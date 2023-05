IRW-News: Alkaline Fuel Cell Power Corp.: Alkaline Fuel Cell Power Corp. meldet Umfirmierung in Cleantech Power Corp.

IRW-PRESS: Alkaline Fuel Cell Power Corp.: Alkaline Fuel Cell Power Corp. meldet Umfirmierung in Cleantech Power Corp.

TORONTO, Ontario, 4. Mai 2023 / IRW-Press / Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB:ALKFF) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) (PWWR oder das Unternehmen), eine diversifizierte Investmentplattform, die sich mit der Entwicklung von bezahlbaren, erneuerbaren und zuverlässigen Energiequellen und Cleantech-Lösungen befasst, freut sich, im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 24. April 2023 bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Wirkung ab heute, dem 4. Mai 2023, seinen Namen von Alkaline Fuel Cell Power Corp. in Cleantech Power Corp. ändert (Umfirmierung). Der neue Name wurde gewählt, um den Fokus der Geschäftstätigkeit des Unternehmens besser wiederzugeben. Die Umfirmierung wurde von der NEO Exchange genehmigt. Das Unternehmen behält sein Handelssymbol an der NEO Exchange, PWWR, bei. Das Unternehmen änderte sein Handelssymbol am OTCQB von ALKFF in PWWRF.

Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens lautet 18453N103, seine neue ISIN lautet CA18453N1033.

Das Unternehmen stellt sein neues Firmenlogo wie folgt vor:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70373/PWWR_2023-05-04_DEPRcom.001.png

Abbildung 1- Logo von Cleantech Power Corp.

Außerdem wurde die Website des Unternehmens, www.cleantechpower.ca, ebenso wie die Investor Presentation (Präsentation für Anleger) aktualisiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70373/PWWR_2023-05-04_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2- Aktualisierte Homepage: Investor Presentation

Cleantech Power steht für unsere Marke, unseren Fokus und dafür, wer wir sind, während wir kostengünstige, erneuerbare und zuverlässige Energie entwickeln und den Menschen liefern, erklärte Frank Carnevale, der CEO von Cleantech Power Corp. Unsere Geschichte, wie wir führende Cleantech für die Bereitstellung kostengünstigerer Energielösungen für unsere Kunden einsetzen, ist einzigartig.

Die Umfirmierung wirkt sich nicht auf die Rechte der Aktionäre des Unternehmens aus. Im Rahmen der Umfirmierung findet keine Kapitalkonsolidierung statt. Es besteht im Zusammenhang mit der Umfirmierung kein Handlungsbedarf für die Aktionäre. Die ausgegebenen Zertifikate, die die Stammaktien des Unternehmens vertreten, werden von der Umfirmierung nicht beeinträchtigt und müssen nicht umgetauscht werden.

ÜBER ALKALINE FUEL CELL POWER CORP. (NEO: PWWR)

PWWR ist eine diversifizierte Investitionsplattform, die erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energiequellen und Cleantech-Lösungen entwickelt. Wir bringen Power to the People und kombinieren eine stabile Einnahmequelle mit einer zukunftsorientierten Vision, um unsere fortschrittliche Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu kommerzialisieren, sodass der massive Bedarf des globalen Marktes gedeckt und letztlich überzeugende Renditen für Investoren generiert werden.

PWWR ist gut positioniert, um den Menschen in der globalen Energiewende Power to the People zu liefern und gleichzeitig eine diversifizierte CleanTech-Wachstumsplattform für Investoren zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.cleantechpower.ca und das Unternehmen hält Investoren und andere interessierte Stakeholder dazu an, ihm auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok und YouTube zu folgen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Frank Carnevale

Chief Executive Officer

+1 (647) 531-8264

fcarnevale@cleantechpower.ca

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahme, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder dürften. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können sich unter anderem auf die Umfirmierung sowie Aussagen in Bezug auf die Technologie, das geistige Eigentum, den Geschäftsplan, die Ziele und die Strategie des Unternehmens betreffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen dienen dem Zweck, über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich eine Stützung auf solche Aussagen und Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke, wie z.B. für Investitionsentscheidungen, eignet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

DIE NEO EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER NEO EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70373

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70373&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA01590A1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.