IRW-News: Adcore Inc.: Adcore gewinnt Microsofts Advertising 2022 Channel Partner of the Year Award für EMEA

IRW-PRESS: Adcore Inc.: Adcore gewinnt Microsofts Advertising 2022 Channel Partner of the Year Award für EMEA

TORONTO, ON, 22. März 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ)(TSX:ADCO-WT), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform, die digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise nutzt ("Effortless Marketing"), freut sich bekannt zu geben, dass Adcore zum Gewinner des Microsoft Advertising 2022 Channel Partner of the Year Award für Europa ernannt wurde.

Die Microsoft Advertising Partner Awards in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) würdigen die Elite- und Select-Partner von Microsoft Advertising für ihre unglaubliche Arbeit im Jahr 2022. Mit dem Channel Partner of the Year Award wird das Unternehmen ausgezeichnet, das in allen Bereichen eine hervorragende Partnerschaft mit Microsoft Advertising gezeigt hat.

Omri Brill, CEO von Adcore, erklärte: "Wir sind begeistert, dass Adcore als Gewinner des Microsoft Advertising 2022 Channel Partner of the Year Award für EMEA anerkannt wurde. Dies ist eine enorme Ehre für unser Unternehmen und spricht für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Kunden innovative und effektive Lösungen für das Management und die Automatisierung von E-Commerce-Werbung über unsere Adcore Marketing Cloud-Plattform zu bieten.

Unsere Partnerschaft mit Microsoft Advertising ist über die Jahre gewachsen, und wir freuen uns, weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Diese Auszeichnung spiegelt unsere starke Beziehung und den Wert wider, den wir unseren Kunden als zuverlässiger Partner von Microsoft Advertising bieten.

Wir freuen uns darauf, auf dieses Momentum aufzubauen und weiterhin die Grenzen dessen, was im Bereich der digitalen Werbung möglich ist, zu erweitern. Wir bedanken uns bei Microsoft Advertising für diese unglaubliche Ehre und bei unseren Kunden und unserem Team für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Engagement."

Katherine Eills, Global Partner and Awards Lead, Microsoft Advertising, fügte hinzu: "Microsoft Advertising ist hocherfreut, unsere Wertschätzung zu zeigen und Adcores verdienten Sieg mit dem Channel Partner of the Year Award für EMEA zu würdigen. Das Kaliber der Nominierungen in diesem Jahr war das Beste, das wir je gesehen haben, und das macht die Leistungen unserer Gewinner umso bedeutender."

ÜBER ADCORE

Adcore stärkt Unternehmer, Werbetreibende und die Zukunft des E-Commerce durch seine Plattform für Werbemanagement und -automatisierung. Durch die Kombination von umfangreichen Branchenkenntnissen und -erfahrungen mit der eigenen Engine für künstliche Intelligenz bietet Adcore eine einzigartige Lösung für digitales Marketing, die Unternehmern und Werbetreibenden die Möglichkeit gibt, ihre E-Commerce-Werbung zu verwalten und zu automatisieren und die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um einen maximalen Return on Investment zu gewährleisten. Adcore wurde nicht nur mehrfach in die Fast 50 Technology-Liste von Deloitte aufgenommen, sondern ist auch zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt über fünfzig Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und in den Außenstellen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte https://www.adcore.com/investors/, https://www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

ÜBER AMPHY

Amphy wurde 2021 inmitten der Pandemie gegründet und ist der weltweit vielfältigste 24/7-Live-Online-Lernmarktplatz. Mit Amphy können Lernende aus Tausenden von Kursen in Hunderten von Kategorien wählen, um ihre Leidenschaften und Fähigkeiten zu entwickeln, die Lernmöglichkeiten ihrer Kinder zu erweitern und vieles mehr. Lehrer auf der Amphy-Plattform sind Teil einer lebendigen virtuellen Lehrergemeinschaft, die ihren Erfolg durch Enrichment-Seminare, Marketing und Werbung sowie eine Reihe von Tools fördert und unterstützt, die es ihnen ermöglichen, ihre Kurse problemlos durchzuführen und sich auf ihre Schüler zu konzentrieren. Amphy-Schüler erhalten Zugang zu hochwertigem, personalisiertem Unterricht, auf den sie rund um die Uhr zugreifen können, und schließen sich einer wachsenden Gemeinschaft von lebenslang Lernenden an.

Für weitere Informationen über Amphy besuchen Sie bitte https://www.amphy.com/ und https://blog.amphy.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen dem Leser nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ADCORE INC.

ISIN: CA00654B1040

https://www.adcore.com/investors/

Martijn van den Bemd,

Chief Partnerships Officer

Telephone: 647-497-5337

Email: martijn@adcore.com

Investor Relations

Glen Akselrod

Bristol Capital

Telephone: 905-326-1888 ext 1

Email: info@bristolir.com

Investor Relations Europe

Dr. Eva Reuter

Dr. Reuter Investor Relations

Telephone: +49 (0) 69 1532 5857

Email: e.reuter@dr-reuter.eu

