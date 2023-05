IRW-News: Arcadia Minerals Ltd.: Arcadia Minerals Ltd.: Baufinanzierung für Swanson Tantalum-Projekt gesichert

IRW-PRESS: Arcadia Minerals Ltd.: Arcadia Minerals Ltd.: Baufinanzierung für Swanson Tantalum-Projekt gesichert

HIGHLIGHTS

- Sicherung einer Baufinanzierung in Höhe von mindestens 7 Mio. US$ durch HeBei Xinjian Construction CC (HeBei) im Gegenzug für eine Beteiligung am Swanson-Tantal-Projekt (Swanson-Projekt) zu folgenden Bedingungen:

o HeBei baut eine Anlage, die Infrastruktur führt die Minenerschließung und die Inbetriebnahme einer Multi Gravity Separation Anlage (MGS) durch.

o Die Inbetriebnahme beinhaltet, dass Hebei die Anlage nach detaillierten technischen Spezifikationen baut, die von Arcadia bereitgestellt werden, und

o HeBei erhält eine 38%ige Beteiligung an Orange River Pegmatite (Pty) Ltd (ORP), sobald es seine Verpflichtungen erfüllt hat

- Die Anlage ist für die Aufnahme von ca. 20.000 Tonnen Rohmaterial pro Monat ausgelegt

- Die Produktion wird für das erste Quartal 2025 erwartet

- Die Gespräche mit mehreren Abnehmern sind weit fortgeschritteno Die Bauarbeiten durch HeBei werden in Kürze beginnen

- Die Bauarbeiten von HeBei sollen in Kürze beginnen

- Arcadia behält nach dem Bau und der Inbetriebnahme einen Anteil von 49,6 % am Swanson-Projekt

- Arcadia behält eine 80%ige Projektbeteiligung an seinen Ni/PGE- und Hartgesteinspegmatit-Explorationslizenzen (EPL7295 & EPL5047)

- DFS soll in Kürze vorgelegt werden

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA: 8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Batteriemetallexplorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten in Namibia anstrebt, die auf Tantal, Lithium (Ton, Sole und Hartgestein), Nickel, Kupfer und Gold abzielen, freut sich bekannt zu geben, dass Orange River Pegmatite (Pty) Ltd (ORP), an dem Arcadia 80 % der ausgegebenen Aktien hält, eine Zeichnungsvereinbarung mit HeBei abgeschlossen hat, wonach HeBei das Swanson-Projekt in einen stabilen Produktionszustand versetzen wird. Im Gegenzug erhält HeBei neu ausgegebene ORP-Aktien in Höhe von 38 % des ausgegebenen Aktienkapitals von ORP (Zeichnungsaktien).

Jurie Wessels, der Executive Chairman von Arcadia, erklärte: "Wie am 28. November 2022 angekündigt, hat das Unternehmen Verhandlungen mit HeBei aufgenommen. Wir freuen uns sehr, dass die Verhandlungen abgeschlossen sind und das Unternehmen mit HeBei bei der Erschließung des Swanson-Projekts zusammenarbeiten wird. In den letzten Monaten der Verhandlungen und Besichtigungen vor Ort konnten wir mit den Verantwortlichen von HeBei ein für beide Seiten vorteilhaftes Einvernehmen erzielen, das einen erfolgreichen Abschluss der Bauarbeiten verspricht. Darüber hinaus dürften die Synergien, die sich aus der Zusammenarbeit mit unserem Nachbarn ergeben, dem auch die nahegelegene Homestead-Tantalitmine gehört, Hebei und Arcadia weitere Möglichkeiten in der Region eröffnen, einschließlich Gesprächen mit mehreren Abnehmern im Hinblick auf die anfängliche Produktionskapazität des Swanson-Projekts. Darüber hinaus hat die Transaktion keine Auswirkungen auf Arcadias 80-prozentigen Besitz der EPL 5047 und 7295, wo Arcadia weiterhin nach mineralisierten Pegmatiten suchen und Arbeiten im Zusammenhang mit seinem Kum-Kum Nickel & PGE-Projekt durchführen wird. Da die MGS-Anlage für eine Beschickung von 20.000 Tonnen ausgelegt ist, könnten zukünftige Mineralressourcen, die von Arcadia außerhalb des Swanson-Projekts entdeckt werden, in Swanson verarbeitet werden."

UMFANG DER TRANSAKTION

Die Finanzierungstransaktion durch Zeichnung (die Transaktion) bezieht sich auf die Mineralressourcen des Swanson Tantal/Lithium-Projekts, das sich in, auf und unter der Bergbaulizenz ML 223 (Swanson-Projekt) befindet, die ORP in der Region Karas in der Republik Namibia gehört.

