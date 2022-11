IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Trintech-Kunde Serco als Gewinner der 15. jährlichen Ventana Research Digital Leadership Awards ausgezeichnet

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Trintech-Kunde Serco als Gewinner der 15. jährlichen Ventana Research Digital Leadership Awards ausgezeichnet

Anerkannt für die Steigerung der Effizienz und die Reduzierung von Unternehmensrisiken durch die Automatisierung von Abstimmungs- und Finanzabschlussprozessen mit der Cadency-Plattform von Trintech

DALLAS, TX / ACCESSWIRE / 3. November 2022 / Trintech, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, gab heute bekannt, dass sein Kunde Serco, ein führender Anbieter von Fach-, Technologie-, Ingenieur- und Managementdienstleistungen, bei den 15. jährlichen Ventana Research Digital Leadership Awards zum Gewinner in der Kategorie Office of Finance ernannt wurde. Der Sieg von Serco ist auf seinen innovativen Einsatz der Cadency-Plattform von Trintech zur Standardisierung und Automatisierung seiner Abstimmungs- und Finanzabschlussprozesse zurückzuführen.

Wir beglückwünschen Serco zu seinem Einsatz der Lösung von Trintech bei der Automatisierung seines Rechnungsabschlusses, um die Prozesse bei einer komplexen Tätigkeit zu beschleunigen, es den Mitarbeitern zu ermöglichen, sich stärker auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren, und das Vertrauen in die Integrität der Abschlüsse zu stärken, sagt Robert Kugel, Senior Vice President und Research Director bei Ventana Research.

Nach der erfolgreichen Einführung von Cadency hat Serco einen einheitlichen, standardisierten Ansatz für das Bilanzmanagement auf globaler Ebene umgesetzt. Dank der verstärkten Automatisierung und der Anwendung einer risikobasierten Strategie erfordern die Abstimmungen nun weniger manuellen Aufwand. Darüber hinaus hat der Einsatz einer zentralisierten globalen Lösung einen besseren Einblick in die Gesamtzahl der durchgeführten Abstimmungen sowie in deren Aktualität und Genauigkeit ermöglicht.

Es ist mir eine Ehre, diese Auszeichnung im Namen des Projektteams, das Cadency implementiert hat, und des BAU-Teams, das die kontinuierliche Verbesserung unseres Abstimmungsprozesses weiter vorantreibt, entgegenzunehmen, meint Paul Adams, Head of New Business & R2R bei Serco. Der transformative Erfolg, den unser Team mit der Cadency-Lösung von Trintech erzielen konnte, ist bemerkenswert, und wir sehen weiteren Erfolgen entgegen, wenn wir unsere Reise zur finanziellen Transformation mit Trintech fortsetzen.

Die Automatisierung hat nicht nur die Kosten von Serco gesenkt, sondern ermöglicht es dem Team auch, sich auf Aufgaben mit größeren Wertschöpfungsmöglichkeiten zu konzentrieren. Der Wettbewerb um Talente ist heute für viele Unternehmen eine große Herausforderung, fügt Adams hinzu. Die Automatisierung kann dazu beitragen, die Ressourcen eines Unternehmens zu binden, indem sie es den Mitarbeitern ermöglicht, sich auf wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren, anstatt auf manuelle, transaktionale Prozesse.

Serco führt monatlich 5.000 Bilanzabstimmungen über Cadency durch. Darüber hinaus werden 15.000 Konten automatisch abgeglichen, wodurch das Team insgesamt 500 Stunden pro Monat einsparen konnte. Um weitere Effizienzgewinne zu erzielen, nutzt Serco auch den vorgefertigten SAP®-zertifizierten Cadency-Konnektor von Trintech. Dieser Konnektor verbindet die Datenströme aus unserer SAP-Instanz automatisch mit Cadency, sodass unser Team innerhalb weniger Minuten mit der Analyse beginnen kann. Die direkte Schnittstelle zu SAP gibt uns auch das Vertrauen in den Datenabgleich zwischen den beiden Systemen, erklärt Adams weiter. In Bezug auf das Berichtswesen hat das Führungsteam von Serco jetzt auch vollen Einblick in ein Reporting Dashboard, mit dem es jedes Konto aufschlüsseln und Risiken in der Bilanz identifizieren kann.

In Zukunft will Serco seine Automatisierungsstrategie weiter ausbauen, um weitere Effizienzgewinne in allen Prozessen zu erzielen. Wenn es sich um einen wiederholbaren Prozess handelt, sind die Vorteile einer Technologie, die ihn durchführt, jedem Menschen weit überlegen. Automatisierung ist für Prozesseffizienz und Kosteneffizienz unerlässlich, so Adams abschließend.

Über Trintech

Trintech Inc., ist ein Pionier auf dem Gebiet der Finanzsoftware für das Corporate Performance Management. Das Unternehmen kombiniert technisches und finanzielles Fachwissen, um innovative, cloudbasierte Softwarelösungen zu entwickeln, die erstklassige Finanzvorgänge und -einblicke ermöglichen. Vom Abgleich hoher Transaktionsvolumina und der Rationalisierung täglicher operativer Abstimmungen über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabstimmungen, konzerninterner Buchhaltung, Journalbuchungen, Offenlegungsberichten und Bankgebührenanalysen bis hin zu Governance, Risiko und Compliance - das Portfolio der Finanzlösungen von Trintech, darunter Cadency®, Adra® und die zielgerichteten Tools ReconNET, T-Recs® und UPCS®, unterstützt die Verwaltung aller Aspekte des Finanzabschlussprozesses. Die herausragenden Leistungen von Trintech in den Bereichen Innovation und Kundensupport wurden im Laufe der Jahre mit einer Reihe von Auszeichnungen gewürdigt, darunter zuletzt Easiest to Do Business With und Fastest Implementation im G2-Bericht für Herbst 2022. Mehr als 3.500 Kunden weltweit - darunter die Mehrheit der Fortune-100-Unternehmen - verlassen sich auf die cloudbasierte Software des Unternehmens, um die Effizienz, die Zuverlässigkeit und die strategischen Einblicke in ihre Finanzprozesse kontinuierlich zu verbessern.

Trintech hat seinen Hauptsitz in Dallas (Texas, USA) und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien, Singapur, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden und den nordischen Ländern sowie über strategische Partner in Südafrika, Lateinamerika und im Asien-Pazifik-Raum. Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie www.trintech.com oder bleiben Sie mit uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter in Verbindung.

Ansprechpartner für Medien:

Kelli Shoevlin

Sr. Manager, Global Corporate Marketing & Communications

kelli.shoevlin@trintech.com

QUELLE: Trintech, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68070

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68070&tr=1

