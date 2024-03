IRW-News: Adcore Inc.: Adcore erhält 2024 den Status eines Google Premier Partners

IRW-PRESS: Adcore Inc.: Adcore erhält 2024 den Status eines Google Premier Partners

Dritte Auszeichnung in Folge beweist Engagement für hervorragende Werbung

TORONTO, ON - 6. März 2024 - Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform zur Nutzung des digitalen Marketings auf mühelose und zugängliche Weise ("Effortless Marketing"), gab heute bekannt, dass es erneut den Google Premier Partner-Status 2024 erreicht hat, die höchste Stufe des Google-Partnerschaftsprogramms.

Jedes Jahr im Februar zeichnet Google die besten 3 % seiner digitalen Marketingpartner mit dem prestigeträchtigen Premier-Partner-Status aus. Diese Auszeichnung steht für Adcores Expertise bei der Umsetzung erfolgreicher digitaler Kampagnen und der Förderung des Kundenwachstums mit den neuesten Google Ads-Tools. Als Premier Partner trägt Adcore mit Stolz das Abzeichen 2024, ein Symbol für unser Engagement für hervorragende Leistungen.

Omri Brill, CEO von Adcore, kommentierte: "Das Erreichen des Google Premier Partner-Status im dritten Jahr in Folge ist ein wichtiger Meilenstein für Adcore, der unsere Position innerhalb der elitären Top 3% der digitalen Marketingpartner von Google kennzeichnet. Diese exklusive Anerkennung ist ein Beweis für die Expertise unseres Teams und das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen bei der Nutzung von Google Ads-Tools und der Durchführung erfolgreicher digitaler Kampagnen.

Unser nachhaltiger Erfolg spiegelt nicht nur unsere technische Kompetenz wider, sondern steht auch für unser Engagement, das Wachstum voranzutreiben und die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten - Schlüsselindikatoren für unsere dauerhafte Relevanz und die Nachhaltigkeit unseres Geschäftsmodells. Darüber hinaus verbessert dieser Status den Ruf der Marke Adcore und stärkt unsere Marktposition, was unsere Attraktivität sowohl für potenzielle Kunden als auch für Investoren erhöht und uns neue Wege für Geschäftsmöglichkeiten eröffnet.

Dieser Erfolg unterstreicht unser Bestreben, die Erwartungen unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen, und bekräftigt unser Engagement, an der Spitze der digitalen Marketing-Innovation zu stehen. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft weiter zu nutzen, um unseren Kunden und Stakeholdern einen noch größeren Mehrwert zu bieten.

ÜBER ADCORE

Adcore ist ein führendes KI-gestütztes Marketing- und Technologieunternehmen.

Durch die Kombination umfangreicher Branchenkenntnisse und -erfahrungen mit seiner proprietären, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmern und Werbetreibenden die Möglichkeit gibt, ihre E-Commerce-Werbung zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um einen maximalen Return on Investment zu gewährleisten. Adcore ist ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als fünfzig Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und in den Außenstellen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte https://www.adcore.com/investors/, https://www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält oder könnte bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen über das Unternehmen, einschließlich Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, das Wachstum voranzutreiben, die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, neue Wege für Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und den Kunden und Stakeholdern einen zusätzlichen Wert zu bieten. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Sätze verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen dem Leser nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ADCORE INC.

https://www.adcore.com/investors/

Martijn van den Bemd

Verantwortlicher für Partnerschaften

Telefon: 647-497-5337

E-Mail: martijn@adcore.com

Investor Relations

Glen Akselrod

Bristol Kapital

Telefon: 905-326-1888 Durchwahl 1

E-Mail: info@bristolir.com

Investor Relations Europa

Dr. Eva Reuter

Dr. Reuter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 69 1532 5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Für diese Übersetzung der englischen Originalmeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://finance.yahoo.com/news/adcore-achieves-2024-google-premier-130000538.html

