IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Der führende CX-Anbieter Ubiquity erweitert seine globale Präsenz mit der Rekrutierung neuer Führungskräfte

Die Branchenveteranen Brad Richardson, John Goodale und Leonel de Oliveira verstärken das erstklassige Team von Ubiquity und unterstützen das Unternehmen beim Ausbau seines operativen CX-Geschäfts, damit noch mehr Betriebe ihre Customer Experience optimieren, ihre Kosten senken und ihre Risiken minimieren können.

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 1. Juni 2023 / Ubiquity, ein weltweit führender Outsourcer von Geschäftsprozessen für Brancheninnovatoren, gibt heute bekannt, dass die drei Führungsexperten Brad Richardson (Chief Sales Officer), John Goodale (Executive Director, Head of Europe) und Leonel de Oliveira (Executive Director of Finance, Europe) ab sofort das erstklassige Team des Unternehmens verstärken, um bei der Geschäftsentwicklung in den Vereinigten Staaten und beim Ausbau der Präsenz im Vereinigten Königreich und Europa zu helfen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70791/Ubiquity_010623_DEPRcom.001.png

Die Nachfrage nach einem partnerorientierten Outsourcing-Ansatz - vor allem in den stark regulierten Branchen Finanzdienstleistung und Gesundheitswesen - ist weiterhin im Steigen begriffen. Daher freut es uns ganz besonders, dass wir bei unseren steten Bemühungen, Betriebe, die ihre Customer Experience optimieren möchten, in allen Bereichen der Customer Journey zu unterstützen, nun auch auf das Know-how von Brad, John und Leonel zählen können, meint Matt Nyren, der CEO von Ubiquity. Diese Führungspersönlichkeiten bringen eine Fülle von Managementerfahrungen in unser Unternehmen ein und helfen uns dabei, die Position von Ubiquity als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Customer Experience zu festigen und unsere Omnichannel-Lösungen und unsere Strategie der geografisch optimierten Umsetzung für neue und bestehende Kunden weiter zu stärken.

Brad Richardson, Chief Sales Officer

Der in Tampa (Florida) lebende Richardson verfügt über mehr als 25 Jahre CX-Erfahrung, mit der er Ubiquity als Leiter der Bereiche globale Geschäftsentwicklungsstrategie und Vertrieb bestmöglich unterstützen wird. Brad kann eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von umsatzbasierten Wachstumsstrategien und Geschäftsplänen vorweisen, die diversen Consumer-Tech-, Health-Tech- und Fin-Tech-Unternehmen ein beachtliches Wachstum beschert haben. Richardson war zuvor bei der Firma Skyes mit der Leitung der Bereiche Vertrieb und Kundenerfolg betraut und wurde später zum Global Vice President for Business Development befördert. Unmittelbar vor seinem Einstieg bei Ubiquity war er bei der Firma Carenet Health, einem Lösungsanbieter für Healthcare Consumer Management, klinische Anwendungen, Gesundheitsfürsorge und Navigation als EVP of Sales verantwortlich.

Ich habe mich für Ubiquity entschieden, weil ich an den einzigartigen Ansatz des Unternehmens glaube, ein echtes Verständnis für den Kunden zu entwickeln - seine Bedürfnisse zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen für ihn zu entwickeln, die CX von einer Kostenstelle zu einem entscheidenden Geschäftsfaktor machen, so Richardson.

John Goodale, Executive Director, Head of Europe

Der in London lebende Goodale wird die betriebliche und geschäftliche Expansion von Ubiquity im Vereinigten Königreich und Europa beaufsichtigen. John ist ein erfahrener Experte für Zahlungsdienstleistungen und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Erfahrung in einer Vielzahl von Märkten wie Großbritannien, Europa, Nordamerika, Brasilien und Russland. Vor seinem Einstieg bei Ubiquity bekleidete John verschiedene Führungsposten in Vertrieb, Produktgestaltung, Technologie und Management Consulting bei zahlreichen Organisationen wie TSYS, KPMG, Crosscard, GPS und Zwipe.

Unternehmen in allen Märkten haben mit Personal- und Technologieproblemen sowie einer unsicheren wirtschaftlichen Lage zu kämpfen und verpassen eine große Chance, sich im Bereich Customer Experience weiterzuentwickeln. Als Teil von Ubiquity freue ich mich schon sehr darauf, Firmen im Vereinigten Königreich und Europa bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen zu helfen - mit einem Partner, der eine entsprechende Erfolgsbilanz vorweisen kann, so Goodale.

Leonel de Oliveira, Executive Director of Finance, Europe

Der ebenfalls in London beheimatete de Oliveira wird das Finanzteam von Ubiquity leiten und die Business Compliance in den britischen und europäischen Märkten sicherstellen. Leonel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in allen Bereichen des Finanzwesens und Geschäftsbetriebs. Vor seinem Einstieg bei Ubiquity bekleidete Leonel mehrere Führungsrollen, darunter auch die des Chief Financial Officer bei der Dreamtek Group. Dank einem fundierten Know-how im Finanzwesen und profunden Kenntnissen der Regulierungsvorschriften ist Leonel mit der Entwicklung von Richtlinien und Infrastruktureinrichtungen zur Gewährleistung von Compliance, finanzieller Integrität, Privatsphäre und Datenschutz bestens vertraut.

Die Führungsriege von Ubiquity wird von 6.-8. Juni 2023 auf der Veranstaltung 'Money 20/20 Europe' in Amsterdam vertreten sein. Buchen Sie ein Treffen.

Über Ubiquity

Ubiquity ist die erklärte Nummer 1 unter den CX-Anbietern für Disruptoren und Innovatoren in den Bereichen Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen und E-Commerce. Das Unternehmen wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass unsere Kunden, deren Kunden und unsere Mitarbeiter Besseres verdienen. Mit seinem Hauptsitz in New York City und Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Europa, Asien und Nord- und Südamerika bietet Ubiquity mehrsprachige End-to-End-Lösungen für Customer Experience Management, Back-Office-Operationen und Business Transformation und ist stolz darauf, als Great Place to Work® zertifiziert zu sein. Besuchen Sie uns auf ubiquity.com und treten Sie mit uns auf LinkedIn oder Twitter in Kontakt.

