IRW-News: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro nimmt erneut an CEM AlphaNorth Capital Event teil

Sarnia (Ontario), 11. Januar 2023. Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro oder das Unternehmen) (CSE: ACT, OTCQB: ACTHF, FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten Technologien auf Wasserbasis zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffen sowie zur Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen zu Ressourcen der neuen Ära und hochwertigeren Kraftstoffen, gab heute bekannt, dass es von 20. bis 23. Januar 2023 am CEM AlphaNorth Capital Event in Nassau auf den Bahamas teilnehmen wird. Während der Veranstaltung wird Aduro Einzelgespräche mit interessierten Investoren und anderen Interessensvertretern führen.

In den vergangenen drei Monaten hat Aduro mehrere Meilensteine gesetzt, einschließlich der Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Prospera Energy Inc. hinsichtlich der Entwicklung einer vorkommerziellen Pilotanlage zur Umwandlung von Bitumen mit niedrigem API-Gehalt zu hochwertigeren Produkten, des Erhalts einer Forschungssubvention in Höhe von 1,14 Millionen $ vom Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) und Mitacs zur Optimierung der chemischen Wiederverwertung von gemischten Industrie- und Verbraucherkunststoffen durch die Bewertung der Auswirkungen von Verunreinigungen auf Kunststoffrohstoffe und die Verbesserung der Vor- und Nachverarbeitungstechniken sowie des Beitritts zum Programm Shell GameChanger für die Dekarbonisierung von Chemikalien zur Beschleunigung der Entwicklung und Kommerzialisierung der unternehmenseigenen HydrochemolyticTM-Technologie zur Umwandlung von Kunststoffabfällen zu wertvollen Chemikalien.

Diese Konferenz stellt eine Gelegenheit dar, mit Investoren zu sprechen, die auf der Suche nach wachstumsstarken Unternehmen im Bereich der sauberen Technologien wie Aduro sind, diesen unsere Errungenschaften zu präsentieren und unsere Zukunftspläne zu erörtern, sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro. Aduro befindet sich in einer günstigen Position, um sein Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus fortzusetzen, und wir freuen uns darauf, unsere Pläne mit Investoren beim CEM AlphaNorth Capital Event zu erörtern.

Über Capital Event Management Ltd.

Capital Event Management Ltd. (CEM) ist ein führender Anbieter von Möglichkeiten für Small-Cap-Investmentberater, Portfoliomanager, institutionelle Investoren und Privatpersonen mit hohem Eigenkapital, mit aufstrebenden Unternehmen in Kontakt zu treten, die Kapital beschaffen und Unterstützung auf dem offenen Markt erhalten möchten. Angesichts einer Erfahrung von über zehn Jahren mit der Erstellung einer exklusiven Investorendatenbank und eines Partnerfonds bei CEM Capital hat das Unternehmen das Fundament gelegt, um seinen Kunden den Aufbau von Beziehungen zu erleichtern, die den Unterschied ausmachen können. Der fünfsäulige Ansatz von CEM umfasst einen Partnerfonds, Zielveranstaltungen, virtuelle Meetings, Beratung von Führungskräften sowie Beratungsdienstleistungen, die allesamt darauf ausgerichtet sind, wertvolle Erfahrungen zu bieten, die Kapital mit Möglichkeiten verbinden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder regenerativ erzeugte Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

