IRW-News: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro Clean Technologies begrüßt Stefanie Steenhuis als neuen Head of Brand and Marketing

IRW-PRESS: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro Clean Technologies begrüßt Stefanie Steenhuis als neuen Head of Brand and Marketing

Sarnia, Ontario, den 11. Mai 2023 / IRW-Press / - Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro oder das Unternehmen) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das mit Hilfe von chemischen Verfahren geringerwertige Rohmaterialien wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, freut sich sehr bekannt zu geben, dass das Unternehmen Stefanie Steenhuis als Head of Brand and Marketing in seinem Team aufnimmt.

Frau Steenhuis ist eine Expertin mit weltweiter Erfahrung und Expertise in den Bereichen Marketing, Kommunikation sowie Änderungsmanagement und besitzt eine Leidenschaft für Menschen und Marken. Mit ihrer umfangreichen Führungserfahrung bei der Leitung von internationalen und Remote-Teams sowie effizientem Projektmanagement konnte Frau Steenhuis Marken wie Siemens und IBM erfolgreich auf den weltweiten Märkten für Erdöl und Gas bzw. den IT-Märkten positionieren.

Als Green Belt, zertifizierter Scrum Master und Business Coach bringt Frau Steenhuis enormes Wissen und Know-how in das Unternehmen ein. Sie verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Leitung strategischer Planungsprozesse, der Umsetzung von Culture-Change-Projekten, der Initiierung und Durchführung von Markenaktivitäten und der Entwicklung und Umsetzung von Marketing- und Kommunikationsstrategien auf verschiedenen Märkten.

Frau Steenhuis stößt zu einem idealen Zeitpunkt zum Team von Aduro, da das Unternehmen bestrebt ist, bei der Bereitstellung nachhaltiger und umweltfreundlicher Lösungen für die globalen Industrien eine führende Rolle zu spielen. Die Hydrochemolytic-Technologie von Aduro, die bei relativ niedrigen Temperaturen und mit geringen Kosten arbeitet, ist ein wegweisender Ansatz, mit dem geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umgewandelt werden. Diese innovative Technologie setzt Wasser als entscheidenden Stoff in einer Chemieplattform ein, mit der Kunststoffabfälle in neue Materialien sowie schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umgewandelt werden.

Die Marketing- und Branding-Expertise von Frau Steenhuis wird entscheidend dazu beitragen, die Bekanntheit der hochmodernen Technologie des Unternehmens und seines Engagements für die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft sowie grünerer Verfahren für Bitumen zu steigern. Mit ihrer Erfahrung im B2B- und B2C-Marketing- und Kommunikationsbereich wird Frau Steenhuis eine wichtige Rolle bei der Etablierung und Kommunikation der Marke, der Kernwerte und der zentralen Botschaften von Aduro Clean Technologies spielen, um die weltweite Bekanntheit zu steigern und eine einzigartige Marktpositionierung für das Unternehmen zu erreichen.

Die Fähigkeit, Plastikabfall und andere geringerwertige Ressourcen in etwas Nützliches und Wertvolles zu verwandeln, ist wirklich erstaunlich. Für das Ziel, ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Fortschritt und Nachhaltigkeit zu erzielen und die Wiederverwendung, die Zweitverwendung und das Recycling bestehender Materialien zu fördern, erfordert Innovation und ein Überdenken des Status quo. Und genau das macht Aduro Clean Technologies. Ich freue mich außerordentlich, Teil eines derart engagierten, motivierten und hochinnovativen Teams und eines zukunftsorientierten Unternehmens zu sein, sagte Stefanie Steenhuis. Ich freue mich sehr darauf, das Team zu bereichern und Aduro dabei zu unterstützen, die Menschen für seinen Weg in eine nachhaltige Zukunft zu sensibilisieren.

Wir sind hocherfreut, Stefanie bei Aduro als unseren neuen Head of Brand and Marketing begrüßen zu können, sagte Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro Clean Technologies. Durch ihre umfassende Erfahrung und Erfolgsgeschichte ist sie eine wertvolle Ergänzung unseres Teams, während wir unsere Marke und unsere Zielsetzung weltweit ausbauen.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder regenerativ erzeugte Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens stützt sich auf Wasser als kritischen Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Arrowhead

Daniel Renaud, Managing Director

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619-6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

