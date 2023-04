IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Vivid Sydney 2023 wartet mit bis dato umfangreichstem Programm auf

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Vivid Sydney 2023 wartet mit bis dato umfangreichstem Programm auf

Sydney (Australien), Accesswire, 14. März 2023. Vivid Sydney wird das größte und kulturell bedeutsamste Programm in der Geschichte der Veranstaltung bieten, die von Freitag, 26. Mai, bis Samstag, 17. Juni 2023, zurückkehrt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69983/VividSydney_140323_DEPRcom.001.jpeg

Lighting of the Sails - Vivid Sydney - Sydney Opera House

Die größte Veranstaltung Australiens und der Pionier der lichtbasierten Kunst- und Kulturfestivals in der Asien-Pazifik-Region hat einige der innovativsten Künstler, talentiertesten Musikschaffenden und Vordenker der Welt als Teil seines Programms für das Jahr 2023 zusammengebracht, das auch den bedeutsamen Beitrag der Völker und Kulturen der First Nations zur Kulturbranche würdigt.

Das diesjährige Motto Vivid Sydney, Naturally wurde von Mutter Natur, der Meisterin aller Schöpfer, inspiriert und spiegelt sich in allen über 300 Aktivitäten und Veranstaltungen des 23-tägigen Programms wider.

Bei der für den Vivid Sydney Light Walk charakteristischen Lighting of the Sails des Sydney Opera House werden die strahlenden Werke eines der berühmtesten australischen Künstler, John Olsen, zum Leben erweckt - eine spektakuläre Hommage an dessen über 60 Jahre umspannende Karriere als Künstler. Life Enlivened (2023) wird Olsens beeindruckendes Wandgemälde Salute to Five Bells (1971-73), das eigens für das Northern Foyer der Concert Hall des Sydney Opera House in Auftrag gegeben wurde, sowie weitere Kunstwerke umfassen, die Olsens Faszination für Australiens Landschaften und Natur zum Ausdruck bringen.

Das Programm von Vivid LIVE at Sydney Opera House umfasst über 40 australische und internationale Künstler. José González, Yaeji, Ella Mai, Cat Power, Devonté Hynes und viele andere werden im Rahmen eines von Ben Marshall, Head of Contemporary Music des Sydney Opera House, kuratierten Programms auf den Bühnen des weltberühmten Gebäudes auftreten.

Das Programm von Vivid Music rückt in diesem Jahr die Stimmen der First Nations und Australiens in den Mittelpunkt. Der verstorbene Archie Roach AC wird mit einem unglaublichen Abend voller Aufführungen mit den langjährigen Freunden und Mitarbeitern des Künstlers sowie mit besonderen Auftritten von Mitgliedern von Roachs Familie gefeiert werden. Außerdem gibt es zwölf Abende lang kostenlose Musik im Tumbalong Park, Darling Harbour, mit Yothu Yindi, Dan Sultan, dem japanischen Kultkünstler Cornelius und vielen anderen.

Die britische Autorin und Meisterin ihres Fachs Jeanette Winterson tritt bei Vivid Ideas auf und wird in LIFE AND MARS: The Future of Human über Fragen der Identität, Sexualität, Religion und mehr reflektieren und ihre Vorstellung der Natur präsentieren.

Und zum ersten Mal wird die brandneue Säule von Vivid Sydney - Vivid Food - das kreative Rampenlicht von Licht, Musik und Ideen auf kulinarische Favoriten und innovative Food-Events erweitern. Machen Sie sich Appetit auf eine Fusion von Street Food, ein Barbecue epischen Ausmaßes mit legendären Grillmeistern für die Vivid Fire Kitchen im Cutaway in Barangaroo, kulinarische Erlebnisse sowie die Rückkehr des im Jahr 2022 ausverkauften Vivid Sydney Dinner im Ivy Ballroom - ein besonderes Festmahl der renommierten Köche Ben Greeno und Danielle Alvarez aus Sydney.

Vivid Sydney Festival Director Gill Minervini sagte: Vivid Sydney ist erwachsen geworden und hat sich zu einer progressiven und inklusiven Veranstaltung entwickelt, die das Beste einer erweiterten Definition der Kunstbranche im Jahr 2023 zelebriert.

Vivid Sydney ist das Original-Festival für Licht, Kunst und Kultur. Im Jahr 2023 findet es zum 13. Mal statt und hat sich im Laufe der Zeit natürlich weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass es für die Kunstbranche und die Menschen von heute relevant bleibt, sagte Minervini.

Wir sind sehr stolz auf das diesjährige Programm. Wir haben die Messlatte in puncto Größe und Umfang der Veranstaltungen höher gelegt und neue Stadtteile einbezogen. Unser Programm bietet eine größere Vielfalt an Talenten aus mehr Branchen.

Es gibt Welt- und Festivalpremieren und sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Veranstaltungen, um das Festival für alle zugänglich zu machen. Das Publikum kann sich darauf gefasst machen, von der Qualität der Talente und einem Programm, das von der Schönheit und Vielfalt der Natur inspiriert ist, begeistert zu werden.

Das Programm von Vivid Sydney 2023 ist eine Zelebration der Authentizität, eine Einladung, Kontakte zu knüpfen, sowie eine Chance, etwas zu schaffen. Man sollte sich Vivid Sydney 2023 keinesfalls entgehen lassen.

Steve Cox, CEO von Destination NSW, sagte: Vivid Sydney war die größte und beliebteste jährliche Veranstaltung im Kalender von New South Wales, die auch 2023 wieder das gesamte Tourismus-Ökosystem des Bundesstaates unterstützen sollte. Jedes Jahr tauchen Besucher und Sydneysider in das Programm ein und genießen die Aktivitäten der talentierten Kreativen, die das Festival so besonders machen. Im Vorjahr konnten wir eine Rekordzahl von 2,58 Millionen Besuchern auf dem gesamten Festivalgelände begrüßen, sagte Cox.

Vivid Sydney 2022 hat 119 Millionen $ in den Tourismus von New South Wales investiert. Es ist davon auszugehen, dass Vivid Sydney 2023 mit seinem erweiterten Programm und mehr internationalen Gästen, die an unsere Küste zurückkehren, noch höhere Tourismuseinnahmen in die Wirtschaft von New South Wales bringen wird.

Die Veranstaltungsorte des Festivals Vivid Sydney beinhalten Circular Quay, das Sydney Opera House, The Rocks, Walsh Bay, Barangaroo, King Street Wharf, Darling Harbour, Darling Quarter, Darling Square, The Goods Line, Central Station, Royal Botanic Garden Sydney, Carriageworks, Taronga Zoo und viele mehr.

