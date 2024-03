IRW-News: American Aires Inc: American Aires gibt die Ernennung von Jamie Cochran zum Mitglied des Vorstands bekannt

IRW-PRESS: American Aires Inc: American Aires gibt die Ernennung von Jamie Cochran zum Mitglied des Vorstands bekannt

Toronto, ON - 21. März 2024 - American Aires Inc. (American Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, die Berufung von Jamie Cochran in den Verwaltungsrat des Unternehmens bekannt zu geben, der Ruslan Elensky ersetzen wird. Das Unternehmen möchte Ruslan Elensky für seinen immensen Beitrag zum Erfolg von Aires während der frühen und prägenden Phasen der Entwicklung danken. Frühe Stadien eines Unternehmens sind anfällig für Volatilität und Ungewissheit und daher kann es nicht wichtiger sein, in dieser Phase die richtigen Gründungspartner zu haben. Ruslan sah die Chance, die sich Aires bot, und sorgte mit seiner Unterstützung, seinem Durchhaltevermögen und seinem natürlichen Unternehmergeist in vielerlei Hinsicht dafür, dass das Unternehmen von seiner Gründung bis zu seiner heutigen Position in der Biowissenschaftsbranche vorankam.

Die kürzlich angekündigte, überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 4 Millionen Dollar war der Höhepunkt der jahrelangen Bemühungen des Teams, einschließlich Ruslan, und öffnete Türen zu neuen Möglichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt kamen der Verwaltungsrat des Unternehmens, die Geschäftsleitung und Ruslan zu der Einsicht, dass ein neues Verwaltungsratsmitglied, das über mehr Erfahrung in Bezug auf die aktuelle Marktposition von Aires verfügt, im besten Interesse der Zukunft des Unternehmens und seiner Aktionäre wäre. Wir möchten uns gemeinsam bei Ruslan für seine Unterstützung und seine Zeit bei Aires bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Ruslan Elensky kommentierte: "Ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, einer der Gründungspartner und eines der ersten Mitglieder des Verwaltungsrats zu sein. Es war eine lange und fruchtbare Reise, und die jüngste Finanzierung und die Entwicklung des Aktienkurses spiegeln den Erfolg wider, den wir alle hatten. Ich möchte dem gesamten Team für die gemeinsame Arbeit und den gemeinsamen Erfolg danken. Ich bin sehr stolz auf Sie und werde ein enger Freund, Unterstützer und Aktionär des Unternehmens bleiben."

Jamie Cochran, ein bestehender Aktionär mit 4,6 Millionen Aktien und 1,6 Millionen Optionsscheinen, ersetzt Ruslans Sitz im Board of Directors. Jamies Erfahrung und Erfolg im E-Commerce in Verbindung mit seinen Beziehungen zu öffentlichen Persönlichkeiten und Prominenten im Bereich Gesundheit und Wellness vervollständigen das Team, da das Unternehmen sich darauf vorbereitet, seine Präsenz in diesem Bereich zu erweitern und zu vertiefen. Jamies erwarteter Beitrag wird darin bestehen, strategische Partnerschaften mit richtungsweisenden Personen und Unternehmen zu fördern. Diese Initiative steht im Einklang mit dem kürzlich angekündigten Programm #airesathletes, das sich an professionelle Athleten und Spitzenkünstler richtet.

"Ich freue mich, dem Vorstand von American Aires beizutreten, vor allem in einer Zeit, in der das Unternehmen an Zugkraft gewinnt. Nachdem ich die Wissenschaft hinter der Technologie erforscht und ihre Auswirkungen durch meinen eigenen EEG-Gehirnscan persönlich erlebt habe, bin ich von ihrem enormen Potenzial überzeugt. Mit der Führung von Josh Bruni und strategischen Partnerschaften mit Gruppen wie VaynerCommerce sind wir bereit für Wachstum. Die zunehmende Sichtbarkeit von Spitzensportlern und -künstlern wie der UFC-Champion Maycee Barber unterstreicht die wachsende Anerkennung und das Potenzial für eine breitere Anwendung. Ich freue mich darauf, mit meinem Fachwissen dazu beizutragen, Aires in eine neue Ära der Innovation und des globalen Einflusses zu führen", sagte Jamie Cochran.

Jamie Cochran ist ein erfahrener Fachmann im E-Commerce, insbesondere im Gesundheits- und Wellness-Segment, mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der erfolgreichen Führung von Online-Unternehmen und einem kumulierten Umsatz von etwa 1 Milliarde US-Dollar. Als Präsident von WoofWell hat er sein Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit unter Beweis gestellt und seinen Ruf als strategische und visionäre Führungspersönlichkeit weiter gestärkt. Darüber hinaus hat er in seiner beratenden Funktion bei MD Medica seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, strategische Erkenntnisse zu liefern und so zum Wachstum des Unternehmens und zur Verbesserung der Dienstleistungen beizutragen.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

wifi@airestech.com

Telefon: +1 415 707-0102

