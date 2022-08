IRW-News: Alkaline Fuel Cell Power Corp.: Alkaline Fuel gibt bei der Einreichung der Finanzabschlüsse und MD&A für das zweite Quartal 2022 einen Anstieg des Vermögens und der Einnahmen bekannt

IRW-PRESS: Alkaline Fuel Cell Power Corp.: Alkaline Fuel gibt bei der Einreichung der Finanzabschlüsse und MD&A für das zweite Quartal 2022 einen Anstieg des Vermögens und der Einnahmen bekannt

Toronto, Ontario, 12. August 2022 - Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB:ALKFF) (FWB: 77R, WKN: A3CTYF) (AFCP oder das Unternehmen), eine diversifizierte Investmentplattform, die erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energieanlagen sowie CleanTech entwickelt, freut sich heute bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei- und sechsmonatigen Zeiträume bis zum 30. Juni 2022 eingereicht hat. Ausgewählte Finanz- und Betriebsinformationen sind unten aufgeführt und sollten zusammen mit dem Konzernabschluss und der Diskussion und Analyse des Managements (MD&A) von AFCP für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2022 gelesen werden, die auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der AFCP-Website unter www.fuelcellpower.com abrufbar sind.

AFCP diversifiziert seine Investitionen in umsatzfördernde Investitionen wie KWK-Anlagen und verbessert seine Fähigkeit, Brennstoffzellen schneller auf den Markt zu bringen, erklärte Frank Carnevale, Chief Executive Officer. Anleger wünschen sich eine risikoärmere Anlageplattform, und wir sind auf dem besten Weg, sie zu liefern.

Finanzhighlights Q2/2022

AFCP erzielte im zweiten Quartal 2022 bedeutende Fortschritte, darunter die folgenden Highlights:

- Ca. 5%ige Steigerung des Gesamtvermögens über die ersten beiden Quartale 2022 von $8,968 Millionen auf $9,413 Millionen;

- Im Vergleich zu Q2/2021 wurde eine Reduzierung der vierteljährlichen Betriebskosten um 71 % gegenüber dem Vorjahr erreicht, womit AFCP von einer deutlich niedrigeren monatlichen Cash-Burn-Rate profitieren konnte;

- In Q2/2022 wurde ein deutlich geringerer Nettoverlust von $1,4 Mio. im Vergleich zu einem Nettoverlust von $5,0 Mio. im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 verzeichnet, der in erster Linie auf einen Rückgang der aktienbasierten Vergütung zurückzuführen ist, teilweise ausgeglichen durch erhöhte Aktivitäten im Jahr 2022;

- Erste vorläufige Umsatzgenerierung von $46.500 aus dem Teilquartal aus dem PWRR Flow-Geschäft und der entsprechende Anlagenwert von rund $1 Millionen aus dem operativen Unternehmen; und

- Das Quartal wurde mit einem Working Capital von $2,2 Millionen und einem Kassenbestand von $3,1 Millionen gegenüber einem Working Capital von $6,1 Millionen und einem Kassenbestand von $5,9 Millionen am 31. Dezember 2021 abgeschlossen.

Ausblick

Wie am 20. Juni 2002 berichtet, gab das Unternehmen einen Ausblick für das Gesamtjahr 2022 und darüber hinaus. Das Unternehmen wird auch in den kommenden Monaten laufend über die Erfolge berichten. Nachfolgend sind einige der Ziele aufgeführt:

Unternehmensinitiativen

- Verbesserung der finanziellen Flexibilität durch Sondierung von Möglichkeiten zur Nutzung von Flow-Through-Aktien zur Minimierung des Eigenkapitalbedarfs von AFCP für die laufende Entwicklung und Förderung von KWK-Projekten;

- Identifizierung, Förderung und Durchführung strategischer Akquisitionen von zusätzlichen attraktiven Energieanlagen, ertragsstarken Dienstleistungsunternehmen im Strom- und Energiesektor und/oder synergetischen sauberen Technologieanlagen oder -unternehmen; und

- Beschaffung und Sicherung von Betriebskapital für Akquisitionen und Wachstumskapital, falls erforderlich.

Kontinuierliches Wachstum bei PWWR

- Erweiterung der Anlagenbasis des Unternehmens durch die Nutzung unserer laufenden Einnahmen und Erträge, die durch PWWR Flow generiert werden, und die Entwicklung der PWWR Flow-Projekte im Wert von $50 Mio., die sich in den nächsten zwei Jahren in unserer Pipeline befinden.

