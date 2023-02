IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Solana kündigt einen globalen Hackathon, Grizzlython, und den Start der Berlin Build Station an

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Solana kündigt einen globalen Hackathon, Grizzlython, und den Start der Berlin Build Station an

BERLIN, GERMANY / ACCESSWIRE / 2. Februar 2023 - Die Hochleistungs-Blockchain Solana hat ihren Global Online Hackathon angekündigt - eine Veranstaltung, die die besten und klügsten Köpfe der Branche zusammenbringt, um zusammenzuarbeiten, zu entwickeln und ihre Ideen zu verwirklichen. Der Hackathon steht globalen Entwicklern und ehrgeizigen Konstrukteuren offen, die mit Leidenschaft Projekte schaffen wollen, die den Web3-Space vorantreiben.

Grizzlython, der globale Hackathon, wird eine intensive und herausfordernde Veranstaltung sein, bei der die Teilnehmer innovative Lösungen unter Verwendung der bahnbrechenden Blockchain-Technologie von Solana entwickeln. Vielversprechende Unternehmer und Entwickler werden gegeneinander antreten, um ihre Krypto-Startups zu gründen und Startkapital von führenden Investoren der Welt zu erhalten.

Die Global Hackathons von Solana bieten Entwicklern und Unternehmern eine spannende Plattform, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und neue Lösungen im Web 3 Bereich zu entwickeln.

Zu den bisherigen Gewinnern und ehrenwerten Erwähnungen des Hackathons gehören Stepn - eine Web 3 Lifestyle-App, Mango - eine dezentrale, margen übergreifende Handelsplattform, Dialect - ein Web 3-Protokoll, das darauf abzielt, wichtige Web3 -Benutzerprobleme zu lösen, und UXD - ein dezentraler Stablecoin.

Bei diesem Hackathon konkurrieren die Teilnehmer um Preise im Wert von bis zu 5 Millionen Dollar sowie um Startkapital in 7 Bereichen - DAOs & Network States, DeFi, Gaming, Infrastruktur & Tools, Mobile, Web3 Consumer und Payments.

In Vorbereitung auf den Grizzlython und mit dem Ziel, Teams und Projekte zu unterstützen, die für den Solana Grizzlython entwickeln, wird am 6. Februar in Berlin im w3.hub. ein einmonatiger, kostenloser IRL Co-Working Space - die Build Station - eröffnet.

Tamar Menteshashvili, die für Westeuropa zuständige Leiterin der Solana Foundation, erklärte: "Wir sehen den Grizzlython als eine Gelegenheit, die Zukunft von Solana und Web3 zu gestalten, da viele Ökosystem-Projekte aus Hackathons wie diesem entstanden sind. Wir sind bestrebt, eine integrative und kollaborative Umgebung zu fördern, in der jeder ermutigt wird, seine Ideen mit anderen zu teilen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Die Berlin Build Station steht jedem offen, der sich für Web3 interessiert, sei es als Entwickler, Biz-Dev oder Künstler. Egal, ob du gerade erst anfängst oder ein erfahrener Profi bist, hier ist ein Platz für dich."

Die Build Station in Berlin wird von Superteam Deutschland veranstaltet, einem Kollektiv von Entwicklern, Kreativen und Stipendiaten, die beim Aufbau des Solana-Ökosystems in Deutschland helfen. Als Teil der Build Station bietet Superteam Germany DevRel-Support, Ökosystem- und Technik-Workshops sowie eine Menge unterhaltsamer Aktivitäten an.

Die Teilnehmer der Build Station werden Gelegenheit haben, gleichgesinnte Entwickler und Entwicklerinnen zu treffen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, neue Teammitglieder kennenzulernen und Einblicke von führenden Vertretern der Branche zu erhalten. Der Veranstaltungsort ist von Montag bis Freitag geöffnet und bietet Arbeitsplätze für Entwickler, bequeme Sitzgelegenheiten, Besprechungsräume und kostenlose Verpflegung.

Neben Vorträgen und Workshops wird es einen lokalen Demo-Tag geben, welcher am letzten Tag der Build Station live gestreamt wird, gesponsert von SuperTeam DE, Elusiv, Greenfield, Staking Facilities, Mango, Openbook und H.E.R. DAO. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Projekte vor einer Jury zu präsentieren, welche Preise in verschiedenen Kategorien vergeben werden.

Die Eröffnung der Berlin Build Station knüpft an die jüngste Ankündigung des Berlin Hacker House auf dem Solana Breakpoint 2022 an, der für August 2023 geplant ist, und unterstreicht erneut das Engagement von Solana für den Aufbau und die Unterstützung starker Gründer und Entwickler in Deutschland und der Region.

Weitere Informationen über den Solana Global Hackathon sind auf der Solana Grizzlython Website zu finden: https://solana.com/grizzlython

Die Anmeldung für die Berlin Build Station erfolgt unter: https://de.superteam.fun/buildstn

Über die Solana Foundation

Solana ist ein Open-Source-Layer-1 Blockchain-Projekt, das hohe Leistung zu niedrigen Kosten bietet. Die dezentrale Blockchain von Solana wurde entwickelt, um skalierbare, benutzerfreundliche Anwendungen für die ganze Welt zu ermöglichen.

Über Superteam Deutschland

Superteam Germany ist ein Kollektiv von Entwicklern, Kreativen und Operatoren, die helfen, das Solana-Ökosystem in Deutschland aufzubauen.

