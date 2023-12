IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Seyond und Wideye by AGC präsentieren auf der CES 2024 eine funktionelle LiDAR-Einbaulösung für Windschutzscheiben

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Seyond und Wideye by AGC präsentieren auf der CES 2024 eine funktionelle LiDAR-Einbaulösung für Windschutzscheiben

Die Partnerschaft der beiden Unternehmen hat ein funktionelleres, schlankeres Design für die Einbindung von LiDAR-Sensoren in automatisierte Fahrzeuge hervorgebracht

SUNNYVALE, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 19. Dezember 2023 / Seyond (vormals Innovusion), ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken LiDAR-Sensoren und -Lösungen für autonome Fahrzeuge und intelligenten Transport, und Wideye, eine Unternehmenserweiterung der AGC-Gruppe, die auf hochmoderne Glaslösungen für den Einbau von optischen Sensoren spezialisiert ist, haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine innovative LiDAR-Lösung für den Fahrzeuginnenraum entwickelt, die auf der CES 2024 präsentiert werden soll.

Ziel dieser Kooperation ist es, einen innovativen, praktischen und optisch nahtlosen Einbau von LiDAR-Systemen in die Windschutzscheiben von Fahrzeugen zu ermöglichen. Im Anschluss an ihre diesjährige gemeinsame Ankündigung, vorrangig an diesem integrierten Ansatz arbeiten zu wollen, haben die beiden Unternehmen auf der Shanghai Motor Show bereits ein erstes Vorführmodell präsentiert. Die bevorstehende Produktpräsentation ist ein entscheidender Meilenstein, mit dem nun ein voll funktionsfähiger Prototyp mit einer Wideye-Windschutzscheibe in Originalgröße und der von Seyond entwickelten funktionsfähigen LiDAR-Lösung Robin-E vorgestellt werden soll. Ergänzt wird das Ganze durch zusätzliche Sensoren wie Kameras und Regenerkennungstechnologie.

Es war schon immer naheliegend, einen LiDAR-Sensor in die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs zu integrieren. Dort ist er weit oben angebracht, hat kaum Einfluss auf das Fahrzeugdesign und die Sensoren sind vor äußeren Einflüssen geschützt. Seyond und Wideye konnten mit vereinten Kräften die größten Hürden beim Einbau im Fahrzeuginnenraum überwinden. So wurde etwa der Leistungsabfall beim Einbauwinkel der Windschutzscheibe begrenzt und es wurde auf ein angemessenes Wärme- und Geräuschprofil mit kleiner Bauform geachtet.

Die auf der CES 2024 vorgestellte Demo-Version soll der Automobilbranche veranschaulichen, wie Seyond und Wideye diese Herausforderungen gemeistert haben. Der ästhetisch ansprechende und zuverlässige Einbau ist eine wesentliche Errungenschaft für die gesamte Branche und ein klares Signal, dass die Lösung im Jahr 2024 die Marktreife erlangen und die Kundenerwartungen erfüllen wird.

Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Wideye der Automobilbranche diese neue integrierte Lösung auf der CES-Messe präsentieren zu können, meint Junwei Bao, der CEO von Seyond. Dieses Feature ist der nächste Schritt im Rahmen unserer Bemühungen, den Verkehr weltweit sicherer und intelligenter zu machen, und wir freuen uns auf eine dauerhafte Zusammenarbeit und weitere Innovationen mit dem Unternehmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir eine integrierte LiDAR-Lösung für die Windschutzscheibe entwickeln und präsentieren, erklärt Gaetan Friart, der CEO von Wideye. Es war schon immer unsere Vision, diese in das Fahrzeug integrierte LiDAR-Lösung zu einem Massenprodukt zu machen. Während unsere bisherigen Bemühungen allerdings in erster Linie darauf abzielten, die Machbarkeit einer solchen Lösung zu demonstrieren, stellen wir dieses Mal ein Produkt vor, das der Marktreife näher ist als je zuvor. Es bietet ein großes Sichtfeld bei gleichzeitig minimalem Eingriff in das Fahrzeugdesign und erfüllt damit punktgenau die Anforderungen der Branche.

Der Prototyp der LiDAR-Einbaulösung ist von 9.-12. Januar auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas in der LVCC West Hall zu sehen, wo er sowohl am Stand von Seyond (Nr. 7001) als auch am Stand von AGC (Nr. 6667) präsentiert wird.

Über Seyond

Seyond ist ein weltweit führender Anbieter von bildbasierten LiDAR-Technologien, mit denen die Bereiche Automobil, intelligenter Transport, Robotik und industrielle Automatisierung noch sicherer, intelligenter und mobiler werden sollen. Die im Silicon Valley gegründete Firma, die weltweit Forschungs- und Produktionseinrichtungen in strategisch günstiger Lage betreibt, entwickelt LiDAR-Lösungen, welche das autonome Fahren optimieren und die Entwicklung intelligenter Infrastruktureinrichtungen befeuern. Mit seinem dynamischen Portfolio - bestehend aus dem Vorzeigeprodukt, dem LiDAR-Sensor Falcon mit besonders großer Reichweite, dem LiDAR-Sensor Robin mit mittlerer bis kurzer Reichweite sowie der OmniVidi-Software-Plattform für Wahrnehmungsdienste - bestückt das Unternehmen automatisierte Lösungen bzw. ITS-Lösungen für Partnerunternehmen wie NIO, Faraday Future, Exwayz und Hexagon. Aktuell sind mehr als 200.000 Falcon-Sensoren im Einsatz, und das Produkt wird auch heute noch in Massenproduktion hergestellt.

Über Wideye by AGC

Wideye® by AGC, eine auf integrierte Sensorlösungen spezialisierte Unternehmenserweiterung, wurde von der in Tokio ansässigen AGC Group gegründet. AGC ist ein weltweit führender Anbieter von Flach-, Automobil- und Displayglas, Chemikalien sowie anderen Hightech-Materialien und -Komponenten. Wideye wird unterstützt von AGC Automotive Europe, der europäischen Autoglas-Niederlassung von AGC Group, die auf die Herstellung von Verglasungslösungen für Fahrzeughersteller spezialisiert ist. Seit der Firmengründung im Jahr 2016 ist es das erklärte Ziel von Wideye, den Einsatz von ADAS-Systemen zu ermöglichen und vollautomatisierte Fahrzeuge Wirklichkeit werden zu lassen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter https://wideye.vision oder https://www.linkedin.com/company/wideye-by-agc.