Weitere Fortschritte bei der Kommerzialisierung von Fuel Cell Power NV

- Erreichen des nächsten kritischen Meilensteins auf dem Weg zu einem voll funktionsfähigen Brennstoffzellensystem mit 4 kW in einer Laborkonfiguration;

- Weitere Beschleunigung und Intensivierung der Bemühungen, Brennstoffzellen weltweit auf den Markt zu bringen;

- Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Aufbau einer groß angelegten und kosteneffizienten Brennstoffzellenfertigung; und

- Sicherung zusätzlicher strategischer Partnerschaften für die Erprobung und den Einsatz von Brennstoffzellen in Nordamerika.

Studien deuten darauf hin, dass die nordamerikanische KWK-Industrie ein Volumen von über US$800 Mio. erreichen wird, was durch günstige behördliche Vorschriften zur Messung der Nettoenergiemenge in Verbindung mit der steigenden Nachfrage nach selbst erzeugtem Strom und der wachsenden Neigung der Verbraucher zu nachhaltiger Energie angetrieben wird. Die zunehmende Besorgnis über Treibhausgasemissionen in Verbindung mit einer verbesserten Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit von KWK-Anlagen wird die Produktakzeptanz voraussichtlich weiter vorantreiben. Es wird erwartet, dass der KWK-Markt weltweit von geschätzten US$26,6 Mrd. im Jahr 2021 auf US$35,2 Mrd. im Jahr 2026 wachsen wird, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 5,8 %. Die Kombination dieser Makrofaktoren stellt ein günstiges Umfeld für AFCP dar, um unsere PWWR-Flow-Systeme weiterhin bei Kunden in ganz Nordamerika einzusetzen. Dies bietet eine stabile Einnahmequelle, während wir gleichzeitig unsere fortschrittliche Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie weiterentwickeln und PWWR to the People bringen.

ÜBER ALKALINE FUELL CELL POWER CORP. (NEO: PWWR)

AFCP ist eine diversifizierte Investitionsplattform, die erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energieanlagen sowie CleanTech entwickelt. Wir bringen Power to the People und kombinieren eine stabile Einnahmequelle mit einer zukunftsorientierten Vision, um unsere fortschrittliche Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu kommerzialisieren, sodass der massive Bedarf des globalen Marktes gedeckt und letztlich überzeugende Renditen für Investoren generiert werden.

AFCP arbeitet über zwei globale Geschäftsbereiche: Fuel Cell Power NV, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Belgien, und PWWR Flow Streams (PWWR Flow), eine AFCP-Marke in Kanada.

- Fuel Cell Power NV konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungs- (Mikro-KWK)-Systemen, die auf fortschrittlicher alkalischer Brennstoffzellentechnologie basieren, die keine CO2-Emissionen erzeugt. Fuel Cell Power NV arbeitet an Meilensteinen, um 2024 eine kommerzialisierte alkalische Brennstoffzelle zu liefern.

- PWWR Flow konzentriert sich auf die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK)-Anlagen. PWWR Flow-Anlagen bieten Effizienzsteigerungen von über 20 % bei geringeren Kosten für Kunden in Wohn- und Geschäftsanwendungen. PWWR Flow hat bereits einen Vertrag über die Bereitstellung seiner bestehenden KWK-Anlagen in Toronto (Kanada) abgeschlossen und verfügt über eine zusätzliche Pipeline potenzieller Verträge im Wert von derzeit über $50 Millionen.

AFCP ist gut positioniert, um den Menschen in der globalen Energiewende Power to the People zu liefern und gleichzeitig eine diversifizierte CleanTech-Wachstumsplattform für Investoren zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.fuelcellpower.com/ und das Unternehmen hält Investoren und andere interessierte Stakeholder dazu an, ihm auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube zu folgen.

Die Stammaktien sind an der NEO Exchange (NEO) unter dem Symbol PWWR, der OTC Venture Exchange (OTCQB) unter dem Symbol ALKFF und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 77R und der WKN A3CTYF zum Handel zugelassen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Frank Carnevale

Chief Executive Officer

+1 (647) 531-8264

fcarnevale@fuelcellpower.com

Zukunftsgerichtete Informationen Forward-Looking Information

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahme, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder dürften. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Technologie, das geistige Eigentum, den Geschäftsplan, die Ziele und die Strategie des Unternehmens beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen dienen dem Zweck, über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich eine Stützung auf solche Aussagen und Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke, wie z.B. für Investitionsentscheidungen, eignet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

DIE NEO EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER NEO EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67053

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67053&tr=1

