IRW-News: Alpha Metaverse Technologies Inc. : Alpha Metaverse zieht Großauftrag an Land und erzielt erste Umsätze mit seiner KI

Alpha Metaverse Technologies Inc.: Alpha Metaverse zieht Großauftrag an Land und erzielt erste Umsätze mit seiner KI

VANCOUVER, British Columbia, 14. März 2023 / IRW-Press / - Alpha Metaverse Technologies Inc. (Alpha' oder das Unternehmen), ein Technologieunternehmen, das sich auf das Metaversum, den Gaming-Markt und generative KI konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Auftrag erhalten hat, für ein multinationales Markenunternehmen (das Markenunternehmen), das in seiner Kategorie führend ist, eine Metaversum-Umgebung zu gestalten. Dieses faszinierende neue Projekt wird bei Projektbeginn enthüllt und bietet dem Markenunternehmen die Möglichkeit, seine Produkte und Dienstleistungen in einer immersiven und interaktiven virtuellen Umgebung zu präsentieren und das Kunden-Engagement damit in eine völlig neue Dimension zu führen.

Der Auftrag ist für Alpha ein wichtiger Meilenstein und spiegelt die steigende Nachfrage nach Metaversum-Lösungen und künstlicher Intelligenz in der digitalen Welt von heute wider. Das Know-how des Unternehmens im Bereich der Entwicklung virtueller Welten und immersiver Erfahrungen wird von führenden Markenunternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt geschätzt.

Zusätzlich zu dieser großartigen Nachricht kann Alpha mit Freude berichten, dass die Umsatzzahlen für das erste Quartal 2023 die höchsten in der Geschichte des Unternehmens sein werden. Das Unternehmen verzeichnet ein bemerkenswertes Wachstum von über 400 % gegenüber dem vorhergehenden Quartal, was vom enormen Einsatz und von der Hingabe seines qualifizierten Teams zeugt.

Wir sind begeistert, dass uns dieses Markenunternehmen, ein Marktführer in seiner Kategorie, für die Gestaltung seiner Metaversum-Umgebung auserwählt hat. Wir können es kaum erwarten, beim offiziellen Launch weitere Einzelheiten bekannt zu geben, so Brian Wilneff, der CEO von Alpha. Es ist eine unglaubliche Chance für uns, die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz und des Metaversums von Alpha zu präsentieren und zu zeigen, wie damit die Art und Weise des Kunden-Engagements von Markenunternehmen verändert und die Gestaltung neuer Produktkategorien ermöglicht wird.

Über Alpha Metaverse:

Alpha Metaverse Technologies Inc. (CSE: ALPA) (OTC: APETF) (FWB: 9HN0) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das ein ganze Reihe von Projekten in den Bereichen Metaverse, Gaming und generative KI besitzt. Zu den operativen Geschäftsbereichen des Unternehmens zählen: Shape Immersive, ein Full-Service-Metaverse-Studio, das die Zukunft des Web3-Gaming gestaltet und für Fortune-500-Unternehmen und andere Marktteilnehmer über 3D, NFT, XR und Spiele virtuelle Erlebniswelten im Einzelhandel entwickelt; MANA, eine maßgeschneiderte SaaS-Lösung und ein Innovationslabor, das Partnerunternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Interaktionen mit der Community über den Betrieb eigener Gaming-Plattformen zu verbessern; GamerzArena, eine Gaming-Plattform, auf der alle Gamer in die Welt des E-Sports eintauchen können. Das Format bietet Top-Marken die Möglichkeit, Videospielwettbewerbe zu organisieren, bei denen die Spieler Geld und Preise gewinnen können. Zu den Kunden und Partnern von Alpha zählen unter anderem Marken wie RTFKT, Olympics, Star Altas, Red Bull, Intel und TED. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.alphametaverse.com.

Kontakt:

Investor Relations: ir@alphametaverse.com - 604 359 1256

Media und Public Relations: media@alphametaverse.com

Für das Board of Directors

Brian Wilneff

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft und die Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Durchführung weiterer Akquisitionen, der Integration der Fähigkeiten von Shape in das Portfolio der Spielelösungen des Unternehmens, des Cross-Sellings über die Geschäftsbereiche hinweg, der Entwicklung von weiterem geistigen Eigentum im Bereich Spiele und Metaverse-Spielerfahrungen, des zukünftigen Wertes der Metaverse-Branche und der Fähigkeit des Unternehmens, sich so zu positionieren, dass es aus der Metaverse-Branche Kapital schlagen kann. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen, unter anderem in Abhängigkeit von den Risiken, dass das Unternehmen keine weiteren Akquisitionen abschließt; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Fähigkeiten von Shape in sein Portfolio von Spiellösungen zu integrieren; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weiteres geistiges Eigentum für Spiele und Metaverse-Spielerlebnisse zu entwickeln; das Risiko, dass der zukünftige Wert der Metaverse-Branche nicht zum Tragen kommt; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sich so zu positionieren, dass es aus der Metaverse-Branche Kapital schlagen kann; und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet auszuführen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und es gibt keinen Hinweis auf die Rentabilität auf der Grundlage der gemeldeten Umsätze. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