Ziel der Transaktion ist es, mit der Ausbeutung der bestehenden JORC-Mineralressourcen (1) zu beginnen, die aus einer angezeigten Mineralressource von 1.439 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 498 ppm Ta2O5, 72 ppm Nb2O5 und 0. 14 % Li2O und einer abgeleiteten Mineralressource von 1.145 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 472 ppm Ta2O5, 75 ppm Nb2O5 und 0,17 % Li2O.

Im Rahmen der Transaktion ist ORP berechtigt, die exklusiven Prospektionslizenzen EPL 5047 und EPL 7295 ohne Gegenleistung an ein neues privates Unternehmen zu übertragen, an dem die bisherigen Aktionäre von ORP im gleichen Verhältnis wie bisher beteiligt sein werden (Arcadia 80 % und die restlichen 20 % an bestehende Minderheitsverkäufer, wobei die Bedingungen mit den Bedingungen des Ersatzprospekts des Unternehmens übereinstimmen werden)(2).

Bedingungen der Transaktion

Die Transaktion wird erst dann wirksam, wenn HeBei die folgenden Dokumente vorgelegt hat:

a. eine Bescheinigung über die Fertigstellung der Aufbereitungsanlage, die von einem von den Parteien beauftragten Ingenieur ausgestellt wurde und die die zufriedenstellende Konstruktion und Inbetriebnahme der MGS-Anlage bestätigt,

b. eine Bescheinigung über den Abschluss der Finanzierung, die von einem von den Parteien beauftragten Wirtschaftsprüfer ausgestellt wurde und die bestätigt, dass ein Mindestbetrag von 7.000.000 US$ (10. 4 Mio. AU$) von HeBei für den Bau und die Inbetriebnahme der MGS-Aufbereitungsanlage aufgewendet wurde,

c. ein Produktionszertifikat für die Aufbereitungsanlage, das von einem von ORP beauftragten Ingenieur oder Metallurgen ausgestellt wurde und in dem bestätigt wird, dass die MGS-Anlage in der Lage ist, die vereinbarten Mineralienmengen zu verarbeiten, und

d. eine von HeBei ausgefertigte Übernahmeurkunde, aus der hervorgeht, dass HeBei den Bedingungen der bestehenden ORP-Aktionärsvereinbarung (3) beigetreten ist.

Die oben genannten Bedingungen (zweiter Satz von Vorbedingungen) müssen spätestens 18 (achtzehn) Monate nach dem Datum der Vereinbarung erfüllt sein (oder ORP kann darauf verzichten), woraufhin ORP oder HeBei die Zeichnungsvereinbarung kündigen können, wenn die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, wobei weder ORP noch ein anderer Aktionär von ORP verpflichtet ist, die von HeBei zu diesem Zeitpunkt aufgewendeten Mittel oder den Wert dieser Arbeiten an Hebei zurückzuerstatten, weil Hebei nicht in der Lage ist, den Wert dieser Arbeiten zu ermitteln.

(1) Siehe auch ASX-Meldung vom 6. Mai 2022 "JORC-Mineralressource im Swanson-Tantalprojekt verdoppelt sich"

(2) Siehe Ersetzungsprospekt vom 23. Juni 20213 "

(3) Siehe Ersetzungsprospekt vom 23. Juni 2021

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Arcadia Minerals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ARCADIA MINERALS LIMITED

ISIN: AU0000145815

Jurie H. Wessels

Executive Chairman

info@arcadiaminerals.global

Diese Übersetzung der englischen Originalmeldung: CONSTRUCTION FUNDING SECURED FOR SWANSON TANTALUM PROJECT stellt nur einen Auszug aus der 10-seitigen Meldung dar. Die Originalmeldung umfasst weitere Informationen und ist hier einzusehen: https://www.arcadiaminerals.global/wp-content/uploads/2023/05/61151953.pdf

Wollen Sie mehr deutschsprachige Informationen zu Arcadia Minerals? Oder sind Sie daran interessiert, auf den Verteiler für spannende Nebenwerte eingetragen zu werden? Dann schicken Sie einfach eine Email mit dem Stichwort Arcadia und/oder Nebenwerte an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu und Sie werden in den jeweiligen Verteiler eingetragen.

HINTERGRUND ZU ARCADIA

Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Gold- und neuzeitlichen Metallen (Lithium, Tantal, Palladium, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.

Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die Mineralexplorationsprojekte umfassen.

1. Das Bitterwasser-Projekt, das für Lithium-in-Sole in Frage kommt und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium-in-Ton enthält.

2. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.

3. Karibib-Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold.

4. Das Swanson-Projekt - ein fortgeschrittenes Tantalprojekt, für das eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird und das eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets und der benachbarten Grundstücke des Unternehmens enthält.

Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als Arcadias Hauptprojekte betrachtet werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.arcadiaminerals.global.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen spezifisch sind, in denen Arcadia tätig ist und tätig zu werden gedenkt, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Arcadia liegen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernehmen weder Arcadia, seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wider.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch das Unternehmen dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und soll nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Anleger sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

