressourcenklassifizierung von einer abgeleiteten Mineralressource zu einer angezeigten Mineralressource führen sollte. Wenn dies erreicht wird, werden wir mit einer Scoping-Studie/vorwirtschaftlichen Bewertung für das Projekt beginnen."

Infill-Bohrungen in der Eden Pan

Das Unternehmen hat seine Explorationsaktivitäten auf den Eden Pan Clay-Lagerstätten fortgesetzt und eine dritte Phase von Schneckenbohrungen mit insgesamt 26 Infill-Bohrungen mit einem Kern von 213 m in einem Bohrabstand von 250 m abgeschlossen. Siehe die Karte in Abbildung 1, die die Standorte aller Bohrlöcher in den drei Phasen der Schneckenbohrungen anzeigt, sowie Tabelle 1 in Anhang 1 zu dieser Pressemitteilung. In den beiden Bohrphasen wurden insgesamt 80 Löcher in einem Rasterabstand von 500 m gebohrt, was zur Definition einer JORC-Mineralressource von 286.909 Tonnen Lithiumkarbonat (2) innerhalb von 85 Millionen Tonnen bei einem Cutoff-Gehalt von 500 ppm Li führte, die zur Gänze in die Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen eingestuft ist.

Die 1.831 Hektar große Eden-Pfanne ist eine von 14 freiliegenden Tonpfannen im Gebiet des Lithium-in-Ton-Projekts Bitterwasser (3). Alle zuvor durchteuften geologischen Einheiten wurden auch während der aktuellen Bohrkampagne aufgezeichnet, wobei die mineralisierten Horizonte (obere und mittlere Einheiten) in den erwarteten Tiefen bestätigt wurden.

Insgesamt wurden 155 Tonproben und 13 QAQC-Proben entnommen, die zur Analyse an die wissenschaftlichen Dienste in Südafrika geschickt werden sollen. Die Probenanalysen werden voraussichtlich bis Januar 2024 vorliegen. Wenn die Mineralisierung ausreichend ist, könnte im ersten Quartal 2024 eine aktualisierte Mineralressourcenerklärung für die Eden-Pfanne abgegeben werden. Man geht davon aus, dass ein großer Teil der aktuellen abgeleiteten Ressource in eine angezeigte Mineralressource umklassifiziert werden könnte, was es dem Unternehmen ermöglichen würde, mit einer Scoping-Studie/vorökonomischen Bewertung (4) zu beginnen.

Ungefähr 140 kg des mineralisierten Tonmaterials der Middle Unit wurden ebenfalls aus den abgeschlossenen Bohrungen zusammengestellt und werden für zusätzliche metallurgische Testarbeiten von Metaltek South Africa (Pty) Ltd (Metaltek) verwendet. Metaltek hat erfolgreich ein patentiertes FOHL-Verfahren (Fines Optimized Heap Leaching) als effektive Ablagerungslaugungstechnologie implementiert, die darauf abzielt, verschiedene Zielmetalle aus schwierigen Ausgangsmineralien zu extrahieren. Die Technologie eignet sich besonders gut für stark tonhaltige Mineralien wie bei Bitterwasser. Vorläufige FOHL-Labortests mit der während der Infill-Bohrungen entnommenen Mischprobe würden durchgeführt werden, um die Durchführbarkeit des FOHL-Laugungsverfahrens zu bewerten. Im Erfolgsfall ist eine Haufenlaugung des Materials möglich, was die Betriebskosten erheblich senken dürfte.

Das Unternehmen plant außerdem, im November 2023 mit Explorationsbohrungen auf der Meerkat Pan zu beginnen.

Abbildung 1: Karte mit den Standorten aller drei Bohrphasen in der Eden-Pfanne

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72857/2023_12.01.2023_PMArcadiaMineralsBohrungen.001.jpeg

Diese Mitteilung wurde von den Direktoren von Arcadia Minerals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jurie Wessels - Geschäftsführender Vorsitzender

ARCADIA MINERALS LIMITED

info@arcadiaminerals.global

Für die Übersetzung aus dem Englischen wird keine Haftung übernommen. Dies ist ein Auszug einer englischen Originalmeldung. Sie können die Original-Pressemeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02748773-6A1184333?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

HINTERGRUND ZU ARCADIA

Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey.Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Metallen der neuen Ära (Lithium, Tantal, Platingruppenelemente, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.

Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen.Zu den Mineralexplorationsprojekten gehören:

1. Bitterwasser Lithium in Clay Project - dieses Projekt enthält eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium in Clays

2. Das Projekt Bitterwasser Lithium in Solen - ein aussichtsreiches Projekt für Lithium in Solen im Gebiet des Bitterwasserbeckens.

3. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.

4. TVC Pegmatit Projekt - aussichtsreich für Lithium, Tantal und andere begleitende Mineralien.

5. Karibib-Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold.

6. Das Swanson-Bergbauprojekt - ein fortgeschrittenes Tantal-Bergbauprojekt, das sich in der Entwicklung zu einem Bergbaubetrieb befindet und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets enthält.

Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als die wichtigsten Projekte von Arcadia angesehen werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.arcadiaminerals.global.

Fußnoten:

(1) Asx-Meldung vom 20. März 2023 "Positive Lithium-Testarbeiten deuten auf saubere und kostengünstige Extrusion bei Bitterwasser Clays hin".

(2) Asx-Meldung vom 20. August 2023: "Über 500% Steigerung der Lithium-Ressource mit 287Kt LCE bei Bitterwasser deklariert"

(3) Asx-Meldung vom 27. Februar 2023: "Bohrergebnisse bestätigen Lithium-Mineralisierung in der dritten Pfanne des Bitterwasser-Lithium-Ton-Projekts"

(4) Asx-Meldung vom 31. Juli 2023 "Quartalsbericht für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen, in denen Arcadia tätig ist und tätig zu werden beabsichtigt, spezifisch sind, sowie die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Arcadia liegen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder Arcadia, noch seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter, noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wider.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch das Unternehmen dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (noch Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und ist nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung gedacht. Anleger sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

