IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt stellt Update hinsichtlich betrieblicher Aktivitäten bei der Mine Sleeping Giant bereit

IRW-PRESS: Abcourt Mines Inc. : Abcourt stellt Update hinsichtlich betrieblicher Aktivitäten bei der Mine Sleeping Giant bereit

Rouyn-Noranda (Kanada), 30. Oktober 2023 / IRW-Press / - Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) freut sich, ein Update hinsichtlich seiner betrieblichen Aktivitäten bei der Mine Sleeping Giant bereitzustellen. Am 14. September gab Abcourt den Beginn der Arbeiten bei der Mühle Sleeping Giant hinsichtlich der Verarbeitung des Materials vom Projekt Pershing-Manitou bekannt.

Die für diesen Herbst geplanten Arbeiten an der Bergeeinrichtung der Mine sind nun abgeschlossen und bereit für die Zufuhr von Trübe von der Mühle Sleeping Giant. Die Arbeiten in der Mühle sind zu 90 % abgeschlossen und Abcourt plant, die Mühle in den kommenden Tagen in Betrieb zu nehmen.

Abcourt wird mit der Verarbeitung der Massenprobe von 5.000 t Material vom Projekt Pershing-Manitou beginnen. Diese Probe wurde von den Mineralressourcen der Lagerstätte Pershing-Manitou entnommen. Abcourt hat ein unabhängiges, auf Metallurgie spezialisiertes Unternehmen damit beauftragt, das Mahlprogramm zu überwachen und die gemahlenen Gehalte mit jenen der abgebauten Mineralressourcen abzugleichen. Das Unternehmen plant, zunächst zwischen 600 und 800 t pro Woche zu verarbeiten und die wöchentliche Tonnage schrittweise zu erhöhen. Anschließend wird Abcourt 400 t des im Oberflächensilo der Mine Elder verbliebenen Erzes verarbeiten, um das potenziell hochgradige Material der Lagerstätte Pershing-Manitou zu reinigen und aus dem Mahlkreislauf zu entfernen.

Schließlich wird Abcourt nach der Verarbeitung der 400 t von der Mine Elder mit der Verarbeitung von Material beginnen, das direkt von der Mine Sleeping Giant stammt.

Abcourt nimmt weiterhin Bewerbungen für unterschiedliche Positionen bei der Mine Sleeping Giant oder am Hauptsitz in Rouyn-Noranda entgegen. Einige Positionen sind noch verfügbar. Wer sich bewerben möchte, kann seinen Lebenslauf an rh@abcourt.com senden und die Website des Unternehmens hinsichtlich freier Stellen konsultieren.

QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

Herr Pascal Hamelin, ing, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung verifiziert und genehmigt.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt ist Eigentümer des Mühlen- und Minenkomplexes Sleeping Giant, auf den sich die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca bzw. über:

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276 DW 456

E: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung basieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt, die Prüfung, den Abschluss und das Einreichen der erforderlichen Unterlagen sowie die Dauer des MCTO. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Verzögerungen bei der Erlangung oder die Nichterlangung von erforderlichen Genehmigungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen, Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72422

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72422&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00288E3005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.