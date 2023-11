IRW-News: Adastra Holdings Ltd.: Adastra Holdings meldet Ergebnisse für das dritte Quartal und verzeichnet Bruttoeinnahmen von 8,1 Mio. $

IRW-PRESS: Adastra Holdings Ltd.: Adastra Holdings meldet Ergebnisse für das dritte Quartal und verzeichnet Bruttoeinnahmen von 8,1 Mio. $

LANGLEY, BC / 29. November 2023 / IRW-Press / Adastra Holdings Ltd. (CSE: XTRX) (FWB: D2E) (Adastra oder das Unternehmen), ein führender Cannabisverarbeiter und Produzent von zwei kanadischen Konzentratmarken mit Schwerpunkt auf Produktinnovation und Vermarktung für den Markt für die Verwendung durch Erwachsene und den medizinischen Markt, freut sich, die Finanzergebnisse für die drei und neun Monate, die am 30. September 2023 endeten, zu veröffentlichen. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemeldung sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Im dritten Quartal 2023 erzielten wir Bruttoeinnahmen von 8,1 Millionen $ und damit einen deutlichen Anstieg um 49 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieses beeindruckende Wachstum steht in direktem Zusammenhang mit einem höheren Durchsatz in unserer Anlage in Langley. Obwohl wir im zweiten Quartal 2023 aufgrund unserer strategischen Umstellung auf die Priorisierung unserer hauseigenen Marken gegenüber der Produktion für lizenzierte Drittproduzenten einen Umsatzrückgang feststellen konnten, sind wir zuversichtlich, dass diese Umstellung langfristig von Nutzen ist. Unsere hauseigene Marke Endgame ist sehr beliebt und zahlreiche Warenartikel (SKUs) zählen bei Headset kontinuierlich zu den meistverkauften. Mit Beginn des letzten Quartals 2023 ist unser Engagement weiterhin ungebrochen, unseren Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten und die positive Dynamik zu nutzen, die wir generiert haben. Insbesondere sind wir auf dem richtigen Weg, einen Jahresumsatz von fast 40 Millionen $ zu erreichen und unsere Position als Schlüsselakteur in der florierenden Cannabisbranche zu festigen, so Michael Forbes, Chief Executive Officer von Adastra.

Finanzielle Highlights für das dritte Quartal 2023

- Bruttoeinnahmen von 8,1 Mio. $ im Dreimonatszeitraum zum 30. September 2023 (Q3 2023), verglichen mit 5,5 Mio. $ im Dreimonatszeitraum zum 30. September 2022 (Q3 2022), was einem Anstieg um 49 % aufgrund eines erheblichen Anstiegs des Durchsatzes in der Langley-Anlage entspricht.

- Bruttogewinn von 2,2 Mio. $ im Q3 2023 gegenüber 1,6 Mio. $ im Q3 2022, was einem Anstieg um 36 % entspricht. Dies wurde erreicht, indem die Skaleneffekte der Produktion gesteigert und die Kosten der Produktionsmittel verwaltet wurden.

- Die Betriebskosten als Prozentsatz der Bruttoeinnahmen sanken von 38 % im dritten Quartal 2022 auf 32 % im dritten Quartal 2023.

- Nettoverlust und Gesamtverlust von 642.000 $ im Q3 2023 gegenüber 1,1 Mio. $ im Dreimonatszeitraum, der am 30. Juni 2023 endete, was einem Rückgang um 40 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

- Im Q3 2023 erneuerte das Unternehmen seine Hypothek in Höhe von 3,5 Mio. $ mit Fälligkeit am 1. November 2024. Die Hypothek ist mit Zinsen in Höhe von 11,49 % bzw. dem Leitzinssatz plus 4,29 % pro Jahr verbunden, abhängig davon, welcher Betrag höher ist, wird monatlich berechnet, und hat eine Laufzeit von einem Jahr. Der Zinssatz erhöht sich auf 15,99 % bzw. den Leitzinssatz plus 8,79 % für die verbleibende Laufzeit, sofern er nicht früher verlängert wird.

- Die Betriebskosten stiegen um 27 % von 2,1 Mio. $ im Q3 2022 auf 2,6 Mio. $ im Q3 2023, was auf die gestiegenen Ausgaben des Unternehmens für Werbung und Anzeigen zurückzuführen war. Das Unternehmen arbeitete daran, die Markenbekanntheit der Produktlinien Endgame und Phyto Extractions durch das Veranstalten von Events zu stärken. Diese Investitionen in die Marke werden voraussichtlich zu höheren Umsätzen für kommende Perioden führen.

Finanzielle Highlights des Jahres 2023 bis heute

- In den neun Monaten, die am 30. September 2023 endeten, stiegen die durch die betriebliche Tätigkeit bereitgestellten Mittel auf 2,2 Mio. $ gegenüber von 106.000 $ in den neun Monaten, die am 30. September 2022 endeten.

- Während der neun Monate, die am 30. September 2023 endeten, hatte das Unternehmen einen freien Cashflow von 1,5 Mio. $, verglichen mit einem Abfluss von 221.000 $ in den neun Monaten, die am 30. September 2022 endeten. (1)

(1) Der freie Cashflow ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zur Messung der Fähigkeit des Unternehmens zur Wertschöpfung und zum Wachstum des Geschäfts des Unternehmens verwendet wird. Der freie Cashflow wird berechnet als Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten abzüglich der für Investitionstätigkeiten verwendeten Mittel. Der freie Cashflow ist eine vom Management angewandte, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die keine standardisierte Bedeutung nach den IFRS hat und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist. Die am unmittelbarsten mit freie Cashflow vergleichbare Kennzahl, die nach den IFRS berechnet ist, sind Cashflows, die nicht mit Finanzierungsaktivitäten zusammenhängen. Weitere Informationen zur Abstimmung des freien Cashflows finden Sie in der Abstimmungstabelle nach diesem Hinweis.

