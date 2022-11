IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Trintech erweitert sein Partnerprogramm mit der Einführung der Akkreditierung von Adra-Partnern

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Trintech erweitert sein Partnerprogramm mit der Einführung der Akkreditierung von Adra-Partnern

Partner können ihr Produktwissen mit neuen NASBA-zertifizierten CPE-Lernkursen erweitern

DALLAS, TX / ACCESSWIRE / 1. November 2022 / - Trintech, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, gab heute die Erweiterung seines Partnerangebots durch die Einführung des Adra Partner Accreditation Program (Programm zur Akkreditierung von Adra-Partnern) bekannt. Dieses neue Programm baut auf dem bereits umfangreichen Schulungsangebot des Trintech Partner Success Center auf, einer Schulungs- und Akkreditierungsplattform, über die Partner von Trintech ihr Wissen über das Portfolio der Finanzlösungen von Trintech, einschließlich Cadency (für große Unternehmen) und Adra (für mittelständische Unternehmen), erweitern können.

Die Nachfrage nach Automatisierungslösungen für Abstimmungen und Finanzabschlüsse nimmt weiter zu, da Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Kosten senken, die Effizienz steigern und Risiken im Zusammenhang mit ihren Finanzabschlussverfahren minimieren möchten, sagt Mekaela Davis, VP, Partner Ecosystem Success & Global Advisory bei Trintech. Ebenso wie sich das Finanzamt in den letzten Jahren entwickelt hat, so hat sich auch das Partner-Ökosystem entwickelt, das über einen kollaborativen Ansatz eine ganzheitliche Geschäftsvision und -strategie bietet. Trintech und unsere Partner verfolgen das gemeinsame Ziel, Finanz- und Buchhaltungsteams bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Wir haben uns deshalb verpflichtet, unseren Partnern die notwendigen Ressourcen an die Hand zu geben, sodass sie ihr Produktwissen vertiefen können und wir somit den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht werden.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Trintech einen 315%igen Anstieg bei der Inanspruchnahme von Partnerschulungen über das Trintech Partner Success Center durch globale Beratungs- und Consulting-Firmen, globale Systemintegratoren und regionale Consulting-Partner. Das Trintech Partner Success Center bietet umfassende, von der National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) zertifizierte Online-Kurse, die Schulungen für alle Qualifikationsstufen und Rollen von Partnern anbieten, unter anderem für die Bereiche Vertrieb, Vorverkauf und Implementierung. Der eLearning-Lehrplan ist nur eine Möglichkeit, wie Trintech-Partner effektiv Wissen aufbauen und gleichzeitig Best Practices mit den Lösungen von Trintech anwenden können. Das Partner Enablement Team von Trintech bietet außerdem zweimal wöchentlich Sprechzeiten an, die den regelmäßigen Dialog fördern, um auf den Trainings- und Zertifizierungsprogrammen von Trintech aufzubauen und den Partnern die Möglichkeit zu geben, persönlich mit den Teammitgliedern von Trintech zusammenzuarbeiten. Monatliche Trainings-Webinare bieten zudem die Möglichkeit, das Wissen über die Produktfunktionen zu vertiefen, sodass die Partner kontinuierlich zusätzliche Funktionen übernehmen und die Optimierung vorantreiben können.

Über 3.500 Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Fertigung und Software vertrauen auf die Lösungen von Trintech, um ihre Effizienz und Effektivität zu steigern, Kosten zu senken und die Steuerung und Transparenz ihrer Finanz- und Buchhaltungsprozesse zu verbessern. Wenn Sie sich für eine Partnerschaft mit Trintech entscheiden, erhalten Sie keinen allgemeingültigen Ansatz, sondern eine Komplettlösung, die auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist, und Zugang zu einem Team von erfahrenen Fachleuten, die sich für eine fruchtbare Partnerschaft einsetzen, die sich wiederum in erfolgreichen Kundenergebnissen niederschlägt. Sind Sie daran interessiert, Trintech-Partner zu werden? Mehr erfahren können Sie hier.

Trintech, Inc. ist bei der National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) als Sponsor von beruflicher Weiterbildung im National Registry of CPE Sponsors registriert. Die einzelnen bundesstaatlichen Wirtschaftsprüferkammern haben die endgültige Entscheidungsgewalt über die Anerkennung einzelner Kurse für CPE-Kredite. Beschwerden über eingetragene Sponsoren können an das National Registry of CPE Sponsors, 150 Fourth Avenue North, Suite 700, Nashville, TN, 37219-2417, gerichtet werden. Website: www.nasba.org.

Über Trintech

Trintech Inc., ist ein Pionier auf dem Gebiet der Finanzsoftware für das Corporate Performance Management. Das Unternehmen kombiniert technisches und finanzielles Fachwissen, um innovative, cloudbasierte Softwarelösungen zu entwickeln, die erstklassige Finanzvorgänge und -einblicke ermöglichen. Vom Abgleich hoher Transaktionsvolumina und der Rationalisierung täglicher operativer Abstimmungen über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabstimmungen, konzerninterner Buchhaltung, Journalbuchungen, Offenlegungsberichten und Bankgebührenanalysen bis hin zu Governance, Risiko und Compliance - das Portfolio der Finanzlösungen von Trintech, darunter die Cadency®-Plattform, die Adra®-Suite und die zielgerichteten Tools ReconNET, T-Recs® und UPCS®, unterstützt die Verwaltung aller Aspekte des Finanzabschlussprozesses. Die herausragenden Leistungen von Trintech in den Bereichen Innovation und Kundensupport wurden im Laufe der Jahre mit einer Reihe von Auszeichnungen gewürdigt, darunter zuletzt Easiest to Do Business With und Fastest Implementation im G2-Bericht für Herbst 2022. Mehr als 3.500 Kunden weltweit - darunter die Mehrheit der Fortune-100-Unternehmen - verlassen sich auf die cloudbasierte Software des Unternehmens, um die Effizienz, die Zuverlässigkeit und die strategischen Einblicke in ihre Finanzprozesse kontinuierlich zu verbessern.

Trintech hat seinen Hauptsitz in Dallas (Texas, USA) und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien, Singapur, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden und den nordischen Ländern sowie über strategische Partner in Südafrika, Lateinamerika und im Asien-Pazifik-Raum. Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie www.trintech.com oder bleiben Sie mit uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter in Verbindung.