Neun Monate endend am

30. September

2023 2022

$ $

Durch betriebliche Tätigkeiten bereitgestellte Barmittel 2.235.517 106.788

Für Investitionstätigkeiten verwendete Barmittel (761.695) (327.379)

Freier Cashflow 1.473.822 (220.591)

Unternehmerische und geschäftliche Highlights für das dritte Quartal 2023

- Endgame belegt laut Headset Platz 1 und 2 der meistverkauften Konzentrate und Platz 3 der meistverkauften Vapor Pens in Alberta Quelle: Headset Data, 29. November 2023

- Endgame belegt laut Headset Platz 4 und 5 der meistverkauften Konzentrate in British Columbia Quelle: Headset Data, 29. November 2023

- Endgame belegt laut Headset Platz 3 der meistverkauften Vapor Pens in Ontario Quelle: Headset Data, 29. November 2023

- Im 3. Quartal 2023 wurden die folgenden neuen SKUs firmeneigener Marken aufgenommen in: Ontario - 23; Alberta - 19; Manitoba - 17; Yukon - 11; Saskatchewan - 10; und British Columbia - 6.

Zwischenabschluss und Lagebericht

Diese Pressemeldung zu den Geschäftsergebnissen ist in Verbindung mit dem Zwischenabschluss von Adastra für die am 30. September 2023 endenden drei und neun Monate (Zwischenabschluss) und dem Lagebericht (Management Discussion and Analysis, MD&A) zu lesen, die im Emittentenprofil von Adastra im System for Electronic Document Analysis and Retrieval Plus (SEDAR+) unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Über Adastra Holdings Ltd.

Adastra hat sich zu einem der führenden kanadischen Anbieter von ethnobotanischen Produkten und Cannabisprodukten für den legalen Gebrauch durch Erwachsene entwickelt. Adastra bedient medizinische Märkte und beschäftigt sich mit zukunftsweisenden therapeutischen Anwendungen. Da die Cannabiskonzentrat-Produkte über Einzelhändler an mehr als 2.000 Standorten in Kanada verkauft werden, sind die Marken Phyto Extractions und Endgame Extracts von Adastra mittlerweile gut etabliert und verfügen über eine solide Vertriebspräsenz. Als lizenzierte Einrichtung von Health Canada ist das Unternehmen auf Extraktion, Destillation und Herstellung einer Reihe von Cannabis-Folgeprodukten spezialisiert. Adastra arbeitet mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und Fachkräften im regulierten Umfeld zusammen, um Produkte zu entwickeln, die für den Markt für medizinisches Cannabis geeignet sind, mit dem Ziel, den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.adastraholdings.ca.

Ansprechpartner

Michael Forbes, CEO, Corporate Secretary & Director

(778) 715-5011

michael@adastraholdings.ca

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Pläne, Absichten, Einschätzungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten und Betriebsleistungen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig anhand von Wörtern wie können, würden, könnten, sollten, werden, beabsichtigen, planen, annehmen, glauben, schätzen, erwarten oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen und beinhalten Informationen in Bezug auf: die erwarteten langfristigen Vorteile der Schwerpunktlegung des Unternehmens auf Hausmarken; die Fähigkeit des Unternehmens, Wert für seine Stakeholder zu liefern; die Fähigkeit des Unternehmens, ein wichtiger Akteur in der Cannabisbranche zu sein; die Verfügbarkeit der Geschäftsberichte und der MD&A auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens; und die Erwartungen an andere Wirtschafts-, Geschäfts- und/oder Wettbewerbsfaktoren.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht auf historischen Tatsachen beruhen, sondern die Erwartungen, Schätzungen oder Prognosen des Managements in Bezug auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse auf Grundlage der Meinungen, Annahmen oder Schätzungen, die das Management zum Zeitpunkt der Aussagen für angemessen hält, widerspiegeln. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, unterliegen diese Informationen Risiken und Unsicherheiten, und man sollte sich nicht vorbehaltlos auf sie verlassen, da unbekannt und unvorhersehbare Faktoren wesentlich nachteilige Auswirkungen auf zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens haben könnten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert werden, gehören: die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, aufsichts- und lizenzrechtliche Risiken, Veränderungen bei der Nachfrage und den Präferenzen der Verbraucher; Veränderung der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Veränderungen auf den Finanzmärkten; ein Rückgang der Einzelhandelsflächen und Filialen des Unternehmens; die globale aufsichtsrechtliche Landschaft und Vollstreckungsbestimmungen in Bezug auf Cannabis, einschließlich politischer Risiken und Risiken in Verbindung mit regulatorischen Änderungen; die Einhaltung umfassender staatlicher Richtlinien; die öffentliche Meinung und Wahrnehmung der Cannabisbranche; die Auswirkungen von COVID-19; und die Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für die Jahre zum 31. Dezember 2022 und 2021 aufgeführt sind. Die MD&A und andere Unterlagen des Unternehmens können unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

